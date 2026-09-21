Huawei sunʼiy intellekt chiplari bozorida xalqaro rejalardan voz kechdi

·35·Texno
Huawei sunʼiy intellekt chiplari bozorida xalqaro rejalardan voz kechdi

Xitoyning texnologiya giganti Huawei oʻzining sunʼiy intellekt (SI) yoʻnalishidagi protsessorlarini xalqaro bozorga toʻlaqonli olib chiqish rejasidan voz kechdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunga asosiy sabab sifatida ichki bozordagi oʻta yuqori talabni qondirish imkoni mavjud emasligi koʻrsatilmoqda, chunki mavjud quvvatlar faqat mahalliy ehtiyojlarni qoplashga zoʻrgʻa yetmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Soʻnggi yillarda kompaniya nafaqat smartfonlar savdosida, balki sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan maxsus chiplarni ishlab chiqishda ham ulkan muvaffaqiyatlarga erishdi. Biroq yuzaga kelgan taqchillik muammosi bevosita Huawei mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi asosiy hamkor — SMIC kompaniyasining imkoniyatlari bilan bogʻliq. Ichki bozordagi talabning nihoyatda kattaligi sababli tomonlar boshqa mamlakatlar bozoriga chiqib resurslarni sochishdan maʼno koʻrmayapti.

Ascend liniyasi va ichki bozor ustuvorligi

Hozirgi kunda Huawei oʻzining Ascend protsessorlari qatorini takomillashtirish ustida jadal ish olib bormoqda. Xususan, kompaniya yaqin kelajakda boz chiqarilishi kutilayotgan Ascend 960 modellari ustida ishni yakunlayotgan boʻlsa-da, kelgusi avlodga mansub Ascend 970 va 980 chiplarining baʼzi texnik tavsiflarini ham eʼlon qilib ulgurdi.

Garchi keng koʻlamli xalqaro ekspansion jarayoni toʻxtatilgan boʻlsa-da, mutaxassislar taʼkidlashicha, Huawei ayrim tanlangan chet ellik mijozlarga oʻz mahsulotlarining minimal qismini yetkazib berishda davom etmoqda. Biroq kompaniya ushbu yetkazib berish jarayonlarining tafsilotlari va hajmini sir saqlamoqda hamda buni rasmiy xalqaro bozorga chiqish sifatida baholamayapti.

HuaweiSunʼiy intellektChipSMICTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda suv ostida ishlaydigan noyob quyosh batareyasi yaratildiXitoyda suv ostida ishlaydigan noyob quyosh batareyasi yaratildiKecha, 23:58Samsung va Kairos Power Google uchun atom reaktori qurishadiSamsung va Kairos Power Google uchun atom reaktori qurishadiKecha, 23:23Xiaomi uch soniyada suv qizdiradigan yangi dispenserini taqdim etdiXiaomi uch soniyada suv qizdiradigan yangi dispenserini taqdim etdiKecha, 21:56Xiaomi kompaniyasi 220 dollarlik yangi uch kamerali muzlatgichni chiqardiXiaomi kompaniyasi 220 dollarlik yangi uch kamerali muzlatgichni chiqardiKecha, 21:23Vivo Dimensity 9600 Pro protsessorli yangi X500 seriyasini taqdim etdiVivo Dimensity 9600 Pro protsessorli yangi X500 seriyasini taqdim etdiKecha, 20:50NASA Yer markazining mavsumiy siljishini ikki baravar kam baholadiNASA Yer markazining mavsumiy siljishini ikki baravar kam baholadiKecha, 20:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi