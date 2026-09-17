Huawei Nvidia bilan raqobat uchun yangi sunʼiy intellekt chipini muddatidan oldin taqdim etadi

·0·Texno
Huawei Nvidia bilan raqobat uchun yangi sunʼiy intellekt chipini muddatidan oldin taqdim etadi

Xitoyning texnologiya giganti Huawei oʻzining yangi avlodga mansub Ascend 960DT sunʼiy intellekt chipini chiqarish muddatini oʻzgartirib, uni 2027-yilning birinchi choragiga koʻchirdi. TechCrunch nashrining xabar berishicha, bu haqda kompaniya vakili payshanba kuni boʻlib oʻtgan Huawei Connect anjumanida maʼlum qilgan. Avvalroq mazkur chipni 2027-yilning uchinchi choragida bozorga chiqarish rejalashtirilgan edi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Huawei vakilining soʻzlariga koʻra, yangi Ascend 960chiplari belgilangan muddatdan ancha oldin tayyor boʻlmoqda va har yili oʻz imkoniyatlarini ikki barobar oshirib bormoqda. Ushbu yangilangan jadval haqida kompaniyaning muvaqqat raisi Devid Van anjuman davomida rasman eʼlon qilgan. Mazkur bayonot AQSh Prezidenti Donald Tramp va Xitoy Rahbari Si Szinpinning Vashingtonda uchrashishi kutilayotgan sanaga toʻgʻri keldi.

Peerium Computing Architecture va yirik superkompyuterlar

Hozirgi kunda Huawei yuz minglab, kelgusida эsa millionlab sunʼiy intellekt chiplarini yagona ulkan kompyuter tarmogʻiga birlashtirish ustida ish olib bormoqda. Xitoylik texnologiya giganti ushbu yondashuvni Peerium Computing Architecture deb atamoqda. Tizim protsessorlarni xotira, maʼlumotlar ombori va tarmoq uskunalari bilan bogʻlashga xizmat qiluvchi UnifiedBus texnologiyasiga tayanadi.

Huawei raisi Erik Syuning taʼkidlashicha, kompaniya ham oʻqitish, ham maʼlumotlarni qayta ishlashga moʻljallangan yirikroq sunʼiy intellekt tizimlarini yaratish uchun aynan yangi Peerium arxitekturasidan foydalanmoqda. Ushbu arxitekturaga asoslangan Atlas 950 SuperPoD va SuperCluster kompaniyaning ilk tizimlari boʻlib, bitta Atlas 950 SuperCluster 256 tagacha tezlatkich kartalarini oʻzaro bogʻlay oladi.

Sanoat tahlilchilari va xalqaro cheklovlar fonidagi vaziyat

Biroq chip taqdimoti muddatining qisqarishi Huawei tizimlarining koʻlami borasida ayrim savollarni keltirib chiqardi. Mashhur texnologiya tahlilchisi Rui Ma X platformasida yozishicha, avvalroq kompaniya Atlas 960 SuperPoD tizimi 15 488 ta Ascend 960 chipini qamrab olishini maʼlum qilgan boʻlsa, soʻnggi eʼlonda 4 096 ta chipdan iborat tizim tilga olingan. Tahlilchining fikricha, chipning oʻzi juda barvaqt tayyor boʻlayotganiga qaram-da, taqdim etilgan SuperPoD tizimi rejalashtirilganidan kichikroqdir.

Maʼlumki, AQShning Xitoy ilgʻor yarimoʻtkazgich texnologiyalaridan foydalanishini cheklashiga qaramay, Huawei oʻzining chip borasidagi rejalarini izchil davom ettirmoqda. Rui Ma taʼkidlaganidek, xavfsizlik va oʻz-oʻzini taʼminlash masalalari ustuvor boʻlgan bir paytda, bunday cheklovlar Xitoyning yarimoʻtkazgichlar sohasidagi taraqqiyotini toʻxtatib qolishi dargumon.

Financial Times nashri maʼlumotiga koʻra, Erik Syu Xitoy AQShni quvib yetish uchun sunʼiy intellekt texnologiyalarini jadal rivojlantirishi lozimligini, mamlakat kompaniyalari kuchliroq sunʼiy intellekt tizimlari keltirib chiqaradigan xavflarni toʻliq tushunishi uchun ham oldinga qadam tashlashi kerakligini urgʻunlagan.

HuaweiNvidiaSunʼiy intellektTexnologiyalarXitoy
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo Find X10 Pro Max smartfonining noyob kameralari qanday suratga oladiOppo Find X10 Pro Max smartfonining noyob kameralari qanday suratga oladiBugun, 19:24Samsung sunʼiy intellekt tufayli DDR5 xotira ishlab chiqarishni tashqi sheriklarga oʻtkazmoqdaSamsung sunʼiy intellekt tufayli DDR5 xotira ishlab chiqarishni tashqi sheriklarga oʻtkazmoqdaBugun, 18:55Mobil GeForce RTX 5090 quvvat cheklovi olib tashlandiMobil GeForce RTX 5090 quvvat cheklovi olib tashlandiBugun, 18:25AQSh xalqaro yordamni jalb qilgan holda yangi kosmik dasturni boshladiAQSh xalqaro yordamni jalb qilgan holda yangi kosmik dasturni boshladiBugun, 17:57Buyuk Britaniya Starlink tizimiga muqobil sifatida stratosferadan internet tarqatmoqchiBuyuk Britaniya Starlink tizimiga muqobil sifatida stratosferadan internet tarqatmoqchiBugun, 15:56O‘g‘irlik, yolg‘on:OpenAI o‘z sun’iy intellektlarining dahshatli xatti-harakatlarini tan oldiO‘g‘irlik, yolg‘on:OpenAI o‘z sun’iy intellektlarining dahshatli xatti-harakatlarini tan oldiBugun, 15:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi