Yangi Snapdragon chipiga ega Honor flagmani taqdimot oldidan sinovdan oʻtdi
Yaqinlashib kelayotgan Honor flagman smartfoni rasmiy taqdimotidan biroz oldin Geekbench sinov dasturida koʻrinish berdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Xitoyda 28-sentyabr kuni boʻlib oʻtadigan taqdimotda namoyish etilishi kutilayotgan ushbu qurilma taxminan Magic 9 Pro Max deb nomlanadi va eng ilgʻor texnologik yechimlarni oʻz ichiga oladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
WKL-AN20 raqami ostidagi qurilma Qualcomm kompaniyasining SM8975 kristalli bilan jihozlangan boʻlib, insayderlar uni Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro protsessori ekanini taxmin qilishmoqda. Mazkur chip mobil qurilmalar tarixida ilk bor oʻta yuqori — 5 GHzli chastotaga erishgani bilan eʼtiborni tortadi.
Protsessor unumdorligi va texnik tavsiflariYangi protsessor konfiguratsiyasi oʻz ichiga ikkita oʻta unumdor yadroni olib, ular 5,01 GGs chastotagacha tezlashishga qodir. Shuningdek, tizimda 4,03 GGs chastotali uchta yadro va 3,74 GGs chastotada ishlaydigan yana uchta energiya tejamkor yadro mavjud. Grafik vazifalar uchun esa zamonaviy Adreno 850 moduli masʼul etib belgilangan.
Geekbench maʼlumotlar bazasiga koʻra, sinovdan oʻtgan smartfon 14,78 GB tezkor xotiraga ega (savdoga chiqariladigan yakuniy versiyada bu koʻrsatkich 16 GB boʻlishi kutilmoqda). Apparat eng soʻnggi Android 17 operatsion tizimi va Honor kompaniyasining maxsus MagicOS qobigʻi boshqaruvi ostida ishlaydi.
Benchmark natijalariGeekbench 6 dasturining bir oqimli sinovida yangi qurilma 3448 ochko toʻplagan boʻlsa, koʻp oqimli testda bu natija 9353 ballni tashkil etdi. Taqqoslash uchun, avvalgi avlodga mansub global Magic 8 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen 5) bir oqimda 3664 ball, koʻp oqimda esa taxminan 7650 ball koʻrsatgan edi.
Shuni taʼkidlash joizki, xuddi shu SM8975 chipi avvalroq Xiaomi 18 Pro Max qurilmasida ham sinovdan oʻtgan va u yerda yuqoriroq natijalarni qayd etgandi. Biroq mutaxassislar ikkala holatda Geekbench dasturining turli versiyalaridan foydalanilganini qayd etib, ularni bevosita oʻzaro solishtirib boʻlmasligini tushuntirishmoqda.
Izohlar 0
…