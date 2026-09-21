Vivo Dimensity 9600 Pro protsessorli yangi X500 seriyasini taqdim etdi

·8·Texno
Vivo Dimensity 9600 Pro protsessorli yangi X500 seriyasini taqdim etdi

Xitoyning taniqli Vivo kompaniyasi mobil bozorida katta qiziqish uygʻotayotgan yangi flagman smartfonlari — Vivo X500 Pro hamda X500 Pro Max modellarini rasman namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu qurilmalar dunyoda ilk bor eng soʻnggi yuqori unumdor MediaTek Dimensity 9600 Pro protsessor bazasida ishlaydi va ilgʻor texnologiyalari bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ilgʻor ekran texnologiyalari va turli oʻlchamlar

Hozirgi kunda foydalanuvchilar talabidan kelib chiqqan holda, yangi modellar ekran borasida ham jiddiy yangilanishlarni oldi. Smartfonlar BOE kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan yangi Q11 lyuminestsent materialidagi displeylar bilan jihozlangan. Ushbu panel 144 Hz gacha boʻlgan moslashuvchan yangilanish chastotasini va 1 nit minimal apparat yorqinligini qoʻllab-quvvatlaydi.

Shuningdek, ekranlar Dolby Vision, HDR10+, Circular Polarization 2.0 texnologiyalari hamda SGS koʻzni himoya qilish sertifikatiga ega boʻldi. X500 Pro 6,36 dyuymli kompakt ekranga ega boʻlsa, X500 Pro Max modeli 6,85 dyuymli hamda 2K oʻlchamli Q11 Zeiss Master Color Screen displeyi bilan taʼminlandi.

Professional Zeiss kameralari

Smartfonlarning asosiy eʼtibor qaratilgan jihati bu ularning kamera imkoniyatlari hisoblanadi. Har ikki yangi qurilma takomillashtirilgan Zeiss optik tizimlari bilan jihozlangan. Asosiy modulda VCS 4.0 texnologiyasi, Zeiss T* qoplamasi va keraksiz yorugʻlikni toʻsuvchi maxsus koʻk shisha qoʻllanilgan. Yangi BlueTouch 900 sensor esa 17 EV gacha boʻlgan dinamik diapazonni taʼminlaydi.

X500 Pro Max modelining eng asosiy oʻziga xosligi 1/1,4 dyuymli Blueprint x Samsung HP0 sensoriga asoslangan 200 megapikselli Zeiss APO-telefotoning mavjudligidir. U sifatni yoʻqotmagan holda toʻrt karrali apparat zumini taqdim etadi. Oddiy X500 Pro ham Blueprint x Sony LYTIA 610 sensorli Zeiss APO-televik bilan jihozlangan boʻlib, u uchun 85 mm fokus masofasi eʼlon qilingan.

Batareya quvvati va taqdimot tafsilotlari

Qurilmalarning avtonomligi ham yuqori darajada hal etilgan. X500 Pro modeli 6510 mA·ch sigʻimli akkumulyator bilan ishlasa, X500 Pro Max darhol 8000 mA·ch batareyani oldi. Har ikki smartfon 90 vattli simli va 40 vattli simsiz quvvat olish texnologiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi.

Xaridorlarga ushbu flagmanlarni toʻrtta jozibali rangda xarid qilish taklif etiladi: Sunny Day, Sunset Glow, Night Photography hamda Earth Echo. Shuningdek, tadbir doirasida ushbu seriyaning baza modeli boʻlgan oddiy Vivo X500 smartfoni ham omma eʼtiboriga havola etildi.

VivoSmartfonlarDimensity 9600 ProZeissTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA Yer markazining mavsumiy siljishini ikki baravar kam baholadiNASA Yer markazining mavsumiy siljishini ikki baravar kam baholadiBugun, 20:26Xiaomi 18 Pro va Pro Max smartfonlariga maxfiy ekran funksiyasi qoʻshiladiXiaomi 18 Pro va Pro Max smartfonlariga maxfiy ekran funksiyasi qoʻshiladiBugun, 19:55Google yangi Googlebook noutbuklari bilan bozorga qaytdiGoogle yangi Googlebook noutbuklari bilan bozorga qaytdiBugun, 19:30Vivo kompaniyasi Zeiss va Sony kamerali X500 Pro va X500 Pro Max flagmanlarini taqdim etdiVivo kompaniyasi Zeiss va Sony kamerali X500 Pro va X500 Pro Max flagmanlarini taqdim etdiBugun, 18:56Huawei kompaniyasi HarmonyOS boshqaruvidagi ilk stol kompyuterini taqdim etdiHuawei kompaniyasi HarmonyOS boshqaruvidagi ilk stol kompyuterini taqdim etdiBugun, 15:25iPhone 18 Pro ish faoliyatida iOS 27 tufayli muammolar aniqlandiiPhone 18 Pro ish faoliyatida iOS 27 tufayli muammolar aniqlandiBugun, 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi