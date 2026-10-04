Google oʻzining eng arzon smartfoni narxini keskin oshirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Google o'zining eng hamyonbop smartfoni Pixel 10a narxini 20 foizga oshirib, endi AQShda 600 yoki 700 dollardan sotilmoqda.
- Narxning 100 dollarga qimmatlashuvi, ayniqsa 500 dollarlik boshlang'ich narx uchun sezilarli bo'lib, byudjetli xaridorlarga ta'sir qiladi.
- Biroq, mustaqil chakana tarmoqlarda ushbu modelni rasmiy narxidan arzonroq topish imkoniyati saqlanib qolishi kutilmoqda.
AQShning texnologiya giganti Google kompaniyasi hech qanday shov-shuvsiz va qoʻshimcha eʼlonsiz oʻzining eng hamyonbop rusumidagi Pixel 10a smartfoni narxini birdaniga 20 foizga qimmatlashtirdi. Ushbu oʻzgarish xaridorlar va texnologiya bozoridagi kuzatuvchilar uchun kutilmagan holat boʻldi, chunki arzon narxlar segmentidagi bunday keskin sakrash qurilmaning raqobatbardoshligiga taʼsir koʻrsatishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi narxlarga muvofiq, ushbu mobil qurilma AQShdagi rasmiy veb-saytda ichki xotira hajmiga qarab endi 600 yoki 700 AQSh dollaridan sotilmoqda. Taqqoslash uchun, narxlar oshishidan oldin mazkur smartfonlar mos ravishda 500 va 600 dollardan baholangan edi. Shunday qilib, qurilmaning ikkala modifikatsiyasi uchun ham qiymat naqd 100 dollarga qimmatlashdi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ayniqsa 500 dollarlik boshlangʻich narx uchun 100 dollarlik qoʻshimcha xarajat foiz nisbatida juda sezilarli hisoblanadi. Bu holat byudjetbop turkumdagi smartfon xarid qilmoqchi boʻlgan oʻrtacha daromadli xaridorlarning hamyoniga maʼlum darajada yuklamasini oshiradi.
Bozordagi umumiy tendentsiyalar va boshqa brendlar siyosatiGarchi bu narx siyosati koʻpchilik uchun kutilmagan boʻlsa-da, umuman olganda bozor vaziyatidan kelib chiqqan holda bu holatni oldindan taxmin qilish mumkin edi. Ehtimol, Google asosiy Pixel 11 qatorida boʻlganidek, keyingi avlod Pixel 11a chiqishini kutib, narxni oʻshanda oshirishi ham mumkin edi. Biroq kompaniya bu safar kutishni lozim topmadi.
Taʼkidlash joizki, boshqa yirik ishlab chiqaruvchilar ham shunga oʻxshash qadamlarni tashlamoqda. Jumladan, Samsung kompaniyasi ham hech qanday ortiqcha kechikishlarsiz oʻzining barcha Galaxy S26 flagman smartfonlari narxini oshirgan edi. Bu esa butun global texnologiya bozorida butlovchi qismlar va ishlab chiqarish tannarxi qimmatlashib borayotganidan darak beradi.
Chakana savdo tarmoqlaridagi imkoniyatlarShunga qaramay, Google gadjetlari ishqibozlari uchun vaziyat u qadar keskin emas. Gap shundaki, rasmiy veb-saytdagi narxlar har doim ham chakana savdo bozoridagi real vaziyatni toʻliq aks ettirmaydi. Koʻpincha mustaqil chakana tarmoqlarda va turli bozorlarda narxlar Google rasmiy doʻkoniga qaraganda sezilarli darajada pastroq boʻladi.
Misol tariqasida keltirish mumkinki, asosiy Pixel 10 modeli Yevropa bozorida Pixel 11 taqdim etilishidan oldin kompaniyaning rasmiy saytida 900 yevro atrofida sotilgan boʻlsa, yirik chakana savdo tarmoqlarida uni 650 yevrogacha boʻlgan narxlarda topish mumkin edi. Shu bois, kelgusida Pixel 10a modelini ham rasmiy saytdagidan koʻra qulayroq narxlarda xarid qilish imkoniyati saqlanib qolishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…