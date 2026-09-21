Kylian Mbappe Zinedine Zidane bilan uchrashuvini kinoga qiyosladi
Fransiya terma jamoasi hujumchisi Kylian Mbappe yoshligida Real Madrid bazasiga taklif qilgan Zinedine Zidane bilan milliy jamoadagi kutilmagan uchrashuvini kinodagi voqealarga oʻxshatdi. Goal.com xabar berishicha, Fransiya terma jamoasida bosh murabbiy oʻzgargach, futbolchi bu voqeani oʻziga xos tarzda xotirladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Kinematografik uchrashuv va yangi davrDidier Deschampsning isteʼfoga chiqishi va uning oʻrniga Zinedine Zidane tayinlanishi fransuzlar futbolida yangi sahna ochdi. Deschamps 14 yillik faoliyatidan soʻng iyul oyida boʻlib oʻtgan Jahon chempionati yarim finalidagi magʻlubiyatdan keyin terma jamoadan ketgan edi.
Kylian Mbappe as nashriga bergan intervyusida Zidane bilan bundan 15 yil oldingi ilk uchrashuvini esga oldi. Oshkora qilinishicha, oʻshanda mashhur yarim himoyachi yosh futbolchini Real Madrid mashgʻulotlar majmuasiga shaxsan oʻzi olib borgan edi.
"U meni Real Madridga, mashgʻulotlar bazasiga olib borgan birinchi shaxs edi. Oʻshanda 13 yoki 14 yoshda edim, demak bundan ancha vaqt oʻtgan. Endi u mening terma jamoadagi murabbiyim. Bu xuddi kinoga oʻxshaydi, lekin bu ajoyib va haqiqat", — dedi Mbappe.
Oldinda Yevropa chempionati va Millatlar ligasiFransiya terma jamoasi yangi bosh murabbiy qoʻst ostida Turkiya qarshi Millatlar ligasi bahslariga tayyorgarlik koʻrmoqda. Jamoa oldida aniq maqsadlar turibdi va futbolchilar yangi mutaxassis qoʻl ostida muvaffaqiyat qozonishga intilmoqda.
"Biz Fransiya bilan yangi jarayonni boshlayapmiz. Oldimizda Yevropa chempionatiga tayyorgarlik koʻrish uchun ikki yil bor va hozirgi eʼtiborimiz shunga qaratilgan. Bu yangi murabbiy bilan boshlangan yangi davr", — deya qoʻshimcha qildi hujumchi.
Klubdagi vaziyat va hakamlar haqidagi fikrlarXalqaro tanaffusdan tashqari, Kylian Mbappe mavsum boshini juda sermahsul oʻtkazib, 8 uchrashuvda 8 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Biroq uning klubi oxirgi turda Atletiko Madridga qarshi derbida 2:1 hisobida magʻlubiyatga uchradi.
Ushbu magʻlubiyatdan keyin Real Madrid murabbiyi Joze Mourinyo hakamlar qaroridan noroziligini bildirgan edi. Shunga qaramay, Mbappe hakamlik mojarosiga aralashmaslikni afzal koʻrdi va oʻz fikrini bildirmasligini aytdi.
"Mening oʻz fikrlarim bor, lekin ularni oʻzimda saqlayman. Men hech qachon bunday futbolchi boʻlmaganman va boshqa boʻlmayman ham. Hakam ham inson va xatoga yoʻl qoʻyadi, lekin men bu masalaga chuqurroq kirmoqchi emasman", — dedi Kylian Mbappe.
Izohlar 0
…