Oppo Find X10 Pro Max smartfonining noyob kameralari qanday suratga oladi
Oppo kompaniyasi yaqinda taqdim etilishi kutilayotgan Find X10 Pro Max flagmanining noyob kamera imkoniyatlarini namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu qurilma dunyoda ilk bor bir yoʻla uchta 200 megapikselli kameralar bilan jihozlangan smartfon sifatida bozorga chiqishga hozirlanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi seriyaning rasmiy taqdimoti joriy yilning 22-sentabr sanasiga belgilangan boʻlib, uning oldidan ishlab chiqaruvchi qurilma yordamida olingan ilk foto namunalarni eʼlon qildi. Shuningdek, ikkita 200 megapikselli kameraga ega boʻlgan oddiyroq Find X10 Pro modeli tomonidan olingan suratlar ham omborga taqdim etildi.
Ilgʻor texnologiyalar va optik imkoniyatlarSmartfonning yangi tasvirni qayta ishlash tizimi Lumo kamerasi, ikkinchi avlod Danxia obyektivi hamda yangilangan chaqnoqni oʻz ichiga oladi. Hasselblad bilan hamkorlikda yaratilgan asosiy 200 megapikselli sensor DeepPix texnologiyasi bilan boyitilgan boʻlib, u yorugʻlik juda murakkab boʻlgan tungi manzaralar hamda kontratsidli sahifalarni keng dinamik diapazonda muvaffaqiyatli muhrlashga moʻljallangan.
Shuningdek, qurilmadagi 200 megapikselli ultra keng burchakli kamera video yozish jarayonida butun fokus masofalari diapazonidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi. Bu esa mobil videografiya ixlosmandlari uchun yangi qirralarni ochib beradi.
Professional darajadagi video va qoʻshimcha funksiyalarOppo taʼkidlashicha, Find X10 Pro Max toʻliq fokus masofalari diapazonida 8K Log formatida video yozib olish imkonini beruvchi tarixdagi ilk smartfonga aylanadi. Bu professional operatorlar va kontent yaratuvchilar uchun yuqori aniqlik va tahrirlash erkinligini taʼminlaydi.
Bundan tashqari, yangi flagman OpenGate rejimini hamda professional Blackmagic Camera ilovasini qoʻllab-quvvatlaydi. Mazkur ilova qoʻlda sozlash imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirib, foydalanuvchilarga video suratga olish jarayonini toʻliq boshqarish imkonini taqdim etadi.
Texnologik bozor mutaxassislari ushbu modelning taqdimotini katta qiziqish bilan kutmoqda, chunki uchta 200 megapikselli kameraning bir korpusda mujassamlashuvi mobil fotografiya sohasida muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Qurilmaning qolgan texnik tavsiflari va narxlari 22-sentabrdagi rasmiy marosimda toʻliq maʼlum qilinadi.
Izohlar 0
…