Samsung Galaxy S27 flagmanlari uchun yirik kamera yangilanishini hozirlamoqda

·33·Texno
Samsung Galaxy S27 flagmanlari uchun yirik kamera yangilanishini hozirlamoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samsung Galaxy S27 seriyasi uchun neyrotarmoq algoritmlari va apparat tezlashuvini birlashtirgan yangi tasvirni qayta ishlash tizimini ishlab chiqmoqda.
  • Neural Imaging va Visual Mapping texnologiyalari Galaxy S27 Pro va Galaxy S27 Ultra modellarida qo'llaniladi, bu esa suratga olish jarayonining o'zida sun'iy intellektni integratsiya qilish imkonini beradi.
  • Ushbu yangilanishlar tungi suratga olish, video yozish, hisoblash zumi va telefotokameralar faoliyatini yaxshilaydi.

Janubiy Koreyaning Samsung kompaniyasi kelgusi avlod flagman smartfonlari uchun tubdan yangi tasvirni qayta ishlash tizimini ishlab chiqmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi texnologiyalar neyrotarmoq algoritmlari va apparat tezlashuvini oʻzaro uygʻunlashtirgan holda Galaxy S27 seriyasidagi qurilmalarning surat va video imkoniyatlarini sezilarli darajada oshiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, Neural Imaging va Visual Mapping deb nomlangan ilgʻor texnologiyalar kelgusida Galaxy S27 Pro hamda Galaxy S27 Ultra modellarida tatbiq etilishi rejalashtirilgan. Gap oddiygina tayyor kadrlarni keyinchalik qayta ishlash haqida ketmayapti, balki butunlay yangi yondashuv joriy etilmoqda.

Yangi apparat-dasturiy konveyer

Samsung mutaxassislari sunʼiy intellekt imkoniyatlari bilan tasvirni qayta ishlash vositalarini toʻgʻridan-toʻgʻri suratga olish jarayonining oʻzida birlashtiruvchi yagona dasturiy-apparat konveyerini yaratmoqda. Bu esa mobil suratga olish sifatini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

Xususan, yangi texnologiyalar qatoriga kiruvchi Visual Mapping xususiyati ketma-ket olingan bir nechta kadrlar boʻyicha maʼlumotlarni bir vaqtning oʻzida tahlil qilishga ixtisoslashgan. Tizim har bir kadrni alohida emas, balki sahna va vaqt davomidagi oʻzgarishlarni yaxlit hisobga olgan holda qayta ishlaydi.

Asosiy yoʻnalishlar va kelgusidagi rejalar

Manbaga koʻra, mazkur innovatsion yechimlar ayniqsa tungi suratga olish jarayoni, video yozish sifati, hisoblash zumi hamda telefotokameralar faoliyatida sezilarli ijobiy oʻzgarishlarni keltirib chiqaradi. Biroq hozirgi bosqichda bular faqatgina ishlab chiqarish jarayonidagi ichki maqsadlar ekanligi va seriyali qurilmalarda qanday koʻrinish olishi vaqt oʻtib oydinlashishi taʼkidlanmoqda.

Taʼkidlash joizki, ushbu yangi imkoniyatlar faqatgina eng qimmat Ultra modelining eksklyuziv xususiyati boʻlib qolmaydi, balki Galaxy S27 Pro versiyasida ham oʻz aksini topadi. Bu esa kompaniyaning ilgʻor texnologiyalarni kengroq flagman qatoriga tatbiq etish niyatida ekanini koʻrsatadi.

Mazkur maʼlumotlarning tarqalishiga sabab boʻlgan Schrödinger laqabli insayder avvalroq Samsung Galaxy S26 Plus xususiyatlarini aniq fosh etgani hamda iPhone ning kelgusidagi modellari konsepsiyasini birinchilardan boʻlib eʼlon qilgani bilan tanilgan. Mutaxassislar uning maʼlumotlarini texnologik olamdagi muhim xabarlardan biri sifatida baholamoqda.

SamsungGalaxy S27 UltraNeural ImagingVisual MappingSmartfon
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Mate 90 Pro Max flagmani kuchli kamera va linzaga ega boʻladiHuawei Mate 90 Pro Max flagmani kuchli kamera va linzaga ega boʻladiBugun, 20:57Oppo Find X10 Pro Max smartfonining noyob kameralari qanday suratga oladiOppo Find X10 Pro Max smartfonining noyob kameralari qanday suratga oladiBugun, 19:24Huawei Nvidia bilan raqobat uchun yangi sunʼiy intellekt chipini muddatidan oldin taqdim etadiHuawei Nvidia bilan raqobat uchun yangi sunʼiy intellekt chipini muddatidan oldin taqdim etadiBugun, 19:22Samsung sunʼiy intellekt tufayli DDR5 xotira ishlab chiqarishni tashqi sheriklarga oʻtkazmoqdaSamsung sunʼiy intellekt tufayli DDR5 xotira ishlab chiqarishni tashqi sheriklarga oʻtkazmoqdaBugun, 18:55Mobil GeForce RTX 5090 quvvat cheklovi olib tashlandiMobil GeForce RTX 5090 quvvat cheklovi olib tashlandiBugun, 18:25AQSh xalqaro yordamni jalb qilgan holda yangi kosmik dasturni boshladiAQSh xalqaro yordamni jalb qilgan holda yangi kosmik dasturni boshladiBugun, 17:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi