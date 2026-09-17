Qoraqalpog‘istonda jinoiy jarimalarni undirish ishlari alohida nazoratda

·32·Jamiyat
Qoraqalpog‘istonda jinoiy jarimalarni undirish ishlari alohida nazoratda

Tahlillarga ko‘ra, Majburiy ijro byurosi Qoraqalpog‘iston Respublikasi boshqarmasi va uning hududiy bo‘limlari tomonidan joriy yilda sudlarning jinoiy jarimalarni undirish bilan bog‘liq jami 4,3 mlrd. so‘mlik 164 ta ijro hujjatlarining ijrosi ta’minlanib, amalda 2 mlrd. so‘m undirilgan.

Qoldiqdagi 1,6 mlrd. so‘mlik 71 ta ijro hujjatlarining ijrosini ta’minlash maqsadida undiruv qarzdorlarning mol-mulklari va ish haqilariga qaratilib, qarzdorliklar undirilmoqda.

Masalan, Qoraqalpog‘iston Respublikasi sudining 2026 yil 30 iyul kungi qaroriga asosan qarzdor B.T.dan davlat foydasiga 62 812,5 ming so‘m jinoiy jarima undirish belgilangan.

Ushbu qaror bo‘yicha chiqarilgan ijro varaqa Byuroning Nukus shahar bo‘limi ish yurituviga kelib tushgan bo‘lib, bo‘lim davlat ijrochilari tomonidan amalga oshirilgan majburiy ijro harakatlari natijasida 62,8 mln. so‘m jarima joriy yilning 14 avgust kuni undirilgan va davlat budjetiga yo‘naltirilgan.

Majburiy ijro byurosiQoraqalpog‘iston Respublikasi sudiB.T.jinoiy jarima undirish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Endi farzandingizning maktabdagi baholarini to‘g‘ridan to‘g‘ri kuzatish mumkinEndi farzandingizning maktabdagi baholarini to‘g‘ridan to‘g‘ri kuzatish mumkinBugun, 19:44Namanganda ikki qizni fohishalikka jo‘natmoqchi bo‘lgan ayollar Chustda qo‘lga olindiNamanganda ikki qizni fohishalikka jo‘natmoqchi bo‘lgan ayollar Chustda qo‘lga olindiBugun, 18:04Kosonsoyda 1-sinf o‘quvchisi kitob o‘qiy olmagani uchun kaltaklangani aytilmoqdaKosonsoyda 1-sinf o‘quvchisi kitob o‘qiy olmagani uchun kaltaklangani aytilmoqdaBugun, 15:42Metro bekatida badbo‘y hid tarqaldi: bunga nima sabab bo‘lgani ma’lum bo‘ldiMetro bekatida badbo‘y hid tarqaldi: bunga nima sabab bo‘lgani ma’lum bo‘ldiBugun, 12:16Qirg‘izistondagi 3,7 magnitudali zilzila O‘zbekistonning ikki tumanida sezildiQirg‘izistondagi 3,7 magnitudali zilzila O‘zbekistonning ikki tumanida sezildiBugun, 11:48Qarshida klinikaga oyog‘idagi og‘riqdan shikoyat qilib borgan erkak vafot etdiQarshida klinikaga oyog‘idagi og‘riqdan shikoyat qilib borgan erkak vafot etdiKecha, 22:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)