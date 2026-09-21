Xiaomi kompaniyasi 220 dollarlik yangi uch kamerali muzlatgichni chiqardi

·88·Texno
Xiaomi kompaniyasi 220 dollarlik yangi uch kamerali muzlatgichni chiqardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi kompaniyasi Xitoyda 220 dollarlik yangi Mijia uch kamerali muzlatgichini sotuvga chiqardi.
  • Ushbu 271 litrli qurilma ixcham oʻlchami (0,34 kv.m) va funksionalligi bilan ajralib turadi, jumladan, harorati -20 dan 5 darajagacha sozlanadigan qoʻshimcha zona mavjud.
  • Muzlatgich 360 graduslik havo aylanish tizimi, chastota-sozlanadigan kompressor, beshta harorat datchigi va 99,99 foizgacha antibakterial himoyani taʼminlovchi kumush ionli modul bilan jihozlangan.

Maishiy texnika bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlgan Xiaomi brendi Xitoyda yangi Xiaomi Mijia uch kamerali muzlatgichini sotuvga chiqardi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, davlat subsidiyasini hisobga olgan holda qurilmaning narxi 1499 yuanni yoki taxminan 220 dollarni tashkil etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur yangi maishiy texnika vositasi ixchamligi va funksionalligi bilan ajralib turadi. Umumiy hajmi 271 litr boʻlgan qurilma yer maydonidan atigi 0,34 kvadrat metr joy egallaydi, bu esa kichik oʻlchamli oshxonalar uchun katta qulaylik yaratadi.

Ichki tuzilma va hajmlar taqsimoti

Muzlatgichning asosiy qismlari turli ehtiyojlarga moslab taqsimlangan. Xususan, asosiy sovitish kamerasi 151 litrga moʻljallangan boʻlsa, muzlatish kamerasi 85 litr hajmni egallaydi. Qolgan 35 litr esa alohida harorati boshqariladigan zonaga toʻgʻri keladi.

Ushbu maxsus zona -20 dan 5 darajagacha boʻlgan oraliqda haroratni bir daraja aniqligida sozlash imkonini beradi. Markaziy qismni qoʻshimcha sovitish joyi sifatida ishlatish yoki uni toʻgʻridan-toʻgʻri muzlatish rejimiga oʻtkazish mumkin.

Texnik imkoniyatlar va energiyani tejash

Agar markaziy qism muzlatish rejimiga oʻtkazilsa, muzlatgichning umumiy sigʻimi yanada ortadi. Qurilma ichida foydalanuvchilarning qulayligi uchun sozlanadigan javonlar, ikkita tortma va mahsulotlarni saralash uchun maxsus vona taqdim etilgan.

Texnologik jihatdan model 360 graduslik havo aylanish tizimi bilan jihozlangan boʻlib, u muz hosil boʻlishining oldini oladi. Shuningdek, unda chastota-sozlanadigan kompressor, ventilyator va beshta harorat datchigi mavjud.

Kumush ionlariga asoslangan maxsus modul 99,99 foizgacha antibakterial himoyani taʼminlab, noxush hidlarni yoʻq qilishga yordam beradi. Birinchi sinf energiya samaradorligiga ega boʻlgan ushbu muzlatgich sutkasiga atigi 0,64 kW⋅soat elektr toki sarflaydi va uning shovqin darajasi 36 desibeldan oshmaydi.

XiaomiMijiaMuzlatgichTexnologiyaMaishiy texnika
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi uch soniyada suv qizdiradigan yangi dispenserini taqdim etdiXiaomi uch soniyada suv qizdiradigan yangi dispenserini taqdim etdiBugun, 21:56Vivo Dimensity 9600 Pro protsessorli yangi X500 seriyasini taqdim etdiVivo Dimensity 9600 Pro protsessorli yangi X500 seriyasini taqdim etdiBugun, 20:50NASA Yer markazining mavsumiy siljishini ikki baravar kam baholadiNASA Yer markazining mavsumiy siljishini ikki baravar kam baholadiBugun, 20:26Xiaomi 18 Pro va Pro Max smartfonlariga maxfiy ekran funksiyasi qoʻshiladiXiaomi 18 Pro va Pro Max smartfonlariga maxfiy ekran funksiyasi qoʻshiladiBugun, 19:55Google yangi Googlebook noutbuklari bilan bozorga qaytdiGoogle yangi Googlebook noutbuklari bilan bozorga qaytdiBugun, 19:30Vivo kompaniyasi Zeiss va Sony kamerali X500 Pro va X500 Pro Max flagmanlarini taqdim etdiVivo kompaniyasi Zeiss va Sony kamerali X500 Pro va X500 Pro Max flagmanlarini taqdim etdiBugun, 18:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi