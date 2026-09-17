Samsung Galaxy S27 flagmanlari uchun yirik kamera yangilanishini hozirlamoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samsung Galaxy S27 seriyasi uchun neyrotarmoq algoritmlari va apparat tezlashuvini birlashtirgan yangi tasvirni qayta ishlash tizimini ishlab chiqmoqda.
- Neural Imaging va Visual Mapping texnologiyalari Galaxy S27 Pro va Galaxy S27 Ultra modellarida qo'llaniladi, bu esa suratga olish jarayonining o'zida sun'iy intellektni integratsiya qilish imkonini beradi.
- Ushbu yangilanishlar tungi suratga olish, video yozish, hisoblash zumi va telefotokameralar faoliyatini yaxshilaydi.
Janubiy Koreyaning Samsung kompaniyasi kelgusi avlod flagman smartfonlari uchun tubdan yangi tasvirni qayta ishlash tizimini ishlab chiqmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi texnologiyalar neyrotarmoq algoritmlari va apparat tezlashuvini oʻzaro uygʻunlashtirgan holda Galaxy S27 seriyasidagi qurilmalarning surat va video imkoniyatlarini sezilarli darajada oshiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, Neural Imaging va Visual Mapping deb nomlangan ilgʻor texnologiyalar kelgusida Galaxy S27 Pro hamda Galaxy S27 Ultra modellarida tatbiq etilishi rejalashtirilgan. Gap oddiygina tayyor kadrlarni keyinchalik qayta ishlash haqida ketmayapti, balki butunlay yangi yondashuv joriy etilmoqda.
Yangi apparat-dasturiy konveyerSamsung mutaxassislari sunʼiy intellekt imkoniyatlari bilan tasvirni qayta ishlash vositalarini toʻgʻridan-toʻgʻri suratga olish jarayonining oʻzida birlashtiruvchi yagona dasturiy-apparat konveyerini yaratmoqda. Bu esa mobil suratga olish sifatini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.
Xususan, yangi texnologiyalar qatoriga kiruvchi Visual Mapping xususiyati ketma-ket olingan bir nechta kadrlar boʻyicha maʼlumotlarni bir vaqtning oʻzida tahlil qilishga ixtisoslashgan. Tizim har bir kadrni alohida emas, balki sahna va vaqt davomidagi oʻzgarishlarni yaxlit hisobga olgan holda qayta ishlaydi.
Asosiy yoʻnalishlar va kelgusidagi rejalarManbaga koʻra, mazkur innovatsion yechimlar ayniqsa tungi suratga olish jarayoni, video yozish sifati, hisoblash zumi hamda telefotokameralar faoliyatida sezilarli ijobiy oʻzgarishlarni keltirib chiqaradi. Biroq hozirgi bosqichda bular faqatgina ishlab chiqarish jarayonidagi ichki maqsadlar ekanligi va seriyali qurilmalarda qanday koʻrinish olishi vaqt oʻtib oydinlashishi taʼkidlanmoqda.
Taʼkidlash joizki, ushbu yangi imkoniyatlar faqatgina eng qimmat Ultra modelining eksklyuziv xususiyati boʻlib qolmaydi, balki Galaxy S27 Pro versiyasida ham oʻz aksini topadi. Bu esa kompaniyaning ilgʻor texnologiyalarni kengroq flagman qatoriga tatbiq etish niyatida ekanini koʻrsatadi.
Mazkur maʼlumotlarning tarqalishiga sabab boʻlgan Schrödinger laqabli insayder avvalroq Samsung Galaxy S26 Plus xususiyatlarini aniq fosh etgani hamda iPhone ning kelgusidagi modellari konsepsiyasini birinchilardan boʻlib eʼlon qilgani bilan tanilgan. Mutaxassislar uning maʼlumotlarini texnologik olamdagi muhim xabarlardan biri sifatida baholamoqda.
Izohlar 0
…