O‘zbekistonga eng ko‘p sayyohlar qaysi davlatlardan kelmoqda?

·38·O‘zbekiston
O‘zbekistonga eng ko‘p sayyohlar qaysi davlatlardan kelmoqda?

Joriy yilning yanvar-avgust oylarida O‘zbekistonga 9 mln 102 ming 729 nafar xorijiy fuqaro turistik maqsadlarda tashrif buyurdi. Bu haqda Milliy statistika qo‘mitasi ma’lum qildi.

Qayd etilishicha, xorijiy sayyohlar oqimi o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 1,6 mln nafarga yoki 21,1 foizga oshgan.

Hisobot davrida O‘zbekistonga eng ko‘p sayyoh Qirg‘izistondan kelgan. Ushbu mamlakatdan 2 mln 524 ming 378 nafar fuqaro tashrif buyurgan.

Keyingi o‘rinlarni Qozog‘iston va Tojikiston egallagan. Qozog‘istondan 2 mln 171 ming 581 nafar, Tojikistondan esa 2 mln 25 ming 400 nafar sayyoh kelgan.

Shuningdek, O‘zbekistonga quyidagi davlatlardan ham ko‘plab turistlar tashrif buyurgan:

  • Rossiya — 867 757 nafar;

  • Afg‘oniston — 329 620 nafar;

  • Xitoy — 318 465 nafar;

  • Turkmaniston — 224 766 nafar;

  • Turkiya — 130 155 nafar;

  • Hindiston — 39 538 nafar;

  • Germaniya — 32 249 nafar.

Shu tariqa, yanvar-avgust oylarida mamlakatga turistik maqsadlarda tashrif buyurgan xorijiy fuqarolar soni 9,1 million nafardan oshgan.

Milliy statistika qo‘mitasiXoridiy sayyohlarQirg‘izistonQozog‘iston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent metrosida bir kunda rekord darajada yo‘lovchi tashildiToshkent metrosida bir kunda rekord darajada yo‘lovchi tashildiBugun, 15:49Buxoroda neft saqlash omborida yong‘in sodir bo‘ldiBuxoroda neft saqlash omborida yong‘in sodir bo‘ldiBugun, 12:35Chilonzorda Anhor bo‘yida yangi park quriladiChilonzorda Anhor bo‘yida yangi park quriladiBugun, 09:50Oshdagi zilzila O‘zbekiston hududida ham sezildiOshdagi zilzila O‘zbekiston hududida ham sezildiBugun, 09:46Senator Xusan Ermatov alifbo islohoti bo‘yicha bong urdi: Yagona standart qachon kuchga kiradi?Senator Xusan Ermatov alifbo islohoti bo‘yicha bong urdi: Yagona standart qachon kuchga kiradi?Bugun, 09:45Talabalar darsga qaytdi: Toshkent metrosida yo‘lovchilar soni 228 mingdan oshdiTalabalar darsga qaytdi: Toshkent metrosida yo‘lovchilar soni 228 mingdan oshdiBugun, 00:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi