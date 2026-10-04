Google oʻzining eng arzon smartfoni narxini keskin oshirdi

·4·Texno
Google oʻzining eng arzon smartfoni narxini keskin oshirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Google o'zining eng hamyonbop smartfoni Pixel 10a narxini 20 foizga oshirib, endi AQShda 600 yoki 700 dollardan sotilmoqda.
  • Narxning 100 dollarga qimmatlashuvi, ayniqsa 500 dollarlik boshlang'ich narx uchun sezilarli bo'lib, byudjetli xaridorlarga ta'sir qiladi.
  • Biroq, mustaqil chakana tarmoqlarda ushbu modelni rasmiy narxidan arzonroq topish imkoniyati saqlanib qolishi kutilmoqda.

AQShning texnologiya giganti Google kompaniyasi hech qanday shov-shuvsiz va qoʻshimcha eʼlonsiz oʻzining eng hamyonbop rusumidagi Pixel 10a smartfoni narxini birdaniga 20 foizga qimmatlashtirdi. Ushbu oʻzgarish xaridorlar va texnologiya bozoridagi kuzatuvchilar uchun kutilmagan holat boʻldi, chunki arzon narxlar segmentidagi bunday keskin sakrash qurilmaning raqobatbardoshligiga taʼsir koʻrsatishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi narxlarga muvofiq, ushbu mobil qurilma AQShdagi rasmiy veb-saytda ichki xotira hajmiga qarab endi 600 yoki 700 AQSh dollaridan sotilmoqda. Taqqoslash uchun, narxlar oshishidan oldin mazkur smartfonlar mos ravishda 500 va 600 dollardan baholangan edi. Shunday qilib, qurilmaning ikkala modifikatsiyasi uchun ham qiymat naqd 100 dollarga qimmatlashdi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ayniqsa 500 dollarlik boshlangʻich narx uchun 100 dollarlik qoʻshimcha xarajat foiz nisbatida juda sezilarli hisoblanadi. Bu holat byudjetbop turkumdagi smartfon xarid qilmoqchi boʻlgan oʻrtacha daromadli xaridorlarning hamyoniga maʼlum darajada yuklamasini oshiradi.

Bozordagi umumiy tendentsiyalar va boshqa brendlar siyosati

Garchi bu narx siyosati koʻpchilik uchun kutilmagan boʻlsa-da, umuman olganda bozor vaziyatidan kelib chiqqan holda bu holatni oldindan taxmin qilish mumkin edi. Ehtimol, Google asosiy Pixel 11 qatorida boʻlganidek, keyingi avlod Pixel 11a chiqishini kutib, narxni oʻshanda oshirishi ham mumkin edi. Biroq kompaniya bu safar kutishni lozim topmadi.

Taʼkidlash joizki, boshqa yirik ishlab chiqaruvchilar ham shunga oʻxshash qadamlarni tashlamoqda. Jumladan, Samsung kompaniyasi ham hech qanday ortiqcha kechikishlarsiz oʻzining barcha Galaxy S26 flagman smartfonlari narxini oshirgan edi. Bu esa butun global texnologiya bozorida butlovchi qismlar va ishlab chiqarish tannarxi qimmatlashib borayotganidan darak beradi.

Chakana savdo tarmoqlaridagi imkoniyatlar

Shunga qaramay, Google gadjetlari ishqibozlari uchun vaziyat u qadar keskin emas. Gap shundaki, rasmiy veb-saytdagi narxlar har doim ham chakana savdo bozoridagi real vaziyatni toʻliq aks ettirmaydi. Koʻpincha mustaqil chakana tarmoqlarda va turli bozorlarda narxlar Google rasmiy doʻkoniga qaraganda sezilarli darajada pastroq boʻladi.

Misol tariqasida keltirish mumkinki, asosiy Pixel 10 modeli Yevropa bozorida Pixel 11 taqdim etilishidan oldin kompaniyaning rasmiy saytida 900 yevro atrofida sotilgan boʻlsa, yirik chakana savdo tarmoqlarida uni 650 yevrogacha boʻlgan narxlarda topish mumkin edi. Shu bois, kelgusida Pixel 10a modelini ham rasmiy saytdagidan koʻra qulayroq narxlarda xarid qilish imkoniyati saqlanib qolishi kutilmoqda.

GooglePixelSmartfonTexnologiyalarNarxlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google smartfonlar ishlab chiqarishni Xitoydan toʻliq koʻchiradiGoogle smartfonlar ishlab chiqarishni Xitoydan toʻliq koʻchiradi18 avgust 11:54Google Pixel 11 Pro va 11 Pro XL taqdim etildi: yangi flagmanlar haqida nimalar ma'lumGoogle Pixel 11 Pro va 11 Pro XL taqdim etildi: yangi flagmanlar haqida nimalar ma'lum13 avgust 02:58Google Pixel 11 Pro XL avtonomligi boʻyicha oʻtmishdoshini ortda qoldirdiGoogle Pixel 11 Pro XL avtonomligi boʻyicha oʻtmishdoshini ortda qoldirdi5 sentabr 10:24Yangi Google Pixel 11 smartfonlarida ommaviy oʻchib qolish muammosi kuzatilmoqdaYangi Google Pixel 11 smartfonlarida ommaviy oʻchib qolish muammosi kuzatilmoqda26 avgust 20:23Google Pixel smartfonlaridagi cheksiz qayta yuklanish muammosi hal etilmadiGoogle Pixel smartfonlaridagi cheksiz qayta yuklanish muammosi hal etilmadi11 iyun 01:23Android 17 xotirani haddan tashqari koʻp talab qiluvchi ilovalarni cheklaydiAndroid 17 xotirani haddan tashqari koʻp talab qiluvchi ilovalarni cheklaydi20 avgust 18:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...