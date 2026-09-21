Vivo Dimensity 9600 Pro protsessorli yangi X500 seriyasini taqdim etdi
Xitoyning taniqli Vivo kompaniyasi mobil bozorida katta qiziqish uygʻotayotgan yangi flagman smartfonlari — Vivo X500 Pro hamda X500 Pro Max modellarini rasman namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu qurilmalar dunyoda ilk bor eng soʻnggi yuqori unumdor MediaTek Dimensity 9600 Pro protsessor bazasida ishlaydi va ilgʻor texnologiyalari bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ilgʻor ekran texnologiyalari va turli oʻlchamlarHozirgi kunda foydalanuvchilar talabidan kelib chiqqan holda, yangi modellar ekran borasida ham jiddiy yangilanishlarni oldi. Smartfonlar BOE kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan yangi Q11 lyuminestsent materialidagi displeylar bilan jihozlangan. Ushbu panel 144 Hz gacha boʻlgan moslashuvchan yangilanish chastotasini va 1 nit minimal apparat yorqinligini qoʻllab-quvvatlaydi.
Shuningdek, ekranlar Dolby Vision, HDR10+, Circular Polarization 2.0 texnologiyalari hamda SGS koʻzni himoya qilish sertifikatiga ega boʻldi. X500 Pro 6,36 dyuymli kompakt ekranga ega boʻlsa, X500 Pro Max modeli 6,85 dyuymli hamda 2K oʻlchamli Q11 Zeiss Master Color Screen displeyi bilan taʼminlandi.
Professional Zeiss kameralariSmartfonlarning asosiy eʼtibor qaratilgan jihati bu ularning kamera imkoniyatlari hisoblanadi. Har ikki yangi qurilma takomillashtirilgan Zeiss optik tizimlari bilan jihozlangan. Asosiy modulda VCS 4.0 texnologiyasi, Zeiss T* qoplamasi va keraksiz yorugʻlikni toʻsuvchi maxsus koʻk shisha qoʻllanilgan. Yangi BlueTouch 900 sensor esa 17 EV gacha boʻlgan dinamik diapazonni taʼminlaydi.
X500 Pro Max modelining eng asosiy oʻziga xosligi 1/1,4 dyuymli Blueprint x Samsung HP0 sensoriga asoslangan 200 megapikselli Zeiss APO-telefotoning mavjudligidir. U sifatni yoʻqotmagan holda toʻrt karrali apparat zumini taqdim etadi. Oddiy X500 Pro ham Blueprint x Sony LYTIA 610 sensorli Zeiss APO-televik bilan jihozlangan boʻlib, u uchun 85 mm fokus masofasi eʼlon qilingan.
Batareya quvvati va taqdimot tafsilotlariQurilmalarning avtonomligi ham yuqori darajada hal etilgan. X500 Pro modeli 6510 mA·ch sigʻimli akkumulyator bilan ishlasa, X500 Pro Max darhol 8000 mA·ch batareyani oldi. Har ikki smartfon 90 vattli simli va 40 vattli simsiz quvvat olish texnologiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi.
Xaridorlarga ushbu flagmanlarni toʻrtta jozibali rangda xarid qilish taklif etiladi: Sunny Day, Sunset Glow, Night Photography hamda Earth Echo. Shuningdek, tadbir doirasida ushbu seriyaning baza modeli boʻlgan oddiy Vivo X500 smartfoni ham omma eʼtiboriga havola etildi.
Izohlar 0
…