Apple Watch yangi funksiyasi suhbatlarni tinglab, ularni xulosa qiladi

·37·Texno
Apple Watch yangi funksiyasi suhbatlarni tinglab, ularni xulosa qiladi

Apple kompaniyasi oʻzining soʻnggi taqdimotida aqlli soatlar uchun moʻljallangan yangi audio intellekt funksiyalarini namoyish etdi. Unga koʻra, Apple Watch Series 12 va Ultra 4 qurilmalarida endilikda suhbatlarni yozib olib, ularning qisqacha mazmunini tuzib beruvchi maxsus yordamchi ishga tushirildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur yangilik kundalik muloqotlarni avtomatik ravishda tahlil qilish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Siri Recap deb nomlangan yangi xususiyat atrof-muhitdagi tovushlarni tinglash orqali suhbatlardan muhim maʼlumotlarni ajratib oladi. Apple Intelligence texnologiyasi yordamida suhbat uchun avtomatik ravishda sarlavha, qisqacha bayon va asosiy bandlar tuziladi. Foydalanuvchilar yaratilgan xulosalarni Siri ilovasi orqali qulay tarzda koʻrib chiqishlari mumkin boʻladi.

Maxfiylik va sozlash imkoniyatlari

Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, mazkur funksiyani har doim yoniq holatda qoldirish, maʼlum bir jadval asosida sozlash yoki butunlay oʻchirib qoʻyish imkoniyati mavjud. Doimiy ravishda tovushlarni tinglab boruvchi bunday tizimlar tabiiy ravishda ayrim maxfiylik savollarini tugʻdirishi mumkin. Shunga qaramay, Siri Recap suhbatdoshlarning ovozini farqlamaydi va xom audio yozuvlarni saqlab qolmaydi.

Shuningdek, taqdim etilgan yangi imkoniyatlar qatoriga Live Rewind funksiyasi ham kiritildi. Unga koʻra, foydalanuvchilar raqamli tojchani (digital crown) ikki marta bosish orqali oxirgi 15 soniyalik suhbatni qayta eslab, uning xulosasini olishlari mumkin. Bu maʼlumotlar oxirigacha shifrlangan boʻlib, xavfsizlik choralari kuchaytirilgan.

Audio intellektning boshqa imkoniyatlari

Taqdim etilgan yangi audio xususiyatlar faqatgina suhbatlarni qayd etish bilan cheklanib qolmaydi. Apple Watch qurilmalarida endi qoʻshiqlarni darhol aniqlaydigan Shazam xizmati ham ishlaydi. Bu esa Apple kompaniyasining Google tomonidan taqdim etilgan Now Playing funksiyasiga yetib olganini koʻrsatadi.

Bundan tashqari, soat atrofdagi baland tovushlarni, jumladan, sirenalar, signallar, eshik qoʻngʻiroqlari yoki chaqaloq yigʻisini tanib olish va egasini xabardor qilish qobiliyatiga ega boʻldi. Ushbu yangiliklar foydalanuvchilarning kundalik hayotini yanada xavfsiz va qulay qilishga qaratilgan boʻlib,Granola va Circleback kabi boshqa mashhur ilovalar imkoniyatlariga oʻxshab ketadi.

Apple WatchSiri RecapApple IntelligenceTexnologiyaShazam
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasi yangi modellar fonida eski iPhone narxlarini oshirdiApple kompaniyasi yangi modellar fonida eski iPhone narxlarini oshirdiBugun, 00:54Honor Magic 9 Pro Max kamerasi imkoniyatlari namoyish etildiHonor Magic 9 Pro Max kamerasi imkoniyatlari namoyish etildiBugun, 00:50Apple oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etdi: Duo modeli sunʼiy intellekt yordamida yaratildiApple oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etdi: Duo modeli sunʼiy intellekt yordamida yaratildiBugun, 00:27Apple kompaniyasi 2-nanometrli A20 Pro protsessorini namoyish etdiApple kompaniyasi 2-nanometrli A20 Pro protsessorini namoyish etdiBugun, 00:23Apple sunʼiy intellekt davrida iPhone suratlari haqiqiyligini isbotlovchi funksiyani taqdim etdiApple sunʼiy intellekt davrida iPhone suratlari haqiqiyligini isbotlovchi funksiyani taqdim etdiKecha, 23:59Apple oʻzining ilk buklanadigan smartfoni — iPhone Duo modelini taqdim etdiApple oʻzining ilk buklanadigan smartfoni — iPhone Duo modelini taqdim etdiKecha, 23:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi