Xiaomi 18 Pro va Pro Max smartfonlariga maxfiy ekran funksiyasi qoʻshiladi

·46·Texno
Xiaomi 18 Pro va Pro Max smartfonlariga maxfiy ekran funksiyasi qoʻshiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi 18 Pro va 18 Pro Max smartfonlari yondan qarayotgan begona koʻzlardan himoya qiluvchi va yuqori sifatli tasvirni taʼminlovchi apparat darajasidagi maxfiylik funksiyasiga ega SuperPixel 2.0 displeyi bilan taʼminlanadi.
  • Ushbu Smart Privacy Screen texnologiyasi foydalanuvchiga maʼlumotlarni butun ekran boʻylab emas, balki faqat kerakli ilovalar va interfeys qismlari uchun yashirish imkonini beradi.

Xiaomi kompaniyasi boʻlajak flagmanlari — Xiaomi 18 Pro hamda Xiaomi 18 Pro Max modellarining yangi imkoniyatini oshkor qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilmalar Smart Privacy Screen deb nomlangan apparat darajasidagi maxfiylik funksiyasiga ega SuperPixel 2.0 displeyi bilan taʼminlanadi. Ushbu texnologiya ekran tasvirlarini yondan qarayotgan begona koʻzlardan himoya qilish bilan birga, yuqori sifatli tasvirni ham kafolatlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi tizimning asosiy afzalligi uning moslashuvchanligida namoyon boʻladi. Oddiy himoya plyonkalari yoki dasturiy filtrlardan farqli oʻlaroq, foydalanuvchi maʼlumotlarni butun ekran boʻylab emas, balki faqat kerakli ilovalar va interfeys qismlari uchun yashirishi mumkin. Xususan, muayyan dasturlar bildirishnomalari, ilova oyna oynalari, ekranni boʻlish rejimi hamda qulflangan ekrandagi xabarlar uchun himoyani alohida yoqish imkoniyati taqdim etiladi.

Smart Privacy Screen va boshqaruv imkoniyatlari

Maxfiylik funksiyasini boshqarish uchun bir nechta qulay usullar nazarda tutilgan. Jumladan, global rejimni maxsus sunʼiy intellekt tugmasiga biriktirib, uni birgina bosish orqali faollashtirish mumkin. Shuningdek, Super Xiao Ai ovozli yordamchisi yordamida ham sozlamalarni oʻzgartirish imkoni mavjud boʻlib, buning uchun qaysi maʼlumotlarni qanday vaziyatda himoya qilish kerakligini shunchaki ogʻzaki tushuntirish kifoya qiladi.

Mazkur maxfiy ekran texnologiyasi yangi SuperPixel 2.0 majmuasining bir qismiga aylanadi. Avvalroq kompaniya ushbu displeylarda ilgʻor M11 materiali qoʻllanilgani va ekran hoshiyalari atigi 0,99 millimetrni tashkil etishini maʼlum qilgan edi. Smartfonlarning rasmiy taqdimoti joriy yilning 23-sentabriga belgilangan.

Texnik xususiyatlar va narx siyosati

Xiaomi 18 Pro va 18 Pro Max modellari nafaqat ilgʻor ekran, balki eng soʻnggi texnologik yutuqlarni ham mujassam etadi. Xabarlarga koʻra, flagmanlar zamonaviy 2 nanometrli platforma, har biri 200 megapikselli ikkita modulni oʻz ichiga olgan Leica kamera tizimi hamda tarkibida 32 foiz kremniy boʻlgan Jinshajiang akkumulyatorlari bilan jihozlanadi.

Shu bilan birga, yuqori texnologik komponentlar qurilmalar narxiga ham taʼsir koʻrsatadi. Xiaomi rahbari Lu Veybing yangi avlod flagmanlari oʻz salaflariga nisbatan qimmatroq boʻlishini allaqachon tasdiqlagan.

XiaomiSmartfonlarTexnologiyalarGadjetlarYangiliklar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vivo Dimensity 9600 Pro protsessorli yangi X500 seriyasini taqdim etdiVivo Dimensity 9600 Pro protsessorli yangi X500 seriyasini taqdim etdiBugun, 20:50NASA Yer markazining mavsumiy siljishini ikki baravar kam baholadiNASA Yer markazining mavsumiy siljishini ikki baravar kam baholadiBugun, 20:26Google yangi Googlebook noutbuklari bilan bozorga qaytdiGoogle yangi Googlebook noutbuklari bilan bozorga qaytdiBugun, 19:30Vivo kompaniyasi Zeiss va Sony kamerali X500 Pro va X500 Pro Max flagmanlarini taqdim etdiVivo kompaniyasi Zeiss va Sony kamerali X500 Pro va X500 Pro Max flagmanlarini taqdim etdiBugun, 18:56Huawei kompaniyasi HarmonyOS boshqaruvidagi ilk stol kompyuterini taqdim etdiHuawei kompaniyasi HarmonyOS boshqaruvidagi ilk stol kompyuterini taqdim etdiBugun, 15:25iPhone 18 Pro ish faoliyatida iOS 27 tufayli muammolar aniqlandiiPhone 18 Pro ish faoliyatida iOS 27 tufayli muammolar aniqlandiBugun, 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi