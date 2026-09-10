Apple kompaniyasi yangi modellar fonida eski iPhone narxlarini oshirdi
Apple kompaniyasi oʻzining navbatdagi flagmanlari — iPhone 18 va brend tarixidagi ilk buklamafon boʻlgan iPhone Duo smartfonlarini taqdim etdi. Biroq, eʼtibor yangi va qimmatbaho qurilmalarga qaratilgan bir paytda, texnologiya giganti bozordagi mavjud boshqa modellar narxini 100 dollarga qimmatlashtirdi. Ushbu oʻzgarish kompaniyaning onlayn doʻkonida darhol oʻz aksini topdi va xaridorlar orasida muhokamalarga sabab boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, narxlar siyosatining oʻzgarishi eski avlod smartfonlariga ham taʼsir koʻrsatdi. Jumladan, iPhone 16 modelining boshlangʻich narxi 799 dollarni, iPhone 17e 699 dollarni, iPhone 17 esa 899 dollarni tashkil etdi. Shuningdek, iPhone Air modeli endilikda kamida 1099 dollardan sotila boshlandi. Narxlar oshishi baʼzi xalqaro bozorlarda, xususan, Hindistonda yanada keskinroq sezilib, qariyb 20,5 foizga qimmatlashgani qayd etildi.
Narxlar siyosatidagi noodatiy oʻzgarishMazkur qadam Apple uchun biroz noodatiy hisoblanadi. Odatda, yangi avlod iPhone smartfonlarining bozorga chiqishi eski modellar narxining pasayishiga olib kelar edi. Biroq, bu safargi qimmatlashish mutaxassislar uchun toʻsatdan yuz bergan yangilik boʻlmadi, chunki oxirgi oylarda texnologiya bozorida shunday taxminlar faol muhokama qilinayotgan edi. Shuning bilan birga, kompaniya iPhone 17 Pro va iPhone 17 Pro Max modellarini ishlab chiqarishni toʻxtatdi.
Narxlarning oshishiga asosiy sabab sifatida global miqyosda xotira va saqlash chiplari taqchilligi yuzaga kelgani koʻrsatilmoqda. Sunʼiy intellekt kompaniyalari va bulutli maʼlumotlar markazlari tomonidan bunday butlovchi qismlarga talabning keskin ortishi sanoatdagi xarajatlarni koʻpaytirib yubordi. Avvalroq, sobiq rahbar Tim Cook Wall Street Journal nashriga bergan intervyusida ortib borayotgan xarajatlarni kompaniya oʻz zimmasiga toʻliq ola olmasligini va narx siyosatini qayta koʻrib chiqishga majbur boʻlishini taʼkidlagan edi.
Bozordagi raqobat va kelajakdagi taʼsirXotira chiplari narxining oshishi ortidan Apple iyul oyidayoq oʻzining Mac va iPad qurilmalari narxlarini ham yuqoriga oʻzgartirgan edi. Shuningdek, ekspertlarning fikricha, iPhone narxlarining oshishiga Samsung va Google kabi asosiy raqobatchilarning ham oʻz mahsulotlari narxini koʻtarib borayotgani sabab boʻlishi mumkin. Bu raqobat sharoitida Apple oʻz daromadli pozitsiyasini saqlab qolishga harakat qilmoqda.
Boshqa tomondan, kompaniya oʻzining yangi Upgrade dasturini ishga tushirgan boʻlib, u xaridorlarga smartfon narxini qulay oylik toʻlovlarga boʻlib toʻlash imkonini beradi. Apple mazkur moliyaviy mexanizm isteʼmolchilar uchun narx sakrashini biroz yumshatib koʻrsatishiga va xaridlar hajmiga salbiy taʼsirini kamaytirishiga umid qilmoqda.
…