Apple kompaniyasi 2-nanometrli A20 Pro protsessorini namoyish etdi

·35·Texno
Apple kompaniyasi 2-nanometrli A20 Pro protsessorini namoyish etdi

Apple kompaniyasi rasman taqdim etgan yangi A20 Pro odnokristalli tizimi smartfonlar bozorida muhim burilish yasab, ilk bor 2-nanometrli texnologiyaga asoslandi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu ilgʻor platforma yangi avlod flagman qurilmalari — iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max hamda kutilgan ilk buklama smartfon iPhone Duo modellarining asosiy oʻzagiga aylandi. Mazkur protsessor oʻzining yuqori unumdorligi va eng zamonaviy texnologik yechimlari bilan mobil sanoatda yangi standartlarni belgilamoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

A20 Pro arxitekturasi oltita yadroga ega CPU tizimini oʻz ichiga oladi, ulardan ikkitasi yuqori unumdorlikdagi Super Core yadrolari va toʻrttasi energiya tejamkor yadrolardir. Kompaniya bayonotiga koʻra, Super Core yadrolari avvalgi avlod SoC ekvivalentlariga nisbatan 20 foizga tezroq ishlaydi, kichik yadrolar esa maxsus oʻrnatilgan neyron tezlatgichlar bilan jihozlangan. Ushbu koʻrsatkichlar tufayli Apple mazkur ishlanmani «stol usti klassidagi» va smartfonlar orasidagi eng tezkor protsessor sifatida taʼriflamoqda.

Grafika va sunʼiy intellekt imkoniyatlari

Grafik qism yangi yetti yadroli GPU hisobiga sezilarli darajada kuchaytirildi. Apple ayrim masalalarda 40 foizlik unumdorlik oʻsishini, kengaytirilgan xotira oʻtkazish qobiliyatini hamda sunʼiy intellekt vazifalarida faol foydalaniladigan FP8 formatidagi hisob-kitoblarning ikki karra tezlashganini maʼlum qildi. Chipning sunʼiy intellekt imkoniyatlari 32 yadroli ikkita neyron protsessoridan iborat alohida kichik tizim tomonidan taʼminlanadi.

Xotira oʻtkazish qobiliyati 50 foizga oshgan boʻlib, foydalanilayotgan interfeys Apple tarixidagi eng keng interfeys sifatida eʼtirof etilmoqda. Shu bilan birga, ixbt.com xabar berishicha, muhandislar qurilmaning sovutish tizimini tubdan qayta loyihalashtirdilar. Endilikda xotira kristall issiqligini chiqarib yuborishga toʻsqinlik qilmaydigan qilib joylashtirilgan, bugʻ kamerasi maydoni esa iPhone 17 Pro bilan solishtirganda uch baravar kengaytirilgan.

Yangi aloqa modullari va avtonomlik

Konstruksiyada grafit va mis miqdorining oshirilishi uzoq muddatli yuklamalar paytida unumdorlikni 40 foizga oshirishga va qizib ketish (trottling) holatlarida iPhone 16 Pro koʻrsatkichlarini ikki baravar ortda qoldirishga imkon berdi. Shuningdek, Apple flagmanlardagi Qualcomm yechimlaridan voz kechib, oʻzining C2 uyali aloqa modemini taqdim etdi. Ushbu modem maʼlumotlarni uzatish tezligini oshirib, energiya sarfini 15 foizga kamaytiradi, Wi-Fi 7 va Bluetooth 6 uchun esa alohida N1 chipi javob beradi.

Yanada tejamkor A20 Pro protsessori va yangi akkumulyatorlar uygʻunligi smartfonlarning ishlash vaqtini keskin uzaytirdi. Taqdimot maʼlumotlariga koʻra, iPhone 18 Pro videoni 36 soatgacha, Pro Max modeli esa 45 soatgacha uzluksiz ijro eta oladi. Kundalik foydalanish rejimini imitatsiya qiluvchi testlarda esa yangi qurilmalar quvvatlantirishsiz mos ravishda 24 va 30 soatgacha xizmat qilishini koʻrsatdi.

AppleA20 ProiPhone 18 ProSmartfonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasi yangi modellar fonida eski iPhone narxlarini oshirdiApple kompaniyasi yangi modellar fonida eski iPhone narxlarini oshirdiBugun, 00:54Honor Magic 9 Pro Max kamerasi imkoniyatlari namoyish etildiHonor Magic 9 Pro Max kamerasi imkoniyatlari namoyish etildiBugun, 00:50Apple Watch yangi funksiyasi suhbatlarni tinglab, ularni xulosa qiladiApple Watch yangi funksiyasi suhbatlarni tinglab, ularni xulosa qiladiBugun, 00:28Apple oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etdi: Duo modeli sunʼiy intellekt yordamida yaratildiApple oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etdi: Duo modeli sunʼiy intellekt yordamida yaratildiBugun, 00:27Apple sunʼiy intellekt davrida iPhone suratlari haqiqiyligini isbotlovchi funksiyani taqdim etdiApple sunʼiy intellekt davrida iPhone suratlari haqiqiyligini isbotlovchi funksiyani taqdim etdiKecha, 23:59Apple oʻzining ilk buklanadigan smartfoni — iPhone Duo modelini taqdim etdiApple oʻzining ilk buklanadigan smartfoni — iPhone Duo modelini taqdim etdiKecha, 23:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi