Amerikaning Radia kompaniyasi ulkan WindRunner samolyotini loyihalashtirmoqda

·10·Texno
Amerikaning Radia kompaniyasi ulkan WindRunner samolyotini loyihalashtirmoqda

Aerokosmik sanoatining jadal rivojlanishi nafaqat yangi texnologiyalar, balki ularni tashish borasida ham ulkan muammolarni keltirib chiqarmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Amerikaning Radia kompaniyasi aynan shu muammoni hal etishga qaratilgan noyob transport samolyotiWindRunner loyihasini taqdim etdi. Ushbu ulkan havo kemasi raketa bosqichlari, yirik yoʻldoshlar va qayta tiklanadigan kosmik apparatlarni qismlarga ajratmasdan, toʻgʻridan-toʻgʻri belgilangan manzilga yetkazib berishga moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda kosmik texnologiyalar hajmi ortib borayotgani sababli mavjud transport infratuzilmasi, yoʻllar va portlar jiddiy cheklovlarga duch kelmoqda. Natijada yirik tizimlarni zavodda qismlarga boʻlib, keyin dengiz yoki avtomobil yoʻllari orqali haftalab tashishga toʻgʻri kelmoqda. Bu esa nafaqat vaqt yoʻqotilishiga, balki ortiqcha xarajatlarga va qimmatbaho texnikaning shikastlanish xavfini oshishiga olib keladi.

WindRunner texnik imkoniyatlari va yuk tashish afzalliklari

WindRunner loyihasi birinchi navbatda ogʻirlikka emas, balki yukning hajmiga urgʻu bergan holda ishlab chiqilmoqda. Samolyot konstruksiyasi toʻliq yigʻilgan raketalar, ularning tezlatgichlari va yirik sunʼiy yoʻldoshlarni oʻz ichiga sigʻdira oladi. Ishlab chiquvchilarning rejasiga koʻra, zavod, sinov markazi va kosmodrom orasidagi masofani bosib oʻtish bir necha hafta oʻrniga atigi bir necha soatni tashkil etadi.

Katta hajmli obyektlarni qulay yuklash uchun samolyot ochiladigan burun qismi, pastda joylashgan yuk palubasi hamda maxsus yuk koʻchirish tizimi bilan jihozlanadi. Shunga qaramay, Radia mutaxassislari ushbu havo kemasi oddiy aerodrom jihozlari bilan mos kelishini taʼkidlaydi. Bu har bir manzil uchun alohida murakkab infratuzilma yaratish zaruratini yoʻqqa chiqaradi.

Gʻovak polotnoda harakatlanish va istiqbolli qoʻllanish

Mazkur ulkan transport vositasining asosiy oʻziga xos xususiyatlaridan biri shundaki, u uzunligi taxminan 1800 metr boʻlgan tuproqli uchish-qoʻnish yoʻlaklaridan ham qiynalmasdan foydalana oladi. Bu esa yirik hajmli yuklarni faqat yirik aeroportlargagina emas, balki olisdagi kosmodromlar, sinov maydonchalari va vaqtinchalik bazalarga ham yetkazib berish imkonini beradi.

Samolyot, shuningdek, koʻp martalik raketalarga xizmat koʻrsatishda ham muhim rol oʻynashi kutilmoqda. Agar raketa bosqichi asosiy kosmodromdan uzoqda qoʻnsa, WindRunner uni tezda olib ketib, keyingi uchishga tayyorlash uchun bazaga qaytarishi mumkin. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, yuk boʻlinmasining oʻlchamlari hozirgi aviatsiya imkoniyatlaridan ikki baravar katta boʻlgan sunʼiy yoʻldoshlarni tashi oladi.

WindRunner mavjud harbiy-transport samolyotlari yoki quruqlikdagi logistikani toʻliq almashtirish uchun moʻljallanmagan. Radia uni zamonaviy aviatsiya uchun juda katta boʻlgan maxsus yuklarni tashishga moʻljallangan tor doiradagi transport sifatida taqdim etmoqda. Kelgusida mazkur loyiha tijorat va davlat tashkilotlariga yirik kosmik texnikalarni tezkor hamda xavfsiz tashishda asosiy yordamchiga aylanishi kutilmoqda.

WindRunnerRadiaKosmik texnologiyalarAviatsiyaTransport samolyoti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi 18 Fold smartfoni ilk kunda Xitoyda yuqori natija koʻrsatdiXiaomi 18 Fold smartfoni ilk kunda Xitoyda yuqori natija koʻrsatdiBugun, 02:27SpaceX Starlink’ni toʻlaqonli 5G operatoriga aylantirmoqchiSpaceX Starlink’ni toʻlaqonli 5G operatoriga aylantirmoqchiBugun, 01:53iPhone 18 narxi ma’lum bo‘ldi: yangi Pro modellari yanada qimmatlashadi!iPhone 18 narxi ma’lum bo‘ldi: yangi Pro modellari yanada qimmatlashadi!Bugun, 01:41Kelajak tranzistorlari: olimlar atom qalinligidagi oʻta yupqa qatlamni yaratdiKelajak tranzistorlari: olimlar atom qalinligidagi oʻta yupqa qatlamni yaratdiBugun, 01:29Honor Magic 9 flagmani taqdimot sanasi va asosiy xususiyatlari oshkor etildiHonor Magic 9 flagmani taqdimot sanasi va asosiy xususiyatlari oshkor etildiBugun, 00:58Xitoyda iPhone Duo uchun oldindan buyurtmalar soni rekord oʻrnatdiXitoyda iPhone Duo uchun oldindan buyurtmalar soni rekord oʻrnatdiBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!