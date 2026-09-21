Xiaomi uch soniyada suv qizdiradigan yangi dispenserini taqdim etdi

·35·Texno
Xiaomi uch soniyada suv qizdiradigan yangi dispenserini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi Mijia Instant Hot Water Dispenser Pro nomli yangi aqlli qurilma Xitoy bozorida taqdim etildi, u atigi uch soniyada qaynoq suv hosil qila oladi.
  • Ushbu texnologik yangilikning narxi 60 dollarni tashkil etadi va savdolari 28-sentabrdan boshlanishi kutilmoqda.
  • Qurilma suvni rezervuarda saqlamasdan, balki uzatish jarayonida isituvchi zamonaviy oqimli isitish tizimiga ega.

Xiaomi kompaniyasi Xitoy bozorida atigi uch soniya ichida qaynoq suv hosil qilish imkoniyatiga ega boʻlgan yangi Mijia Instant Hot Water Dispenser Pro aqlli qurilmasini namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu texnologik yangilikning narxi 60 dollarni tashkil etib, uning savdolari joriy yilning 28-sentabridan boshlanishi rejalashtirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur qurilmaning asosiy oʻziga xos jihati uning zamonaviy oqimli isitish tizimidan iboratligidir. Anʼanaviy qurilmalardan farqli oʻlaroq, ushbu dispenser oldindan qizdirilib, rezervuarda saqlanadigan suvni emas, balki bevosita uni uzatish jarayonida isitib berish xususiyatiga ega.

Texnik imkoniyatlar va isitish rejimlari

Ishlab chiqaruvchi maʼlumotiga koʻra, isitish elementi ichidagi suv normal atmosfer bosimida naq 100 darajagacha qiziydi. Bunda suv oʻtkazuvchi asosiy kontur, isitgich hamda rezervuar toʻliq oziq-ovqat uchun moʻljallangan zanglamaydigan poʻlatdan yasalgan boʻlib, bu foydalanish xavfsizligini taʼminlaydi.

Foydalanuvchilar qulayligi uchun qurilmada standart holatda toʻrtta harorat rejimi mavjud:

  • Xona haroratidagi suv uchun 25 daraja
  • Bolalar aralashmalarini tayyorlashga moʻljallangan 45 daraja
  • Choy damlash uchun qulay boʻlgan 75 daraja
  • Toʻgʻridan-toʻgʻri qaynagan suv — 100 daraja
Shuningdek, egasi qoʻlda istalgan aniq haroratni tanlab, uni turli xil ichimliklar yoki kundalik maishiy ehtiyojlar uchun moslashtirishi mumkin.

Qoʻshimcha qulayliklar va avtomatlashtirish

Mijia Instant Hot Water Dispenser Pro hajmi 2,8 litr boʻlgan qulay yechib olinadigan rezervuar bilan jihozlangan. Zarurat tugʻilganda, foydalanuvchi maxsus moslashuvchan shlang yordamida uni katta hajmli idishga yoki boshqa tashqi suv manbaiga ulashi ham mumkin.

Qurilmaning old qismida zamonaviy raqamli LED-ekran mavjud boʻlib, u stakan taglikka qoʻyilishi bilan avtomatik tarzda yonadi. Ushbu displey orqali tanlangan harorat rejimini hamda ish jarayonining borishini kuzatib borish juda oson.

Bundan tashqari, qurilma ichki suv quvurlarini mustaqil ravishda yuvib tozalaydigan avtomatik tozalash funksiyasi bilan ham boyitilgan. Tozalash jarayonining borishi ham toʻgʻridan-toʻgʻri oʻrnatilgan displeyda koʻrsatib turiladi.

XiaomiMijiaSmart texnologiyalarMaishiy texnikaXitoy gadjetlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi 220 dollarlik yangi uch kamerali muzlatgichni chiqardiXiaomi kompaniyasi 220 dollarlik yangi uch kamerali muzlatgichni chiqardiBugun, 21:23Vivo Dimensity 9600 Pro protsessorli yangi X500 seriyasini taqdim etdiVivo Dimensity 9600 Pro protsessorli yangi X500 seriyasini taqdim etdiBugun, 20:50NASA Yer markazining mavsumiy siljishini ikki baravar kam baholadiNASA Yer markazining mavsumiy siljishini ikki baravar kam baholadiBugun, 20:26Xiaomi 18 Pro va Pro Max smartfonlariga maxfiy ekran funksiyasi qoʻshiladiXiaomi 18 Pro va Pro Max smartfonlariga maxfiy ekran funksiyasi qoʻshiladiBugun, 19:55Google yangi Googlebook noutbuklari bilan bozorga qaytdiGoogle yangi Googlebook noutbuklari bilan bozorga qaytdiBugun, 19:30Vivo kompaniyasi Zeiss va Sony kamerali X500 Pro va X500 Pro Max flagmanlarini taqdim etdiVivo kompaniyasi Zeiss va Sony kamerali X500 Pro va X500 Pro Max flagmanlarini taqdim etdiBugun, 18:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi