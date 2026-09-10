Apple kompaniyasi yangi modellar fonida eski iPhone narxlarini oshirdi

·15·Texno
Apple kompaniyasi yangi modellar fonida eski iPhone narxlarini oshirdi

Apple kompaniyasi oʻzining navbatdagi flagmanlari — iPhone 18 va brend tarixidagi ilk buklamafon boʻlgan iPhone Duo smartfonlarini taqdim etdi. Biroq, eʼtibor yangi va qimmatbaho qurilmalarga qaratilgan bir paytda, texnologiya giganti bozordagi mavjud boshqa modellar narxini 100 dollarga qimmatlashtirdi. Ushbu oʻzgarish kompaniyaning onlayn doʻkonida darhol oʻz aksini topdi va xaridorlar orasida muhokamalarga sabab boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, narxlar siyosatining oʻzgarishi eski avlod smartfonlariga ham taʼsir koʻrsatdi. Jumladan, iPhone 16 modelining boshlangʻich narxi 799 dollarni, iPhone 17e 699 dollarni, iPhone 17 esa 899 dollarni tashkil etdi. Shuningdek, iPhone Air modeli endilikda kamida 1099 dollardan sotila boshlandi. Narxlar oshishi baʼzi xalqaro bozorlarda, xususan, Hindistonda yanada keskinroq sezilib, qariyb 20,5 foizga qimmatlashgani qayd etildi.

Narxlar siyosatidagi noodatiy oʻzgarish

Mazkur qadam Apple uchun biroz noodatiy hisoblanadi. Odatda, yangi avlod iPhone smartfonlarining bozorga chiqishi eski modellar narxining pasayishiga olib kelar edi. Biroq, bu safargi qimmatlashish mutaxassislar uchun toʻsatdan yuz bergan yangilik boʻlmadi, chunki oxirgi oylarda texnologiya bozorida shunday taxminlar faol muhokama qilinayotgan edi. Shuning bilan birga, kompaniya iPhone 17 Pro va iPhone 17 Pro Max modellarini ishlab chiqarishni toʻxtatdi.

Narxlarning oshishiga asosiy sabab sifatida global miqyosda xotira va saqlash chiplari taqchilligi yuzaga kelgani koʻrsatilmoqda. Sunʼiy intellekt kompaniyalari va bulutli maʼlumotlar markazlari tomonidan bunday butlovchi qismlarga talabning keskin ortishi sanoatdagi xarajatlarni koʻpaytirib yubordi. Avvalroq, sobiq rahbar Tim Cook Wall Street Journal nashriga bergan intervyusida ortib borayotgan xarajatlarni kompaniya oʻz zimmasiga toʻliq ola olmasligini va narx siyosatini qayta koʻrib chiqishga majbur boʻlishini taʼkidlagan edi.

Bozordagi raqobat va kelajakdagi taʼsir

Xotira chiplari narxining oshishi ortidan Apple iyul oyidayoq oʻzining Mac va iPad qurilmalari narxlarini ham yuqoriga oʻzgartirgan edi. Shuningdek, ekspertlarning fikricha, iPhone narxlarining oshishiga Samsung va Google kabi asosiy raqobatchilarning ham oʻz mahsulotlari narxini koʻtarib borayotgani sabab boʻlishi mumkin. Bu raqobat sharoitida Apple oʻz daromadli pozitsiyasini saqlab qolishga harakat qilmoqda.

Boshqa tomondan, kompaniya oʻzining yangi Upgrade dasturini ishga tushirgan boʻlib, u xaridorlarga smartfon narxini qulay oylik toʻlovlarga boʻlib toʻlash imkonini beradi. Apple mazkur moliyaviy mexanizm isteʼmolchilar uchun narx sakrashini biroz yumshatib koʻrsatishiga va xaridlar hajmiga salbiy taʼsirini kamaytirishiga umid qilmoqda.

AppleIPhoneTexnologiyaSmartfonBiznes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Honor Magic 9 Pro Max kamerasi imkoniyatlari namoyish etildiHonor Magic 9 Pro Max kamerasi imkoniyatlari namoyish etildiBugun, 00:50Apple Watch yangi funksiyasi suhbatlarni tinglab, ularni xulosa qiladiApple Watch yangi funksiyasi suhbatlarni tinglab, ularni xulosa qiladiBugun, 00:28Apple oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etdi: Duo modeli sunʼiy intellekt yordamida yaratildiApple oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etdi: Duo modeli sunʼiy intellekt yordamida yaratildiBugun, 00:27Apple kompaniyasi 2-nanometrli A20 Pro protsessorini namoyish etdiApple kompaniyasi 2-nanometrli A20 Pro protsessorini namoyish etdiBugun, 00:23Apple sunʼiy intellekt davrida iPhone suratlari haqiqiyligini isbotlovchi funksiyani taqdim etdiApple sunʼiy intellekt davrida iPhone suratlari haqiqiyligini isbotlovchi funksiyani taqdim etdiKecha, 23:59Apple oʻzining ilk buklanadigan smartfoni — iPhone Duo modelini taqdim etdiApple oʻzining ilk buklanadigan smartfoni — iPhone Duo modelini taqdim etdiKecha, 23:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi