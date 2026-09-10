Honor Magic 9 Pro Max kamerasi imkoniyatlari namoyish etildi
Honor kompaniyasi oʻzining boʻlajak flagmani — Honor Magic 9 Pro Max smartfonining imkoniyatlarini oshkor qildi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, brend mahsulotlar liniyasi prezidenti Fan Fey yangi qurilmaning kamera imkoniyatlarini namoyish etuvchi dastlabki suratlarni rasman eʼlon qildi. Mazkur flesh-taqdimot texnologiya ixlosmandlarida katta qiziqish uygʻotdi, chunki flagman mobil fotografiya va professional videotasvirga olishda mutlaqo yangi standartlarni belgilashi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ilgʻor optika va ikki karra 200 megapikselli sensorlarYangi Honor Magic 9 Pro Max modelining eng asosiy texnik xususiyatlaridan biri bu ikkita 200 megapikselli kameralar tizimidir. Mazkur yechimga koʻra, ham asosiy modul, ham periskopik kamera shunchalik yuqori aniqlikdagi sensorlar bilan jihozlangan. Ushbu ilgʻor datchiklar Germaniyaning mashhur kinoanjomlar ishlab chiqaruvchi ARRI kompaniyasi bilan yaqin hamkorlikda yaratilgani qurilmaning professional darajadagi suratga olish qobiliyatidan darak beradi.
Eʼlon qilingan ilk suratlardan birida 100 mm ekvivalentdagi fokus masofasi (EFR) qayd etilgan boʻlsa, ikkinchisida esa 500 mm koʻrsatkich aks ettirilgan. Maʼlum boʻlishicha, ikkinchi holatdagi surat maxsus G500 nomli firmaviy telekonverterning yordamida olingan boʻlib, u 5,88 baravarli optik yaqinlashtirishni taʼminlaydi. Shuningdek, xaridorlarga 2,35x optik zumni beruvchi G200 telekonverteri ham taklif etilishi kutilmoqda.
Professional videotasvir va ilgʻor barqarorlashtirishSmartfon nafaqat sifatli suratlar, balki professional darajadagi videoijro uchun ham moslashtirilgan. Xabar qilinishicha, Honor kompaniyasi video suratga olish jarayonida ARRI LogC3 qoʻllab-quvvatlanishini hamda 4:2:2 APV formatida 10-bitli yozuvni amalga oshirish imkoniyatini joriy etgan. Bu esa kinoijodkorlar va kontent yaratuvchilar uchun mobil qurilmada turib professional darajadagi rang-baranglik va sifatga ega kadrlar yozib olish yoʻlini ochadi.
Qurilmaning asosiy kamerasi mexanik kardanni barqarorlashtirish tizimi bilan taʼminlangan boʻlib, u 3 darajagacha kompensatsiya burchagini va CIPA 8.0 sertifikatini qoʻlga kiritgan. Honor taʼkidlashicha, yangi TrueShift nomli texnologiya tasvirni tahlil qilib, sunʼiy intellekt yordamida harakatlarni soniyasiga 1000 martagacha oldindan taxmin qiladi. Bu qoʻlda suratga olish chogʻida yuzaga keladigan eng kichik tebranishlarni ham samarali ravishda yoʻqotishga xizmat qiladi.
Texnologik olam eʼtiborini tortgan ushbu ilgʻor flagmanning rasmiy taqdimoti joriy yilning 28-sentabr kuni Xitoyda boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Ushbu taqdimot davomida kompaniya yangi smartfonning qolgan texnik xususiyatlari va xalqaro bozorga chiqish muddatlari haqida ham batafsil maʼlumot berishi kutilmoqda.
…