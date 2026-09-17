Oppo Find X10 Pro Max smartfonining noyob kameralari qanday suratga oladi

·0·Texno
Oppo Find X10 Pro Max smartfonining noyob kameralari qanday suratga oladi

Oppo kompaniyasi yaqinda taqdim etilishi kutilayotgan Find X10 Pro Max flagmanining noyob kamera imkoniyatlarini namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu qurilma dunyoda ilk bor bir yoʻla uchta 200 megapikselli kameralar bilan jihozlangan smartfon sifatida bozorga chiqishga hozirlanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi seriyaning rasmiy taqdimoti joriy yilning 22-sentabr sanasiga belgilangan boʻlib, uning oldidan ishlab chiqaruvchi qurilma yordamida olingan ilk foto namunalarni eʼlon qildi. Shuningdek, ikkita 200 megapikselli kameraga ega boʻlgan oddiyroq Find X10 Pro modeli tomonidan olingan suratlar ham omborga taqdim etildi.

Ilgʻor texnologiyalar va optik imkoniyatlar

Smartfonning yangi tasvirni qayta ishlash tizimi Lumo kamerasi, ikkinchi avlod Danxia obyektivi hamda yangilangan chaqnoqni oʻz ichiga oladi. Hasselblad bilan hamkorlikda yaratilgan asosiy 200 megapikselli sensor DeepPix texnologiyasi bilan boyitilgan boʻlib, u yorugʻlik juda murakkab boʻlgan tungi manzaralar hamda kontratsidli sahifalarni keng dinamik diapazonda muvaffaqiyatli muhrlashga moʻljallangan.

Shuningdek, qurilmadagi 200 megapikselli ultra keng burchakli kamera video yozish jarayonida butun fokus masofalari diapazonidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi. Bu esa mobil videografiya ixlosmandlari uchun yangi qirralarni ochib beradi.

Professional darajadagi video va qoʻshimcha funksiyalar

Oppo taʼkidlashicha, Find X10 Pro Max toʻliq fokus masofalari diapazonida 8K Log formatida video yozib olish imkonini beruvchi tarixdagi ilk smartfonga aylanadi. Bu professional operatorlar va kontent yaratuvchilar uchun yuqori aniqlik va tahrirlash erkinligini taʼminlaydi.

Bundan tashqari, yangi flagman OpenGate rejimini hamda professional Blackmagic Camera ilovasini qoʻllab-quvvatlaydi. Mazkur ilova qoʻlda sozlash imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirib, foydalanuvchilarga video suratga olish jarayonini toʻliq boshqarish imkonini taqdim etadi.

Texnologik bozor mutaxassislari ushbu modelning taqdimotini katta qiziqish bilan kutmoqda, chunki uchta 200 megapikselli kameraning bir korpusda mujassamlashuvi mobil fotografiya sohasida muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Qurilmaning qolgan texnik tavsiflari va narxlari 22-sentabrdagi rasmiy marosimda toʻliq maʼlum qilinadi.

OppoFind X10 Pro MaxSmartfonKameraTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nvidia bilan raqobat uchun yangi sunʼiy intellekt chipini muddatidan oldin taqdim etadiHuawei Nvidia bilan raqobat uchun yangi sunʼiy intellekt chipini muddatidan oldin taqdim etadiBugun, 19:22Samsung sunʼiy intellekt tufayli DDR5 xotira ishlab chiqarishni tashqi sheriklarga oʻtkazmoqdaSamsung sunʼiy intellekt tufayli DDR5 xotira ishlab chiqarishni tashqi sheriklarga oʻtkazmoqdaBugun, 18:55Mobil GeForce RTX 5090 quvvat cheklovi olib tashlandiMobil GeForce RTX 5090 quvvat cheklovi olib tashlandiBugun, 18:25AQSh xalqaro yordamni jalb qilgan holda yangi kosmik dasturni boshladiAQSh xalqaro yordamni jalb qilgan holda yangi kosmik dasturni boshladiBugun, 17:57Buyuk Britaniya Starlink tizimiga muqobil sifatida stratosferadan internet tarqatmoqchiBuyuk Britaniya Starlink tizimiga muqobil sifatida stratosferadan internet tarqatmoqchiBugun, 15:56O‘g‘irlik, yolg‘on:OpenAI o‘z sun’iy intellektlarining dahshatli xatti-harakatlarini tan oldiO‘g‘irlik, yolg‘on:OpenAI o‘z sun’iy intellektlarining dahshatli xatti-harakatlarini tan oldiBugun, 15:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi