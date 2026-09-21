Samarqandda tarixiy triller: O‘zbekiston Hindiston grandlarini tiz cho‘ktirdi!

·12·Sport
Samarqandda tarixiy triller: O‘zbekiston Hindiston grandlarini tiz cho‘ktirdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samarqandda o'tayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasining 6-turida O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi Hindistonning kuchli jamoasini 2,5 : 1,5 hisobida mag‘lub etdi.
  • Uchrashuv taqdirini 3-doskada Nihal Sarinni taslim etgan Nodirbek Yakubboyev hal qildi, boshqa doskalarda esa Nodirbek Abdusattorov, Javohir Sindarov va Shamsiddin Vohidov durang qayd etishdi.

Qadimiy va navqiron Samarqand mezbonlik qilayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida turnirning bosh favoritlari to‘qnash kelgan markaziy qarama-qarshilik chinakam dramatik yakun topdi. Musobaqaning hal qiluvchi 6-turida O‘zbekiston erkaklar bosh milliy terma jamoasi dunyoning eng kuchli va dahshatli tarkiblaridan biri hisoblangan Hindiston termasi bilan doska uzra murosasiz jang olib bordi va 2,5 : 1,5 hisobidagi olamshumul g‘alabani tantana qildi. Birinchi doskadagi superqarama-qarshilikda Nodirbek Abdusattorov Rameshbabu Pragnanandha bilan tengma-teng kurashib durang qayd etdi. Ikkinchi va to‘rtinchi doskalarda ham shiddatli bahslar kuzatilib, Javohir Sindarov Arjun Erigaisi bilan, Shamsiddin Vohidov esa jahon toji da’vogari Dommaraju Gukesh bilan ochkolarni bo‘lishib oldi.

Uchrashuv taqdirini esa 3-doskada mo‘jiza ko‘rsatgan Nodirbek Yakubboyev hal qildi: hamyurtimiz hindlarning eng kuchli grossmeysterlaridan biri Nihal Sarinni mahorat bilan taslim etib, O‘zbekistonga tarixiy 1 ochkoni va umumiy g‘alabani naqd qilib berdi. Parallel ravishda kechgan ikkinchi jamoamiz bahsida «O‘zbekiston-2» tarkibi Ispaniya termasini 2,5 : 1,5 hisobida mag‘lub etdi. Abdimalik Abdisalimovning kuchli raqib Maksim Chigayev ustidan qozongan g‘alabasi yosh shaxmatchilarimizning ulkan salohiyatini namoyish etdi.

Xo‘sh, Nodirbek Yakubboyev Sarinni qanday tuzoqqa tushirdi, bosh jamoamizning Hindiston ustidan g‘alabasi chempionlik poygasiga qanday ta’sir ko‘rsatadi va Olimpiada oltini Samarqandda qoladimi?

«Yakubboyevning yurishi, 3 ta qimmatli durang va Ispaniya bilan jang»: 6-turning 5 muhim voqeasi

Samarqanddagi Olimpiadaning 6-turida qayd etilgan asosiy shaxmat voqealari:

  • Hindiston grandi taslim etildi: Dunyo reytingi yetakchilari bilan to‘lib-toshgan Hindiston bosh tarkibi O‘zbekiston grossmeysterlariga 1,5 : 2,5 hisobida yutqazdi;

  • Nodirbek Yakubboyev — tur qahramoni: Uchinchi doskada Nihal Sarin ustidan qozonilgan muhim g‘alaba (1 : 0) butun jamoaviy bahs taqdirini hal qildi;

  • Yetakchilar to‘qnashuvidagi murosa: Nodirbek Abdusattorov (Pragnanandhaga qarshi), Javohir Sindarov (Erigaisiga qarshi) va Shamsiddin Vohidov (Gukeshga qarshi) murakkab vaziyatlarda mustahkam himoyalanib, qimmatli 0,5 ochkolarni jamg‘ardi;

  • «O‘zbekiston-2»ning munosib qarshiligi: Ispaniyadek tajribali terma bilan jangda yoshlarimiz 2,5 :1,5 hisobida g‘alaba qozondi;

  • Abdimalik Abdisalimovdan shaxsiy sensatsiya: Ikkinchi jamoamiz vakili Abdisalimov xalqaro grossmeyster Maksim Chigayevni mag‘lubiyatga uchratib, kunning eng yorqin partiyalaridan birini o‘tkazdi.

46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi (Samarqand): 6-tur to‘liq natijalari

O‘zbekistonning birinchi va ikkinchi terma jamoalari qayd etgan raqamlar:

Doskalar va qarama-qarshiliklar

1-jamoa vakili

Raqib grossmeysteri

Bahs hisobi

Umumiy natija

O‘zbekiston — Hindiston

2,5 : 1,5 (G‘ALABA)

1-doska

Nodirbek Abdusattorov

Rameshbabu Pragnanandha

0,5 : 0,5

Durang

2-doska

Javohir Sindarov

Arjun Erigaisi

0,5 : 0,5

Durang

3-doska (Hal qiluvchi bahs)

Nodirbek Yakubboyev

Nihal Sarin

1 : 0

Yakubboyev g‘alabasi

4-doska

Shamsiddin Vohidov

Dommaraju Gukesh

0,5 : 0,5

Durang

Ispaniya — O‘zbekiston-2

1,5 : 2,5

1-doska

Jahongir Vahidov

Anton Guiarro Devid

0,5 : 0,5

Durang

2-doska

Abdimalik Abdisalimov

Maksim Chigayev

1 : 0

Abdisalimov g‘alabasi

3-doska

Muhammadzohid Suyarov

Xayme Santos Latasa

0,5 : 0,5

Durang

4-doska

Humoyun Begmuratov

Daniil Yuffa

0,5 : 0,5

Durang

Shaxmat va grossmeysterlar ekspertizasi: Nima uchun bu g‘alaba chempionlikka yo‘l ochadi?

Xalqaro shaxmat sharhlovchilari va FIDЕ ekspertlarining asosiy xulosalari:

  • Psixologik to‘siqning yo‘qotilishi: Hindiston ushbu Olimpiadaga eng dahshatli reytingdagi yulduzlari (Gukesh, Erigaisi, Pragnanandha) bilan tashrif buyurgan edi; ularni mag‘lub etish O‘zbekiston termasiga turnir jadvalida yakka peshqadamlikka chiqish va ruhiy ustunlikni qo‘lga olish imkonini beradi;

  • Yakubboyevning sovuqqonligi: Nodirbek Yakubboyevning jamoaviy bahslarda og‘ir yukni o‘z zimmasiga olib, eng qiyin lahzalarda to‘liq 1 ochkoni olib bera olish qobiliyati O‘zbekistonni yengilmas monolit jamoaga aylantirmoqda;

  • Doskalardagi strategik muvozanat: 1, 2 va 4-doskalarda Gukesh va Erigaisi singari agressiv hujumchi shaxmatchilarga qarshi duranglarni ushlab turish murabbiylar shtabining taktikasi naqadar puxta tuzilganini ko‘rsatdi;

  • Rezerv jamoaning salohiyati: «O‘zbekiston-2»ning kuchli Ispaniya bilan tengma-teng kurashi va Abdisalimovning Chigayev ustidan qozongan g‘alabasi mamlakatda intellektual zaxira bazasi naqadar chuqur ekanining yorqin dalilidir.

Samarqanddagi 6-tur O‘zbekiston shaxmat maktabining dunyodagi mutlaq yetakchiligini yana bir bor isbotladi va jamoamizni bosh oltin medal sari juda yaqinlashtirdi.

Sizningcha, Hindiston ustidan qozonilgan ushbu g‘alabadan so‘ng O‘zbekiston bosh terma jamoasi o‘z maydonidagi 46-Olimpiada kubogini hech kimga bermaydimi? 3-doskada Sarinni mag‘lub etgan Nodirbek Yakubboyevning o‘yiniga qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek sportining ushbu tarixiy intellektual g‘alabasini barcha shaxmat ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga ulashing!

46-O‘mumiy shaxmat OlimpiadasiSamarqandNodirbek YakubovNihal Sarin
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bizga xalaqit berishmasa, chempion bo‘lamiz»: Mourino Madrid derbisidagi mag‘lubiyatdan so‘ng«Bizga xalaqit berishmasa, chempion bo‘lamiz»: Mourino Madrid derbisidagi mag‘lubiyatdan so‘ngBugun, 19:31«Katta pul bersa yana chiqaman»: Mahmud Muradov Dolidzedan uchralgan mag‘lubiyatiga izoh berdi«Katta pul bersa yana chiqaman»: Mahmud Muradov Dolidzedan uchralgan mag‘lubiyatiga izoh berdiBugun, 19:28«U qo‘rqyapti va 15 million so‘rayapti»: Arman Sarukyan Jastin Geyjini ochiq jangga chorladi«U qo‘rqyapti va 15 million so‘rayapti»: Arman Sarukyan Jastin Geyjini ochiq jangga chorladiBugun, 19:20Tarixiy yo‘llanma: O‘zbekiston ayollar milliy jamoasi Osiyo o‘yinlari chorakfinaliga chiqdiTarixiy yo‘llanma: O‘zbekiston ayollar milliy jamoasi Osiyo o‘yinlari chorakfinaliga chiqdiBugun, 19:17Dastlabki oltin medal naqd: Abdulvahob Rashidov Osiyo o‘yinlari chempioniga aylandi!Dastlabki oltin medal naqd: Abdulvahob Rashidov Osiyo o‘yinlari chempioniga aylandi!Bugun, 19:12Kannavaro O‘zbekiston milliy jamoasi shtabiga italiyalik ikki top-mutaxassisni qo‘shdiKannavaro O‘zbekiston milliy jamoasi shtabiga italiyalik ikki top-mutaxassisni qo‘shdiBugun, 19:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi