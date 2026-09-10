Apple Watch yangi funksiyasi suhbatlarni tinglab, ularni xulosa qiladi
Apple kompaniyasi oʻzining soʻnggi taqdimotida aqlli soatlar uchun moʻljallangan yangi audio intellekt funksiyalarini namoyish etdi. Unga koʻra, Apple Watch Series 12 va Ultra 4 qurilmalarida endilikda suhbatlarni yozib olib, ularning qisqacha mazmunini tuzib beruvchi maxsus yordamchi ishga tushirildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur yangilik kundalik muloqotlarni avtomatik ravishda tahlil qilish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Siri Recap deb nomlangan yangi xususiyat atrof-muhitdagi tovushlarni tinglash orqali suhbatlardan muhim maʼlumotlarni ajratib oladi. Apple Intelligence texnologiyasi yordamida suhbat uchun avtomatik ravishda sarlavha, qisqacha bayon va asosiy bandlar tuziladi. Foydalanuvchilar yaratilgan xulosalarni Siri ilovasi orqali qulay tarzda koʻrib chiqishlari mumkin boʻladi.
Maxfiylik va sozlash imkoniyatlariKompaniya vakillarining taʼkidlashicha, mazkur funksiyani har doim yoniq holatda qoldirish, maʼlum bir jadval asosida sozlash yoki butunlay oʻchirib qoʻyish imkoniyati mavjud. Doimiy ravishda tovushlarni tinglab boruvchi bunday tizimlar tabiiy ravishda ayrim maxfiylik savollarini tugʻdirishi mumkin. Shunga qaramay, Siri Recap suhbatdoshlarning ovozini farqlamaydi va xom audio yozuvlarni saqlab qolmaydi.
Shuningdek, taqdim etilgan yangi imkoniyatlar qatoriga Live Rewind funksiyasi ham kiritildi. Unga koʻra, foydalanuvchilar raqamli tojchani (digital crown) ikki marta bosish orqali oxirgi 15 soniyalik suhbatni qayta eslab, uning xulosasini olishlari mumkin. Bu maʼlumotlar oxirigacha shifrlangan boʻlib, xavfsizlik choralari kuchaytirilgan.
Audio intellektning boshqa imkoniyatlariTaqdim etilgan yangi audio xususiyatlar faqatgina suhbatlarni qayd etish bilan cheklanib qolmaydi. Apple Watch qurilmalarida endi qoʻshiqlarni darhol aniqlaydigan Shazam xizmati ham ishlaydi. Bu esa Apple kompaniyasining Google tomonidan taqdim etilgan Now Playing funksiyasiga yetib olganini koʻrsatadi.
Bundan tashqari, soat atrofdagi baland tovushlarni, jumladan, sirenalar, signallar, eshik qoʻngʻiroqlari yoki chaqaloq yigʻisini tanib olish va egasini xabardor qilish qobiliyatiga ega boʻldi. Ushbu yangiliklar foydalanuvchilarning kundalik hayotini yanada xavfsiz va qulay qilishga qaratilgan boʻlib,Granola va Circleback kabi boshqa mashhur ilovalar imkoniyatlariga oʻxshab ketadi.
…