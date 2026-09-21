NASA Yer markazining mavsumiy siljishini ikki baravar kam baholadi

·40·Texno
NASA Yer markazining mavsumiy siljishini ikki baravar kam baholadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • NASAning Reaktiv harakatlar laboratoriyasi (JPL) geofiziklari Yer markazining mavsumiy siljishini oʻlchashda yangi, yuqori aniqlikdagi usulni ishlab chiqdi.
  • Yangi baholarga koʻra, Yer massa markazining yillik koʻchishi bundan 8 yil oldin taxmin qilingan qiymatning deyarli yarmiga teng ekani maʼlum boʻldi.
  • Bu shuni anglatadiki, yarimarlar oʻrtasida qayta taqsimlanadigan suv va havo massasi avval oʻylanganidan kamroq boʻlishi mumkin.

NASAning Reaktiv harakatlar laboratoriyasi (JPL) geofiziklari Yer markazining mavsumiy siljishini oʻlchashda yangi, yuqori aniqlikdagi usulni ishlab chiqdi. Ushbu yondashuv global koordinatalar tizimlari, sunʼiy yoʻldosh navbatgarligi va geodezik oʻlchovlarning aniqligini saqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Yerning massa markazi suv, muz va havoning yarimarlararo qayta taqsimlanishi natijasida muntazam ravishda siljib turadi. Ilmiy guruh ilgari mavjud boʻlgan baholashlardagi noaniqliklarni bartaraf etishga muvaffaq boʻldi. Muammo shundaki, avvalgi yondashuvlarda yer ustidagi geodezik stansiyalar tarmogʻi markazi Yerning geometrik markaziga yaqin deb qabul qilingan edi.

Yangi metodika va avvalgi xatolar

Biroq atmosfera, okeanlar, qor va quruqlikdagi suv qatlami sayyoramizning qattiq qobigʻini deformatsiya qiladi, natijada bu markaz ham oʻz oʻrnini oʻzgartiradi. Qoʻshimcha xatolik sunʼiy yoʻldosh lazer masofasini oʻlchash stansiyalarining bir tekisda joylashmagani sababli yuzaga kelgan, chunki ularning yarmi Yevropa va Shimoliy Amerikada joylashgan.

Olimlar GPS kuzatuvlarini bir nechta past orbitali sunʼiy yoʻldoshlarning maʼlumotlari bilan birlashtirdi va Yer qobigʻining suv hamda muz taʼsiridagi deformatsiyalarini bir vaqtning oʻzida hisobga oldi. Bunday yondashuv massa markazining oʻzidagi harakatni yer ustidagi stansiyalar siljishidan ajratib olish imkonini berdi.

Sayyoradagi mavsumiy oʻzgarishlar koʻlami

Yangi baholarga koʻra, Yer massa markazining yillik koʻchishi bundan 8 yil oldin taxmin qilingan qiymatning deyarli yarmiga teng ekani maʼlum boʻldi. Bu shuni anglatadiki, yarimarlar oʻrtasida qayta taqsimlanadigan suv va havo massasi avval oʻylanganidan kamroq boʻlishi mumkin.

Ishlab chiqilgan metodika oʻlchangan harakatni aniq mavsumiy jarayonlar bilan bogʻlashga imkon beradi. Xususan, mart oyida Shimoliy Amerika va Yevroosiyoda qor toʻplanishi markazni Shimoliy qutb tomon deyarli 3 millimetrga suradi. Aprel oyida esa Amazonka havzasida toʻplanadigan 2,4 ming gigatonna yomgʻir suvi uni Janubiy Amerika tomon taxminan 2,2 millimetrga siljitadi.

Noyabr oyida Janubi-Sharqiy Osiyodagi mussonlarning mavsumiy choʻqqisi qayta taqsimlanishga yana 600 gigatonna atrofida suv qoʻshadi. Shuningdek, atmosfera massalari ham oʻz hissasini qoʻshib, dekabr va iyun oylarida turli mintaqalarda havo balandligi va zichligi muvozanatini oʻzgartiradi.

Olingan natijalar Yerning gravitatsiyaviy maydoni oʻzgarishlarini oʻlchovchi GRACE-FO sunʼiy yoʻldoshlari maʼlumotlari bilan taqqoslab tekshirildi. Natijada kontinentlar va atmosfera miqyosidagi mavsumiy oʻzgarishlar sayyoraning yagona tayanch nuqtasi harakati sifatida millimetr aniqligida kuzatildi.

NASAYer markaziGeodeziyaKosmik tadqiqotlarGPS
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vivo Dimensity 9600 Pro protsessorli yangi X500 seriyasini taqdim etdiVivo Dimensity 9600 Pro protsessorli yangi X500 seriyasini taqdim etdiBugun, 20:50Xiaomi 18 Pro va Pro Max smartfonlariga maxfiy ekran funksiyasi qoʻshiladiXiaomi 18 Pro va Pro Max smartfonlariga maxfiy ekran funksiyasi qoʻshiladiBugun, 19:55Google yangi Googlebook noutbuklari bilan bozorga qaytdiGoogle yangi Googlebook noutbuklari bilan bozorga qaytdiBugun, 19:30Vivo kompaniyasi Zeiss va Sony kamerali X500 Pro va X500 Pro Max flagmanlarini taqdim etdiVivo kompaniyasi Zeiss va Sony kamerali X500 Pro va X500 Pro Max flagmanlarini taqdim etdiBugun, 18:56Huawei kompaniyasi HarmonyOS boshqaruvidagi ilk stol kompyuterini taqdim etdiHuawei kompaniyasi HarmonyOS boshqaruvidagi ilk stol kompyuterini taqdim etdiBugun, 15:25iPhone 18 Pro ish faoliyatida iOS 27 tufayli muammolar aniqlandiiPhone 18 Pro ish faoliyatida iOS 27 tufayli muammolar aniqlandiBugun, 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi