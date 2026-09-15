MediaTek Dimensity 9600 Pro taqdim etildi: 2 nm texnologiyali yangi flagman protsessor

·22·Texno
MediaTek Dimensity 9600 Pro taqdim etildi: 2 nm texnologiyali yangi flagman protsessor
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • MediaTek Dimensity 9600 Pro nomli yangi flagman protsessor taqdim etildi, u 2 nanometrli texnologiya asosida ishlab chiqarilgan va 33 milliarddan ortiq transistorni o'z ichiga oladi.
  • Ushbu protsessor an'anaviy kichik yadrolardan voz kechib, 8 ta yuqori unumdor yadroni o'z ichiga oladi, jumladan, chastotasi 4,55 GGs gacha ishlaydigan ikkita C2-Ultra yadrosi ham mavjud.
  • Avvalgi avlodga nisbatan bir oqimli unumdorlik 17 foizga, ko'p oqimli unumdorlik esa 15 foizga oshgan.

Mobil texnologiyalar bozori keskin o'zgarishlar esigadir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, MediaTek kompaniyasi yangi avlod Android flagmanlari uchun moʻljallangan eng quvvatli Dimensity 9600 Pro odnokristalli tizimini rasman taqdim etdi. Mazkur ilgʻor platforma TSMC tomonidan 2 nanometrli texnologik jarayon asosida ishlab chiqarilib, 33 milliarddan ortiq transistorni oʻz ichiga olgani bilan eʼtiborni tortadi va kelgusi smartfonlar bozorida yangi standartlarni belgilab beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi protsessor arxitekturasi butunlay qaytadan koʻrib chiqilgan boʻlib, u an'anaviy kichik energiy tejovchi yadrolardan voz kechgan holda 8 ta yuqori unumdor yadroni oʻz ichiga oladi. Ular orasida chastotasi 4,55 GGs gacha ishlaydigan ikkita C2-Ultra unumdor yadrosi hamda uchta 4,35 GGs va yana uchta 3,1 GGs chastotali C2-Pro yadrolari mavjud. MediaTek taqdim etgan ma'lumotlarga ko'ra, avvalgi avlod Dimensity 9500 bilan taqqoslaganda, bir oqimli unumdorlik 17 foizga, ko'p oqimli unumdorlik esa 15 foizga oshgan.

Sun'iy intellekt va grafik imkoniyatlar

Platformaning neyroprotsessori (NPU) ham jiddiy yangilanishlarga uchradi. Ma'lum qilinishicha, matnli so'rovlarni bajarishda sun'iy intellektning generatsiya tezligi 40 foizga oshgan. Doimiy ravishda yengil vazifalarni bajarish jarayonida energiya sarfi 40 foizga kamaygan, vatt boshiga generatsiya unumdorligi esa 55 foizga yaxshilangan. Shuningdek, katta til modellarining kontekstini dastlabki qayta ishlash tezligi 51 foizga tezlashgani qayd etilgan.

Grafik protsessor (GPU) ham bir xil energiya sarfida Dimensity 9500 modelidan 18 foizga tezroq ishlaydi. Maksimal unumdorlik rejimida esa aksincha, energiya sarfi 24 foizga kamaygan, nurlarni kuzatish (ray tracing) tezligi esa 18 foizga oshgan. Yangi neyrotarmoq rendeingi texnologiyasi pastroq ichki piksellar sonidan tasvirni tiklashga yordam beradi. Jumladan, Genshin Impact o'yinida 864p ruxsatda platforma yuqori yuklama ostida o'rtacha 60 kadr/s tezlikni ta'minlab, o'tmishdoshiga nisbatan 10 foiz kam energiya sarflaydi.

Xotira va multimedia xususiyatlari

Tizim umumiy hajmi 34,5 MB bo'lgan L2, L3 va tizimli kesh xotirasi bilan jihozlangan bo'lib, LPDDR6 xotirasi hamda UFS 5.0 fayl saqlash qurilmalarini qo'llab-quvvatlaydi. 2 nm texnologiyaga o'tish energiya sarfini sezilarli darajada kamaytirdi: masalan, 1080p formatdagi videoni striming qilish jarayonida quvvat sarfi oldingi avlodga nisbatan 48 foizga qisqargan.

Yangilangan tasvirni qayta ishlash bloki 17 EV gacha bo'lgan kengaytirilgan dinamik diapazonni va soniyasiga 60 kadr tezlikdagi harakatni qayta ishlashni qo'llab-quvvatlaydi. Videolar uchun 4K/240 fps formatida sekinlashtirilgan suratga olish, 4K/60 fps hamda Log formatida ranglarni keyinchalik chuqur tahrirlash imkonini beruvchi 4K/120 fps kineko'rinishdagi yozuvlar taqdim etilgan.

MediaTek ushbu imkoniyatlardan amalda foydalanish uchun dunyoning yetakchi brendlari bilan hamkorlikni boshlab yuborgan. Vivo bilan birgalikda suratga olish rejimlarini tavsiya qiluvchi sun'iy intellekt yordamchisi yaratilgan bo'lsa, Oppo bilan hamkorlikda sahnalarni avtomatik aniqlaydigan LUMO Inspiration Composition tizimi ishlab chiqildi. Shuningdek, platforma Google Gemini hamda bir qator xitoylik katta til modellari bilan to'liq mos keladi.

MediaTekDimensity 9600 ProTSMCSmartfonlarProtsessorlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi 107 foiz foydali ish koeffitsiyentiga ega yangi suv isitgichini chiqardiXiaomi kompaniyasi 107 foiz foydali ish koeffitsiyentiga ega yangi suv isitgichini chiqardiBugun, 16:58Xiaomi rahbari humanoid robot bilan kutilmagan sparring oʻtkazdiXiaomi rahbari humanoid robot bilan kutilmagan sparring oʻtkazdiBugun, 15:54Yangi Snapdragon chipiga ega Honor flagmani taqdimot oldidan sinovdan oʻtdiYangi Snapdragon chipiga ega Honor flagmani taqdimot oldidan sinovdan oʻtdiBugun, 15:27Samsung Galaxy S26 FE Hindistonda taqdim etildiSamsung Galaxy S26 FE Hindistonda taqdim etildiBugun, 14:58Zhuque-2 raketasi o‘nta sun'iy yo‘ldoshni orbitaga muvaffaqiyatli chiqardiZhuque-2 raketasi o‘nta sun'iy yo‘ldoshni orbitaga muvaffaqiyatli chiqardiBugun, 14:26Xiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi Watch S5 41mm aqlli soatini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi Watch S5 41mm aqlli soatini taqdim etdiBugun, 13:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi