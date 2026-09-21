Xiaomi uch soniyada suv qizdiradigan yangi dispenserini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi Mijia Instant Hot Water Dispenser Pro nomli yangi aqlli qurilma Xitoy bozorida taqdim etildi, u atigi uch soniyada qaynoq suv hosil qila oladi.
- Ushbu texnologik yangilikning narxi 60 dollarni tashkil etadi va savdolari 28-sentabrdan boshlanishi kutilmoqda.
- Qurilma suvni rezervuarda saqlamasdan, balki uzatish jarayonida isituvchi zamonaviy oqimli isitish tizimiga ega.
Xiaomi kompaniyasi Xitoy bozorida atigi uch soniya ichida qaynoq suv hosil qilish imkoniyatiga ega boʻlgan yangi Mijia Instant Hot Water Dispenser Pro aqlli qurilmasini namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu texnologik yangilikning narxi 60 dollarni tashkil etib, uning savdolari joriy yilning 28-sentabridan boshlanishi rejalashtirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur qurilmaning asosiy oʻziga xos jihati uning zamonaviy oqimli isitish tizimidan iboratligidir. Anʼanaviy qurilmalardan farqli oʻlaroq, ushbu dispenser oldindan qizdirilib, rezervuarda saqlanadigan suvni emas, balki bevosita uni uzatish jarayonida isitib berish xususiyatiga ega.
Texnik imkoniyatlar va isitish rejimlariIshlab chiqaruvchi maʼlumotiga koʻra, isitish elementi ichidagi suv normal atmosfer bosimida naq 100 darajagacha qiziydi. Bunda suv oʻtkazuvchi asosiy kontur, isitgich hamda rezervuar toʻliq oziq-ovqat uchun moʻljallangan zanglamaydigan poʻlatdan yasalgan boʻlib, bu foydalanish xavfsizligini taʼminlaydi.
Foydalanuvchilar qulayligi uchun qurilmada standart holatda toʻrtta harorat rejimi mavjud:
- Xona haroratidagi suv uchun 25 daraja
- Bolalar aralashmalarini tayyorlashga moʻljallangan 45 daraja
- Choy damlash uchun qulay boʻlgan 75 daraja
- Toʻgʻridan-toʻgʻri qaynagan suv — 100 daraja
Qoʻshimcha qulayliklar va avtomatlashtirishMijia Instant Hot Water Dispenser Pro hajmi 2,8 litr boʻlgan qulay yechib olinadigan rezervuar bilan jihozlangan. Zarurat tugʻilganda, foydalanuvchi maxsus moslashuvchan shlang yordamida uni katta hajmli idishga yoki boshqa tashqi suv manbaiga ulashi ham mumkin.
Qurilmaning old qismida zamonaviy raqamli LED-ekran mavjud boʻlib, u stakan taglikka qoʻyilishi bilan avtomatik tarzda yonadi. Ushbu displey orqali tanlangan harorat rejimini hamda ish jarayonining borishini kuzatib borish juda oson.
Bundan tashqari, qurilma ichki suv quvurlarini mustaqil ravishda yuvib tozalaydigan avtomatik tozalash funksiyasi bilan ham boyitilgan. Tozalash jarayonining borishi ham toʻgʻridan-toʻgʻri oʻrnatilgan displeyda koʻrsatib turiladi.
Izohlar 0
…