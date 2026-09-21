Huawei sunʼiy intellekt chiplari bozorida xalqaro rejalardan voz kechdi
Xitoyning texnologiya giganti Huawei oʻzining sunʼiy intellekt (SI) yoʻnalishidagi protsessorlarini xalqaro bozorga toʻlaqonli olib chiqish rejasidan voz kechdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunga asosiy sabab sifatida ichki bozordagi oʻta yuqori talabni qondirish imkoni mavjud emasligi koʻrsatilmoqda, chunki mavjud quvvatlar faqat mahalliy ehtiyojlarni qoplashga zoʻrgʻa yetmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Soʻnggi yillarda kompaniya nafaqat smartfonlar savdosida, balki sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan maxsus chiplarni ishlab chiqishda ham ulkan muvaffaqiyatlarga erishdi. Biroq yuzaga kelgan taqchillik muammosi bevosita Huawei mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi asosiy hamkor — SMIC kompaniyasining imkoniyatlari bilan bogʻliq. Ichki bozordagi talabning nihoyatda kattaligi sababli tomonlar boshqa mamlakatlar bozoriga chiqib resurslarni sochishdan maʼno koʻrmayapti.
Ascend liniyasi va ichki bozor ustuvorligiHozirgi kunda Huawei oʻzining Ascend protsessorlari qatorini takomillashtirish ustida jadal ish olib bormoqda. Xususan, kompaniya yaqin kelajakda boz chiqarilishi kutilayotgan Ascend 960 modellari ustida ishni yakunlayotgan boʻlsa-da, kelgusi avlodga mansub Ascend 970 va 980 chiplarining baʼzi texnik tavsiflarini ham eʼlon qilib ulgurdi.
Garchi keng koʻlamli xalqaro ekspansion jarayoni toʻxtatilgan boʻlsa-da, mutaxassislar taʼkidlashicha, Huawei ayrim tanlangan chet ellik mijozlarga oʻz mahsulotlarining minimal qismini yetkazib berishda davom etmoqda. Biroq kompaniya ushbu yetkazib berish jarayonlarining tafsilotlari va hajmini sir saqlamoqda hamda buni rasmiy xalqaro bozorga chiqish sifatida baholamayapti.
Izohlar 0
…