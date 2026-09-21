Kylian Mbappe Zinedine Zidane bilan uchrashuvini kinoga qiyosladi

·1·Sport
Kylian Mbappe Zinedine Zidane bilan uchrashuvini kinoga qiyosladi

Fransiya terma jamoasi hujumchisi Kylian Mbappe yoshligida Real Madrid bazasiga taklif qilgan Zinedine Zidane bilan milliy jamoadagi kutilmagan uchrashuvini kinodagi voqealarga oʻxshatdi. Goal.com xabar berishicha, Fransiya terma jamoasida bosh murabbiy oʻzgargach, futbolchi bu voqeani oʻziga xos tarzda xotirladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kinematografik uchrashuv va yangi davr

Didier Deschampsning isteʼfoga chiqishi va uning oʻrniga Zinedine Zidane tayinlanishi fransuzlar futbolida yangi sahna ochdi. Deschamps 14 yillik faoliyatidan soʻng iyul oyida boʻlib oʻtgan Jahon chempionati yarim finalidagi magʻlubiyatdan keyin terma jamoadan ketgan edi.

Kylian Mbappe as nashriga bergan intervyusida Zidane bilan bundan 15 yil oldingi ilk uchrashuvini esga oldi. Oshkora qilinishicha, oʻshanda mashhur yarim himoyachi yosh futbolchini Real Madrid mashgʻulotlar majmuasiga shaxsan oʻzi olib borgan edi.

"U meni Real Madridga, mashgʻulotlar bazasiga olib borgan birinchi shaxs edi. Oʻshanda 13 yoki 14 yoshda edim, demak bundan ancha vaqt oʻtgan. Endi u mening terma jamoadagi murabbiyim. Bu xuddi kinoga oʻxshaydi, lekin bu ajoyib va haqiqat", — dedi Mbappe.

Oldinda Yevropa chempionati va Millatlar ligasi

Fransiya terma jamoasi yangi bosh murabbiy qoʻst ostida Turkiya qarshi Millatlar ligasi bahslariga tayyorgarlik koʻrmoqda. Jamoa oldida aniq maqsadlar turibdi va futbolchilar yangi mutaxassis qoʻl ostida muvaffaqiyat qozonishga intilmoqda.

"Biz Fransiya bilan yangi jarayonni boshlayapmiz. Oldimizda Yevropa chempionatiga tayyorgarlik koʻrish uchun ikki yil bor va hozirgi eʼtiborimiz shunga qaratilgan. Bu yangi murabbiy bilan boshlangan yangi davr", — deya qoʻshimcha qildi hujumchi.

Klubdagi vaziyat va hakamlar haqidagi fikrlar

Xalqaro tanaffusdan tashqari, Kylian Mbappe mavsum boshini juda sermahsul oʻtkazib, 8 uchrashuvda 8 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Biroq uning klubi oxirgi turda Atletiko Madridga qarshi derbida 2:1 hisobida magʻlubiyatga uchradi.

Ushbu magʻlubiyatdan keyin Real Madrid murabbiyi Joze Mourinyo hakamlar qaroridan noroziligini bildirgan edi. Shunga qaramay, Mbappe hakamlik mojarosiga aralashmaslikni afzal koʻrdi va oʻz fikrini bildirmasligini aytdi.

"Mening oʻz fikrlarim bor, lekin ularni oʻzimda saqlayman. Men hech qachon bunday futbolchi boʻlmaganman va boshqa boʻlmayman ham. Hakam ham inson va xatoga yoʻl qoʻyadi, lekin men bu masalaga chuqurroq kirmoqchi emasman", — dedi Kylian Mbappe.

Kylian MbappeZinedine ZidaneReal MadridFransiya terma jamoasiFutbol yangiliklari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samarqandda tarixiy triller: O‘zbekiston Hindiston grandlarini tiz cho‘ktirdi!Samarqandda tarixiy triller: O‘zbekiston Hindiston grandlarini tiz cho‘ktirdi!Bugun, 19:48«Bizga xalaqit berishmasa, chempion bo‘lamiz»: Mourino Madrid derbisidagi mag‘lubiyatdan so‘ng«Bizga xalaqit berishmasa, chempion bo‘lamiz»: Mourino Madrid derbisidagi mag‘lubiyatdan so‘ngBugun, 19:31«Katta pul bersa yana chiqaman»: Mahmud Muradov Dolidzedan uchralgan mag‘lubiyatiga izoh berdi«Katta pul bersa yana chiqaman»: Mahmud Muradov Dolidzedan uchralgan mag‘lubiyatiga izoh berdiBugun, 19:28«U qo‘rqyapti va 15 million so‘rayapti»: Arman Sarukyan Jastin Geyjini ochiq jangga chorladi«U qo‘rqyapti va 15 million so‘rayapti»: Arman Sarukyan Jastin Geyjini ochiq jangga chorladiBugun, 19:20Tarixiy yo‘llanma: O‘zbekiston ayollar milliy jamoasi Osiyo o‘yinlari chorakfinaliga chiqdiTarixiy yo‘llanma: O‘zbekiston ayollar milliy jamoasi Osiyo o‘yinlari chorakfinaliga chiqdiBugun, 19:17Dastlabki oltin medal naqd: Abdulvahob Rashidov Osiyo o‘yinlari chempioniga aylandi!Dastlabki oltin medal naqd: Abdulvahob Rashidov Osiyo o‘yinlari chempioniga aylandi!Bugun, 19:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi