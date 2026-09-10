Apple kompaniyasi 2-nanometrli A20 Pro protsessorini namoyish etdi
Apple kompaniyasi rasman taqdim etgan yangi A20 Pro odnokristalli tizimi smartfonlar bozorida muhim burilish yasab, ilk bor 2-nanometrli texnologiyaga asoslandi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu ilgʻor platforma yangi avlod flagman qurilmalari — iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max hamda kutilgan ilk buklama smartfon iPhone Duo modellarining asosiy oʻzagiga aylandi. Mazkur protsessor oʻzining yuqori unumdorligi va eng zamonaviy texnologik yechimlari bilan mobil sanoatda yangi standartlarni belgilamoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
A20 Pro arxitekturasi oltita yadroga ega CPU tizimini oʻz ichiga oladi, ulardan ikkitasi yuqori unumdorlikdagi Super Core yadrolari va toʻrttasi energiya tejamkor yadrolardir. Kompaniya bayonotiga koʻra, Super Core yadrolari avvalgi avlod SoC ekvivalentlariga nisbatan 20 foizga tezroq ishlaydi, kichik yadrolar esa maxsus oʻrnatilgan neyron tezlatgichlar bilan jihozlangan. Ushbu koʻrsatkichlar tufayli Apple mazkur ishlanmani «stol usti klassidagi» va smartfonlar orasidagi eng tezkor protsessor sifatida taʼriflamoqda.
Grafika va sunʼiy intellekt imkoniyatlariGrafik qism yangi yetti yadroli GPU hisobiga sezilarli darajada kuchaytirildi. Apple ayrim masalalarda 40 foizlik unumdorlik oʻsishini, kengaytirilgan xotira oʻtkazish qobiliyatini hamda sunʼiy intellekt vazifalarida faol foydalaniladigan FP8 formatidagi hisob-kitoblarning ikki karra tezlashganini maʼlum qildi. Chipning sunʼiy intellekt imkoniyatlari 32 yadroli ikkita neyron protsessoridan iborat alohida kichik tizim tomonidan taʼminlanadi.
Xotira oʻtkazish qobiliyati 50 foizga oshgan boʻlib, foydalanilayotgan interfeys Apple tarixidagi eng keng interfeys sifatida eʼtirof etilmoqda. Shu bilan birga, ixbt.com xabar berishicha, muhandislar qurilmaning sovutish tizimini tubdan qayta loyihalashtirdilar. Endilikda xotira kristall issiqligini chiqarib yuborishga toʻsqinlik qilmaydigan qilib joylashtirilgan, bugʻ kamerasi maydoni esa iPhone 17 Pro bilan solishtirganda uch baravar kengaytirilgan.
Yangi aloqa modullari va avtonomlikKonstruksiyada grafit va mis miqdorining oshirilishi uzoq muddatli yuklamalar paytida unumdorlikni 40 foizga oshirishga va qizib ketish (trottling) holatlarida iPhone 16 Pro koʻrsatkichlarini ikki baravar ortda qoldirishga imkon berdi. Shuningdek, Apple flagmanlardagi Qualcomm yechimlaridan voz kechib, oʻzining C2 uyali aloqa modemini taqdim etdi. Ushbu modem maʼlumotlarni uzatish tezligini oshirib, energiya sarfini 15 foizga kamaytiradi, Wi-Fi 7 va Bluetooth 6 uchun esa alohida N1 chipi javob beradi.
Yanada tejamkor A20 Pro protsessori va yangi akkumulyatorlar uygʻunligi smartfonlarning ishlash vaqtini keskin uzaytirdi. Taqdimot maʼlumotlariga koʻra, iPhone 18 Pro videoni 36 soatgacha, Pro Max modeli esa 45 soatgacha uzluksiz ijro eta oladi. Kundalik foydalanish rejimini imitatsiya qiluvchi testlarda esa yangi qurilmalar quvvatlantirishsiz mos ravishda 24 va 30 soatgacha xizmat qilishini koʻrsatdi.
…