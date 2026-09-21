Xiaomi kompaniyasi 220 dollarlik yangi uch kamerali muzlatgichni chiqardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi kompaniyasi Xitoyda 220 dollarlik yangi Mijia uch kamerali muzlatgichini sotuvga chiqardi.
- Ushbu 271 litrli qurilma ixcham oʻlchami (0,34 kv.m) va funksionalligi bilan ajralib turadi, jumladan, harorati -20 dan 5 darajagacha sozlanadigan qoʻshimcha zona mavjud.
- Muzlatgich 360 graduslik havo aylanish tizimi, chastota-sozlanadigan kompressor, beshta harorat datchigi va 99,99 foizgacha antibakterial himoyani taʼminlovchi kumush ionli modul bilan jihozlangan.
Maishiy texnika bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlgan Xiaomi brendi Xitoyda yangi Xiaomi Mijia uch kamerali muzlatgichini sotuvga chiqardi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, davlat subsidiyasini hisobga olgan holda qurilmaning narxi 1499 yuanni yoki taxminan 220 dollarni tashkil etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur yangi maishiy texnika vositasi ixchamligi va funksionalligi bilan ajralib turadi. Umumiy hajmi 271 litr boʻlgan qurilma yer maydonidan atigi 0,34 kvadrat metr joy egallaydi, bu esa kichik oʻlchamli oshxonalar uchun katta qulaylik yaratadi.
Ichki tuzilma va hajmlar taqsimotiMuzlatgichning asosiy qismlari turli ehtiyojlarga moslab taqsimlangan. Xususan, asosiy sovitish kamerasi 151 litrga moʻljallangan boʻlsa, muzlatish kamerasi 85 litr hajmni egallaydi. Qolgan 35 litr esa alohida harorati boshqariladigan zonaga toʻgʻri keladi.
Ushbu maxsus zona -20 dan 5 darajagacha boʻlgan oraliqda haroratni bir daraja aniqligida sozlash imkonini beradi. Markaziy qismni qoʻshimcha sovitish joyi sifatida ishlatish yoki uni toʻgʻridan-toʻgʻri muzlatish rejimiga oʻtkazish mumkin.
Texnik imkoniyatlar va energiyani tejashAgar markaziy qism muzlatish rejimiga oʻtkazilsa, muzlatgichning umumiy sigʻimi yanada ortadi. Qurilma ichida foydalanuvchilarning qulayligi uchun sozlanadigan javonlar, ikkita tortma va mahsulotlarni saralash uchun maxsus vona taqdim etilgan.
Texnologik jihatdan model 360 graduslik havo aylanish tizimi bilan jihozlangan boʻlib, u muz hosil boʻlishining oldini oladi. Shuningdek, unda chastota-sozlanadigan kompressor, ventilyator va beshta harorat datchigi mavjud.
Kumush ionlariga asoslangan maxsus modul 99,99 foizgacha antibakterial himoyani taʼminlab, noxush hidlarni yoʻq qilishga yordam beradi. Birinchi sinf energiya samaradorligiga ega boʻlgan ushbu muzlatgich sutkasiga atigi 0,64 kW⋅soat elektr toki sarflaydi va uning shovqin darajasi 36 desibeldan oshmaydi.
Izohlar 0
…