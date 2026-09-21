Xiaomi 18 Pro va Pro Max smartfonlariga maxfiy ekran funksiyasi qoʻshiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi 18 Pro va 18 Pro Max smartfonlari yondan qarayotgan begona koʻzlardan himoya qiluvchi va yuqori sifatli tasvirni taʼminlovchi apparat darajasidagi maxfiylik funksiyasiga ega SuperPixel 2.0 displeyi bilan taʼminlanadi.
- Ushbu Smart Privacy Screen texnologiyasi foydalanuvchiga maʼlumotlarni butun ekran boʻylab emas, balki faqat kerakli ilovalar va interfeys qismlari uchun yashirish imkonini beradi.
Xiaomi kompaniyasi boʻlajak flagmanlari — Xiaomi 18 Pro hamda Xiaomi 18 Pro Max modellarining yangi imkoniyatini oshkor qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilmalar Smart Privacy Screen deb nomlangan apparat darajasidagi maxfiylik funksiyasiga ega SuperPixel 2.0 displeyi bilan taʼminlanadi. Ushbu texnologiya ekran tasvirlarini yondan qarayotgan begona koʻzlardan himoya qilish bilan birga, yuqori sifatli tasvirni ham kafolatlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi tizimning asosiy afzalligi uning moslashuvchanligida namoyon boʻladi. Oddiy himoya plyonkalari yoki dasturiy filtrlardan farqli oʻlaroq, foydalanuvchi maʼlumotlarni butun ekran boʻylab emas, balki faqat kerakli ilovalar va interfeys qismlari uchun yashirishi mumkin. Xususan, muayyan dasturlar bildirishnomalari, ilova oyna oynalari, ekranni boʻlish rejimi hamda qulflangan ekrandagi xabarlar uchun himoyani alohida yoqish imkoniyati taqdim etiladi.
Smart Privacy Screen va boshqaruv imkoniyatlariMaxfiylik funksiyasini boshqarish uchun bir nechta qulay usullar nazarda tutilgan. Jumladan, global rejimni maxsus sunʼiy intellekt tugmasiga biriktirib, uni birgina bosish orqali faollashtirish mumkin. Shuningdek, Super Xiao Ai ovozli yordamchisi yordamida ham sozlamalarni oʻzgartirish imkoni mavjud boʻlib, buning uchun qaysi maʼlumotlarni qanday vaziyatda himoya qilish kerakligini shunchaki ogʻzaki tushuntirish kifoya qiladi.
Mazkur maxfiy ekran texnologiyasi yangi SuperPixel 2.0 majmuasining bir qismiga aylanadi. Avvalroq kompaniya ushbu displeylarda ilgʻor M11 materiali qoʻllanilgani va ekran hoshiyalari atigi 0,99 millimetrni tashkil etishini maʼlum qilgan edi. Smartfonlarning rasmiy taqdimoti joriy yilning 23-sentabriga belgilangan.
Texnik xususiyatlar va narx siyosatiXiaomi 18 Pro va 18 Pro Max modellari nafaqat ilgʻor ekran, balki eng soʻnggi texnologik yutuqlarni ham mujassam etadi. Xabarlarga koʻra, flagmanlar zamonaviy 2 nanometrli platforma, har biri 200 megapikselli ikkita modulni oʻz ichiga olgan Leica kamera tizimi hamda tarkibida 32 foiz kremniy boʻlgan Jinshajiang akkumulyatorlari bilan jihozlanadi.
Shu bilan birga, yuqori texnologik komponentlar qurilmalar narxiga ham taʼsir koʻrsatadi. Xiaomi rahbari Lu Veybing yangi avlod flagmanlari oʻz salaflariga nisbatan qimmatroq boʻlishini allaqachon tasdiqlagan.
Izohlar 0
…