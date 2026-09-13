Amerikaning Radia kompaniyasi ulkan WindRunner samolyotini loyihalashtirmoqda
Aerokosmik sanoatining jadal rivojlanishi nafaqat yangi texnologiyalar, balki ularni tashish borasida ham ulkan muammolarni keltirib chiqarmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Amerikaning Radia kompaniyasi aynan shu muammoni hal etishga qaratilgan noyob transport samolyoti — WindRunner loyihasini taqdim etdi. Ushbu ulkan havo kemasi raketa bosqichlari, yirik yoʻldoshlar va qayta tiklanadigan kosmik apparatlarni qismlarga ajratmasdan, toʻgʻridan-toʻgʻri belgilangan manzilga yetkazib berishga moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi kunda kosmik texnologiyalar hajmi ortib borayotgani sababli mavjud transport infratuzilmasi, yoʻllar va portlar jiddiy cheklovlarga duch kelmoqda. Natijada yirik tizimlarni zavodda qismlarga boʻlib, keyin dengiz yoki avtomobil yoʻllari orqali haftalab tashishga toʻgʻri kelmoqda. Bu esa nafaqat vaqt yoʻqotilishiga, balki ortiqcha xarajatlarga va qimmatbaho texnikaning shikastlanish xavfini oshishiga olib keladi.
WindRunner texnik imkoniyatlari va yuk tashish afzalliklariWindRunner loyihasi birinchi navbatda ogʻirlikka emas, balki yukning hajmiga urgʻu bergan holda ishlab chiqilmoqda. Samolyot konstruksiyasi toʻliq yigʻilgan raketalar, ularning tezlatgichlari va yirik sunʼiy yoʻldoshlarni oʻz ichiga sigʻdira oladi. Ishlab chiquvchilarning rejasiga koʻra, zavod, sinov markazi va kosmodrom orasidagi masofani bosib oʻtish bir necha hafta oʻrniga atigi bir necha soatni tashkil etadi.
Katta hajmli obyektlarni qulay yuklash uchun samolyot ochiladigan burun qismi, pastda joylashgan yuk palubasi hamda maxsus yuk koʻchirish tizimi bilan jihozlanadi. Shunga qaramay, Radia mutaxassislari ushbu havo kemasi oddiy aerodrom jihozlari bilan mos kelishini taʼkidlaydi. Bu har bir manzil uchun alohida murakkab infratuzilma yaratish zaruratini yoʻqqa chiqaradi.
Gʻovak polotnoda harakatlanish va istiqbolli qoʻllanishMazkur ulkan transport vositasining asosiy oʻziga xos xususiyatlaridan biri shundaki, u uzunligi taxminan 1800 metr boʻlgan tuproqli uchish-qoʻnish yoʻlaklaridan ham qiynalmasdan foydalana oladi. Bu esa yirik hajmli yuklarni faqat yirik aeroportlargagina emas, balki olisdagi kosmodromlar, sinov maydonchalari va vaqtinchalik bazalarga ham yetkazib berish imkonini beradi.
Samolyot, shuningdek, koʻp martalik raketalarga xizmat koʻrsatishda ham muhim rol oʻynashi kutilmoqda. Agar raketa bosqichi asosiy kosmodromdan uzoqda qoʻnsa, WindRunner uni tezda olib ketib, keyingi uchishga tayyorlash uchun bazaga qaytarishi mumkin. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, yuk boʻlinmasining oʻlchamlari hozirgi aviatsiya imkoniyatlaridan ikki baravar katta boʻlgan sunʼiy yoʻldoshlarni tashi oladi.
WindRunner mavjud harbiy-transport samolyotlari yoki quruqlikdagi logistikani toʻliq almashtirish uchun moʻljallanmagan. Radia uni zamonaviy aviatsiya uchun juda katta boʻlgan maxsus yuklarni tashishga moʻljallangan tor doiradagi transport sifatida taqdim etmoqda. Kelgusida mazkur loyiha tijorat va davlat tashkilotlariga yirik kosmik texnikalarni tezkor hamda xavfsiz tashishda asosiy yordamchiga aylanishi kutilmoqda.
…