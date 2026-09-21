Samsung va Kairos Power Google uchun atom reaktori qurishadi

·32·Texno
Samsung va Kairos Power Google uchun atom reaktori qurishadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samsung C&T, Kairos Power uchun 50 megavattli namoyish reaktorini qurishda yordam berish uchun tanlandi.
  • Ushbu hamkorlik doirasida Samsung C&T Kairos Powerga 100 million dollargacha kapital va muhandislik xizmatlarini taqdim etadi.
  • Kairos Power 2035-yilga borib taxminan yarim gigavatt elektr energiyasini ishlab chiqarishga qodir bo'lgan kichik atom reaktori tarmoqlarini qurishni rejalashtirmoqda.

Sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi va maʼlumotlar markazlari uchun elektr energiyasiga boʻlgan talabning keskin oshishi energetika va texnologiya bozorida yangi hamkorliklarni yuzaga keltirmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yadroviy texnologiyalar boʻyicha startap sanalgan Kairos Power kompaniyasi Google korporatsiyasi uchun moʻljallangan 50 megavattli namoyish reaktorini qurishda yordam berish uchun Samsung C&T muhandislik firmasini tanladi. Ushbu hamkorlik energetika sohasida yirik qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Tomonlar oʻrtasidagi kelishuvga koʻra, Samsung C&T Kairos Power kompaniyasiga kapital kiritish va bepul muhandislik xizmatlarini koʻrsatishni oʻz zimmasiga oladi. Kairos Power vakillarining maʼlum qilishicha, ushbu paketning umumiy qiymqi 100 million dollargacha baholanmoqda. Shundan 70 million dollari toʻgʻridan-toʻgʻri kapital investitsiyani tashkil etadi. Samsung C&T dunyo boʻylab oʻndan ortiq yadro reaktorlarini qurishda qatnashgan ulkan tajribaga ega.

Google va atom energiyasi

Google korporatsiyasi 2024-yilning kuzida Kairos Power bilan yirik shartnoma imzolagan edi. Unga koʻra, startap 2035-yilga borib taxminan yarim gigavatt elektr energiyasini ishlab chiqarishga qodir boʻlgan kichik atom reaktori tarmoqlarini qurishi kerak. Hozirgi vaqtda Kairos Power Tennessi shtatining Ouk-Rij shahrida ikkita reaktor qurilishini olib bormoqda.

Birinchi obyekt — Hermes 1 deb nomlangan kam quvvatli namoyish reaktori boʻlib, u kompaniyaga tijorat dizaynini takomillashtirishga yordam beradi. Ikkinchi obyekt — Hermes 2 esa Kairos kompaniyasining ilk tijorat miqyosidagi reaktori hisoblanadi. Aynan Hermes reaktorlari ishlab chiqaradigan quvvat Google bilan tuzilgan shartnomaning dastlabki 50 megavattini qoplaydi. 2024-yil noyabr oyida AQSh Yadroviy tartibga solish komissiyasi ushbu reaktorlarni qurish uchun rasman ruxsat bergan edi.

Texnologik xususiyatlar va xavfsizlik

Hermes 2 reaktori ftorli tuz bilan sovutiladigan yuqori haroratli qurilma boʻladi. Bunday dizayn yillar davomida muhokama qilingan boʻlsa-da, hali biror marta tijorat miqyosida qurilmagan. Ftorli tuzlarning qaynash nuqtasi yuqori boʻlib, bu bosim darajasini past saqlashga yordam beradi va qismlar ishdan chiqqan taqdirda ham yuqori bosimli portlash xavfini kamaytiradi.

Shuningdek, startap TRISO deb nomlangan nisbatan yangi yadro yonilgʻi turidan foydalanmoqda. Unda uranning mitti donachalari keramika va uglerod qatlamlari bilan oʻralgan boʻlib, sharlar koʻrinishida yuklanadi. Ushbu tizim yadroviy erish xavfining oldini olishga moʻljallangan. Kompaniya oʻzining birinchi elektr stansiyasini ishga tushirish uchun taxminan besh yil vaqtga ega.

Kairos PowerSamsungGoogleAtom reaktoriTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda suv ostida ishlaydigan noyob quyosh batareyasi yaratildiXitoyda suv ostida ishlaydigan noyob quyosh batareyasi yaratildiKecha, 23:58Huawei sunʼiy intellekt chiplari bozorida xalqaro rejalardan voz kechdiHuawei sunʼiy intellekt chiplari bozorida xalqaro rejalardan voz kechdiKecha, 23:26Xiaomi uch soniyada suv qizdiradigan yangi dispenserini taqdim etdiXiaomi uch soniyada suv qizdiradigan yangi dispenserini taqdim etdiKecha, 21:56Xiaomi kompaniyasi 220 dollarlik yangi uch kamerali muzlatgichni chiqardiXiaomi kompaniyasi 220 dollarlik yangi uch kamerali muzlatgichni chiqardiKecha, 21:23Vivo Dimensity 9600 Pro protsessorli yangi X500 seriyasini taqdim etdiVivo Dimensity 9600 Pro protsessorli yangi X500 seriyasini taqdim etdiKecha, 20:50NASA Yer markazining mavsumiy siljishini ikki baravar kam baholadiNASA Yer markazining mavsumiy siljishini ikki baravar kam baholadiKecha, 20:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi