«Temir intizom!»:«Real» ichidagilar Jud Bellinghemning haqiqiy sirini ochdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Madridning «Real» klubi futbolchisi Jud Bellinghem mashg‘ulotlardan so‘ng muntazam ravishda qo‘shimcha mashqlarni bajaradi va jamoadagi eng intizomli o‘yinchi sifatida tan olingan.
- Ushbu mehnatsevarlik uning joriy mavsumdagi samaradorligida aks etmoqda, chunki u 7 ta o‘yinda 3 ta gol va 3 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan.
- Bellinghemning mashg‘ulotlardan keyingi mashqlari Krishtianu Ronalduning Madriddagi davridagi mehnatsevarligi bilan taqqoslanmoqda.
Madridning «Real» klubi safida jahon futboli yulduziga aylanib ulgurgan 23 yoshli angliyalik yarimhimoyachi Jud Bellinghemning jamoa ichidagi kundalik faoliyati va fenomenal jismoniy tayyorgarligi bo‘yicha hayratlanarli tafsilotlar ma’lum bo‘ldi. Nufuzli sport insayderi, ingliz va ispan futbolini yaqindan yorituvchi taniqli jurnalist Mario Kortegananing klub ichidagi ishonchli manbalarga tayanib xabar berishicha, Jud Bellinghem «qirollik klubi» bazasidagi har bir umumiy mashg‘ulot yakunlangach, dam olish o‘rniga muntazam ravishda yakka tartibda trenajyor zaliga kirib, qo‘shimcha og‘ir yuklamalar bilan shug‘ullanishni odat tusiga kiritgan.
«Qaymoqranglilar» ichki muhitida angliyalik iqtidor sohibi nafaqat taktik mahorati, balki jamoadagi eng qat’iy va namunali intizomga ega futbolchi sifatida rasman e’tirof etilmoqda. Ushbu tinimsiz mehnat va maksimal professionalizm esa uning joriy mavsumdagi samaradorligida yaqqol namoyon bo‘lmoqda: Bellinghem hozirga qadar barcha musobaqalarda jami 7 ta uchrashuvda maydonga tushib, 3 ta gol urdi hamda 3 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Ushbu muhim faktlar Madridning eng og‘ir to‘qnashuvi — 20 sentyabr kuni La Liganing 7-turidan o‘rin olgan «Atletiko»ga qarshi safar derbisi arafasida yangramoqda.
Xo‘sh, Bellinghemning ushbu «robotlardek» mehnat rejimi uni «Oltin to‘p» pog‘onasiga qanday yaqinlashtirmoqda, Karlo Anchelotti tizimida u nima uchun almashtirib bo‘lmas figuraga aylandi va bo‘lajak Madrid derbisida «Atletiko» uni to‘xtatish uchun qanday qurol topa oladi?
«Har kuni qo‘shimcha yuk va temir intizom»: Mario Kortegana fosh qilgan insayd
Jurnalistning «Real» bazasidagi manbalari ochiqlagan qiziqarli jihatlar:
Mashg‘ulotlardan keyingi trenajyor zali: Bellinghem jamoaning umumiy taktik va jismoniy mashqlari tugaganidan so‘ng hech qachon bazani tark etmaydi, balki qo‘shimcha tarzda kuch va chidamlilikni oshirish uchun zalda individual shug‘ullanadi;
«Qirollik klubi»ning eng intizomli o‘yinchisi: Klub ichki muhiti va murabbiylar shtabi 23 yoshli yulduzni jamoadagi professionallik va intizom bo‘yicha 1-raqamli namuna deb e’lon qildi;
Krishtianu Ronaldu uslubi: Bellinghemning o‘z organizmiga bunday yuksak talabchanlik bilan yondashishi mutaxassislar tomonidan aynan Krishtianu Ronalduning Madriddagi mehnatsevarlik davri bilan taqqoslanmoqda;
Mavsumdagi porloq start: Intizom o‘z samarasini bermoqda — Jud mavsum boshidan beri 7 ta bahsda qatnashib, 6 ta samarali harakatni (3 gol + 3 assist) o‘z hisobiga yozib qo‘ydi.
2023 yildan boshlangan era va «Metropolitano»dagi katta sinov
Angliyalik yarimhimoyachi faoliyati va bo‘lajak markaziy to‘qnashuv ahamiyati:
2023 yildan buyon cho‘qqida: 2023 yil yozida Dortmundning «Borussiya»sidan «Real»ga ko‘chib o‘tgan Bellinghem birinchi kunlardanoq jahonning eng talabchan klubida yetakchilikni o‘z qo‘liga oldi va bir necha sovrinlarni yutdi;
20 sentyabrda «Atletiko» bilan derbi: La Liganing 7-turida «Real» safarda ashaddiy raqibi «Atletiko» mehmoni bo‘ladi;
Toshkent vaqti: Ushbu shiddatli qarama-qarshilik 20 sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan 19:15 da start oladi;
Diyego Simeone uchun asosiy bosh og‘rig‘i: «Matraschilar» himoyasi uchun jarima maydonchasiga kutilmagan tarzda yorib kiruvchi va jismonan benuqson Bellinghemni zararsizlantirish bosh vazifa bo‘ladi.
Taktik tahlil: Intizom yulduzlikdan ustun bo‘lganda
Sport ekspertlarining Bellinghemning o‘yin uslubi va holati bo‘yicha xulosalari:
90 daqiqalik dinamika: Qo‘shimcha mashg‘ulotlar evaziga u maydonda 90 daqiqa davomida ham himoyada pressing qilish, ham hujumni yakunlash uchun yuqori tezlik va chidamlilikni yo‘qotmaydi;
Jarohatlarga qarshi mustahkam qalqon: Mushaklarni muntazam trenajyor zalida mustahkamlash unga La Liga va Chempionlar Ligasining og‘ir jismoniy to‘qnashuvlarida jarohatlardan himoyalanish imkonini bermoqda;
Yetakchilik ruhiyati: Yosh bo‘lishiga qaramay, o‘z intizomi bilan jamoadagi Vinisius, Mbappe va boshqa yulduzlarni ham ruhlantira oladigan haqiqiy maydon sardoriga aylanmoqda.
Jud Bellinghemning har kunlik tinimsiz qo‘shimcha mehnati «Real» kabi grand jamoada cho‘qqiga chiqishdan ko‘ra, o‘sha cho‘qqida yillar davomida qolish uchun faqat tug‘ma iste’dodning o‘zi yetarli emasligini yaqqol isbotlamoqda.
Sizningcha, Jud Bellinghem 20 sentyabr kuni bo‘lib o‘tadigan «Atletiko»ga qarshi qiziqarli Madrid derbisida gol yoki assist bilan «Real»ga g‘alaba keltira oladimi? Uning mashg‘ulotlardan keyingi bunday favqulodda intizomi uni kelajakda zamonamizning eng buyuk yarimhimoyachisiga aylantiradimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va «Real» yulduzining parda ortidagi sirlari haqidagi ushbu qaynoq sport tahlilini barcha futbol ishqibozlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…