Honor Magic 9 Pro Max kamerasi imkoniyatlari namoyish etildi

·30·Texno
Honor Magic 9 Pro Max kamerasi imkoniyatlari namoyish etildi

Honor kompaniyasi oʻzining boʻlajak flagmani — Honor Magic 9 Pro Max smartfonining imkoniyatlarini oshkor qildi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, brend mahsulotlar liniyasi prezidenti Fan Fey yangi qurilmaning kamera imkoniyatlarini namoyish etuvchi dastlabki suratlarni rasman eʼlon qildi. Mazkur flesh-taqdimot texnologiya ixlosmandlarida katta qiziqish uygʻotdi, chunki flagman mobil fotografiya va professional videotasvirga olishda mutlaqo yangi standartlarni belgilashi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ilgʻor optika va ikki karra 200 megapikselli sensorlar

Yangi Honor Magic 9 Pro Max modelining eng asosiy texnik xususiyatlaridan biri bu ikkita 200 megapikselli kameralar tizimidir. Mazkur yechimga koʻra, ham asosiy modul, ham periskopik kamera shunchalik yuqori aniqlikdagi sensorlar bilan jihozlangan. Ushbu ilgʻor datchiklar Germaniyaning mashhur kinoanjomlar ishlab chiqaruvchi ARRI kompaniyasi bilan yaqin hamkorlikda yaratilgani qurilmaning professional darajadagi suratga olish qobiliyatidan darak beradi.

Eʼlon qilingan ilk suratlardan birida 100 mm ekvivalentdagi fokus masofasi (EFR) qayd etilgan boʻlsa, ikkinchisida esa 500 mm koʻrsatkich aks ettirilgan. Maʼlum boʻlishicha, ikkinchi holatdagi surat maxsus G500 nomli firmaviy telekonverterning yordamida olingan boʻlib, u 5,88 baravarli optik yaqinlashtirishni taʼminlaydi. Shuningdek, xaridorlarga 2,35x optik zumni beruvchi G200 telekonverteri ham taklif etilishi kutilmoqda.

Professional videotasvir va ilgʻor barqarorlashtirish

Smartfon nafaqat sifatli suratlar, balki professional darajadagi videoijro uchun ham moslashtirilgan. Xabar qilinishicha, Honor kompaniyasi video suratga olish jarayonida ARRI LogC3 qoʻllab-quvvatlanishini hamda 4:2:2 APV formatida 10-bitli yozuvni amalga oshirish imkoniyatini joriy etgan. Bu esa kinoijodkorlar va kontent yaratuvchilar uchun mobil qurilmada turib professional darajadagi rang-baranglik va sifatga ega kadrlar yozib olish yoʻlini ochadi.

Qurilmaning asosiy kamerasi mexanik kardanni barqarorlashtirish tizimi bilan taʼminlangan boʻlib, u 3 darajagacha kompensatsiya burchagini va CIPA 8.0 sertifikatini qoʻlga kiritgan. Honor taʼkidlashicha, yangi TrueShift nomli texnologiya tasvirni tahlil qilib, sunʼiy intellekt yordamida harakatlarni soniyasiga 1000 martagacha oldindan taxmin qiladi. Bu qoʻlda suratga olish chogʻida yuzaga keladigan eng kichik tebranishlarni ham samarali ravishda yoʻqotishga xizmat qiladi.

Texnologik olam eʼtiborini tortgan ushbu ilgʻor flagmanning rasmiy taqdimoti joriy yilning 28-sentabr kuni Xitoyda boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Ushbu taqdimot davomida kompaniya yangi smartfonning qolgan texnik xususiyatlari va xalqaro bozorga chiqish muddatlari haqida ham batafsil maʼlumot berishi kutilmoqda.

HonorMagic 9 Pro MaxSmartfonKameraTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etdiApple oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etdiBugun, 01:20Apple Watch sunʼiy intellekt funksiyalari doimiy kuzatuvni normallashtirmoqdaApple Watch sunʼiy intellekt funksiyalari doimiy kuzatuvni normallashtirmoqdaBugun, 01:20Apple kompaniyasi yangi modellar fonida eski iPhone narxlarini oshirdiApple kompaniyasi yangi modellar fonida eski iPhone narxlarini oshirdiBugun, 00:54Apple Watch yangi funksiyasi suhbatlarni tinglab, ularni xulosa qiladiApple Watch yangi funksiyasi suhbatlarni tinglab, ularni xulosa qiladiBugun, 00:28Apple oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etdi: Duo modeli sunʼiy intellekt yordamida yaratildiApple oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etdi: Duo modeli sunʼiy intellekt yordamida yaratildiBugun, 00:27Apple kompaniyasi 2-nanometrli A20 Pro protsessorini namoyish etdiApple kompaniyasi 2-nanometrli A20 Pro protsessorini namoyish etdiBugun, 00:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi