Yangi Snapdragon chipiga ega Honor flagmani taqdimot oldidan sinovdan oʻtdi

·4·Texno
Yangi Snapdragon chipiga ega Honor flagmani taqdimot oldidan sinovdan oʻtdi

Yaqinlashib kelayotgan Honor flagman smartfoni rasmiy taqdimotidan biroz oldin Geekbench sinov dasturida koʻrinish berdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Xitoyda 28-sentyabr kuni boʻlib oʻtadigan taqdimotda namoyish etilishi kutilayotgan ushbu qurilma taxminan Magic 9 Pro Max deb nomlanadi va eng ilgʻor texnologik yechimlarni oʻz ichiga oladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

WKL-AN20 raqami ostidagi qurilma Qualcomm kompaniyasining SM8975 kristalli bilan jihozlangan boʻlib, insayderlar uni Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro protsessori ekanini taxmin qilishmoqda. Mazkur chip mobil qurilmalar tarixida ilk bor oʻta yuqori — 5 GHzli chastotaga erishgani bilan eʼtiborni tortadi.

Protsessor unumdorligi va texnik tavsiflari

Yangi protsessor konfiguratsiyasi oʻz ichiga ikkita oʻta unumdor yadroni olib, ular 5,01 GGs chastotagacha tezlashishga qodir. Shuningdek, tizimda 4,03 GGs chastotali uchta yadro va 3,74 GGs chastotada ishlaydigan yana uchta energiya tejamkor yadro mavjud. Grafik vazifalar uchun esa zamonaviy Adreno 850 moduli masʼul etib belgilangan.

Geekbench maʼlumotlar bazasiga koʻra, sinovdan oʻtgan smartfon 14,78 GB tezkor xotiraga ega (savdoga chiqariladigan yakuniy versiyada bu koʻrsatkich 16 GB boʻlishi kutilmoqda). Apparat eng soʻnggi Android 17 operatsion tizimi va Honor kompaniyasining maxsus MagicOS qobigʻi boshqaruvi ostida ishlaydi.

Benchmark natijalari

Geekbench 6 dasturining bir oqimli sinovida yangi qurilma 3448 ochko toʻplagan boʻlsa, koʻp oqimli testda bu natija 9353 ballni tashkil etdi. Taqqoslash uchun, avvalgi avlodga mansub global Magic 8 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen 5) bir oqimda 3664 ball, koʻp oqimda esa taxminan 7650 ball koʻrsatgan edi.

Shuni taʼkidlash joizki, xuddi shu SM8975 chipi avvalroq Xiaomi 18 Pro Max qurilmasida ham sinovdan oʻtgan va u yerda yuqoriroq natijalarni qayd etgandi. Biroq mutaxassislar ikkala holatda Geekbench dasturining turli versiyalaridan foydalanilganini qayd etib, ularni bevosita oʻzaro solishtirib boʻlmasligini tushuntirishmoqda.

HonorSnapdragonGeekbenchSmartfonAndroid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy S26 FE Hindistonda taqdim etildiSamsung Galaxy S26 FE Hindistonda taqdim etildiBugun, 14:58Zhuque-2 raketasi o‘nta sun'iy yo‘ldoshni orbitaga muvaffaqiyatli chiqardiZhuque-2 raketasi o‘nta sun'iy yo‘ldoshni orbitaga muvaffaqiyatli chiqardiBugun, 14:26Xiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi Watch S5 41mm aqlli soatini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi Watch S5 41mm aqlli soatini taqdim etdiBugun, 13:21Xiaomi 18 Pro dizayni va asosiy oʻzgarishlari rasman eʼlon qilindiXiaomi 18 Pro dizayni va asosiy oʻzgarishlari rasman eʼlon qilindiBugun, 12:54Xiaomi kompaniyasi Redmi TV A Pro 2027 seriyasini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi Redmi TV A Pro 2027 seriyasini taqdim etdiBugun, 11:53Korean Air samolyotlarida Starlink bepul interneti ishga tushdiKorean Air samolyotlarida Starlink bepul interneti ishga tushdiBugun, 10:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi