Samarqandda tarixiy triller: O‘zbekiston Hindiston grandlarini tiz cho‘ktirdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samarqandda o'tayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasining 6-turida O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi Hindistonning kuchli jamoasini 2,5 : 1,5 hisobida mag‘lub etdi.
- Uchrashuv taqdirini 3-doskada Nihal Sarinni taslim etgan Nodirbek Yakubboyev hal qildi, boshqa doskalarda esa Nodirbek Abdusattorov, Javohir Sindarov va Shamsiddin Vohidov durang qayd etishdi.
Qadimiy va navqiron Samarqand mezbonlik qilayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida turnirning bosh favoritlari to‘qnash kelgan markaziy qarama-qarshilik chinakam dramatik yakun topdi. Musobaqaning hal qiluvchi 6-turida O‘zbekiston erkaklar bosh milliy terma jamoasi dunyoning eng kuchli va dahshatli tarkiblaridan biri hisoblangan Hindiston termasi bilan doska uzra murosasiz jang olib bordi va 2,5 : 1,5 hisobidagi olamshumul g‘alabani tantana qildi. Birinchi doskadagi superqarama-qarshilikda Nodirbek Abdusattorov Rameshbabu Pragnanandha bilan tengma-teng kurashib durang qayd etdi. Ikkinchi va to‘rtinchi doskalarda ham shiddatli bahslar kuzatilib, Javohir Sindarov Arjun Erigaisi bilan, Shamsiddin Vohidov esa jahon toji da’vogari Dommaraju Gukesh bilan ochkolarni bo‘lishib oldi.
Uchrashuv taqdirini esa 3-doskada mo‘jiza ko‘rsatgan Nodirbek Yakubboyev hal qildi: hamyurtimiz hindlarning eng kuchli grossmeysterlaridan biri Nihal Sarinni mahorat bilan taslim etib, O‘zbekistonga tarixiy 1 ochkoni va umumiy g‘alabani naqd qilib berdi. Parallel ravishda kechgan ikkinchi jamoamiz bahsida «O‘zbekiston-2» tarkibi Ispaniya termasini 2,5 : 1,5 hisobida mag‘lub etdi. Abdimalik Abdisalimovning kuchli raqib Maksim Chigayev ustidan qozongan g‘alabasi yosh shaxmatchilarimizning ulkan salohiyatini namoyish etdi.
Xo‘sh, Nodirbek Yakubboyev Sarinni qanday tuzoqqa tushirdi, bosh jamoamizning Hindiston ustidan g‘alabasi chempionlik poygasiga qanday ta’sir ko‘rsatadi va Olimpiada oltini Samarqandda qoladimi?
«Yakubboyevning yurishi, 3 ta qimmatli durang va Ispaniya bilan jang»: 6-turning 5 muhim voqeasi
Samarqanddagi Olimpiadaning 6-turida qayd etilgan asosiy shaxmat voqealari:
Hindiston grandi taslim etildi: Dunyo reytingi yetakchilari bilan to‘lib-toshgan Hindiston bosh tarkibi O‘zbekiston grossmeysterlariga 1,5 : 2,5 hisobida yutqazdi;
Nodirbek Yakubboyev — tur qahramoni: Uchinchi doskada Nihal Sarin ustidan qozonilgan muhim g‘alaba (1 : 0) butun jamoaviy bahs taqdirini hal qildi;
Yetakchilar to‘qnashuvidagi murosa: Nodirbek Abdusattorov (Pragnanandhaga qarshi), Javohir Sindarov (Erigaisiga qarshi) va Shamsiddin Vohidov (Gukeshga qarshi) murakkab vaziyatlarda mustahkam himoyalanib, qimmatli 0,5 ochkolarni jamg‘ardi;
«O‘zbekiston-2»ning munosib qarshiligi: Ispaniyadek tajribali terma bilan jangda yoshlarimiz 2,5 :1,5 hisobida g‘alaba qozondi;
Abdimalik Abdisalimovdan shaxsiy sensatsiya: Ikkinchi jamoamiz vakili Abdisalimov xalqaro grossmeyster Maksim Chigayevni mag‘lubiyatga uchratib, kunning eng yorqin partiyalaridan birini o‘tkazdi.
46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi (Samarqand): 6-tur to‘liq natijalari
O‘zbekistonning birinchi va ikkinchi terma jamoalari qayd etgan raqamlar:
Doskalar va qarama-qarshiliklar
1-jamoa vakili
Raqib grossmeysteri
Bahs hisobi
Umumiy natija
O‘zbekiston — Hindiston
2,5 : 1,5 (G‘ALABA)
1-doska
Nodirbek Abdusattorov
Rameshbabu Pragnanandha
0,5 : 0,5
Durang
2-doska
Javohir Sindarov
Arjun Erigaisi
0,5 : 0,5
Durang
3-doska (Hal qiluvchi bahs)
Nodirbek Yakubboyev
Nihal Sarin
1 : 0
Yakubboyev g‘alabasi
4-doska
Shamsiddin Vohidov
Dommaraju Gukesh
0,5 : 0,5
Durang
Ispaniya — O‘zbekiston-2
1,5 : 2,5
1-doska
Jahongir Vahidov
Anton Guiarro Devid
0,5 : 0,5
Durang
2-doska
Abdimalik Abdisalimov
Maksim Chigayev
1 : 0
Abdisalimov g‘alabasi
3-doska
Muhammadzohid Suyarov
Xayme Santos Latasa
0,5 : 0,5
Durang
4-doska
Humoyun Begmuratov
Daniil Yuffa
0,5 : 0,5
Durang
Shaxmat va grossmeysterlar ekspertizasi: Nima uchun bu g‘alaba chempionlikka yo‘l ochadi?
Xalqaro shaxmat sharhlovchilari va FIDЕ ekspertlarining asosiy xulosalari:
Psixologik to‘siqning yo‘qotilishi: Hindiston ushbu Olimpiadaga eng dahshatli reytingdagi yulduzlari (Gukesh, Erigaisi, Pragnanandha) bilan tashrif buyurgan edi; ularni mag‘lub etish O‘zbekiston termasiga turnir jadvalida yakka peshqadamlikka chiqish va ruhiy ustunlikni qo‘lga olish imkonini beradi;
Yakubboyevning sovuqqonligi: Nodirbek Yakubboyevning jamoaviy bahslarda og‘ir yukni o‘z zimmasiga olib, eng qiyin lahzalarda to‘liq 1 ochkoni olib bera olish qobiliyati O‘zbekistonni yengilmas monolit jamoaga aylantirmoqda;
Doskalardagi strategik muvozanat: 1, 2 va 4-doskalarda Gukesh va Erigaisi singari agressiv hujumchi shaxmatchilarga qarshi duranglarni ushlab turish murabbiylar shtabining taktikasi naqadar puxta tuzilganini ko‘rsatdi;
Rezerv jamoaning salohiyati: «O‘zbekiston-2»ning kuchli Ispaniya bilan tengma-teng kurashi va Abdisalimovning Chigayev ustidan qozongan g‘alabasi mamlakatda intellektual zaxira bazasi naqadar chuqur ekanining yorqin dalilidir.
Samarqanddagi 6-tur O‘zbekiston shaxmat maktabining dunyodagi mutlaq yetakchiligini yana bir bor isbotladi va jamoamizni bosh oltin medal sari juda yaqinlashtirdi.
Sizningcha, Hindiston ustidan qozonilgan ushbu g‘alabadan so‘ng O‘zbekiston bosh terma jamoasi o‘z maydonidagi 46-Olimpiada kubogini hech kimga bermaydimi? 3-doskada Sarinni mag‘lub etgan Nodirbek Yakubboyevning o‘yiniga qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek sportining ushbu tarixiy intellektual g‘alabasini barcha shaxmat ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…