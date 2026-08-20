Android 17 xotirani haddan tashqari koʻp talab qiluvchi ilovalarni cheklaydi
Android 17 operativ xotirani haddan tashqari ko'p talab qiluvchi ilovalar faoliyatini cheklab, smartfonlar ish unumdorligini barqaror saqlashga yordam beradi. Dastlab Pixel smartfonlarida sinovdan o'tkazilgan mexanizm kelgusi yil davomida 4 gigabaytdan 16 gigabaytgacha va undan ortiq operativ xotiraga ega qurilmalarga tatbiq etilishi rejalashtirilgan.
Google kompaniyasi Android operatsion tizimining kelgusidagi versiyalarida tizim resurslarini tejashga qaratilgan muhim oʻzgarishlarni joriy etmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi mexanizm operativ xotirani (OZУ) haddan tashqari koʻp talab qiluvchi ilovalar faoliyatini cheklashga moʻljallangan boʻlib, bu smartfonlar ish unumdorligini barqaror saqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Dastlab Pixel smartfonlarida sinovdan oʻtkazilgan ushbu yondashuv kelgusi yil davomida turli ishlab chiqaruvchilarning 4 gigabaytdan 16 gigabaytgacha va undan ortiq operativ xotiraga ega qurilmalariga ham tatbiq etilishi rejalashtirilgan. Yangi funksiya foydalanuvchilarga fonda bir nechta dasturlarni bir vaqtning oʻzida ishlatishda qulaylik yaratadi.
Resurslarni boshqarishning yangi mexanizmiAgar biron-bir ilova belgilangan xotira limitidan ortiq resurs talab qilsa, Android tizimi uning maʼlumotlarini dastlab zRAM deb nomlanuvchi maxsus siqilgan sohaga koʻchiradi. Bu jarayon dasturning ishdan chiqishining oldini olib, uning faoliyatini davom ettirish imkonini beradi.
Shunga qaramay, qoʻshimcha protsessor yuklamasi tufayli ilovaning javob qaytarish tezligi biroz sekinlashishi mumkin. Agar dastur belgilangan meʼyordan ham oshib ketib, xotirani haddan tashqari koʻp isteʼmol qilishda davom etsa, operatsion tizim uni majburiy ravishda yopib qoʻyish huquqiga ega boʻladi.
Sunʼiy intellekt va oʻyinlar uchun taʼsiriMazkur yangiliklar ayniqsa bir nechta ilovalar bir vaqtda ishga tushirilganda, ogʻir oʻyinlar jarayonida hamda sunʼiy intellekt bilan bogʻliq vazifalarni bajarish vaqtida yaqqol seziladi. Resurslarga talabchan funksiyalar smartfon tezligiga salbiy taʼsir koʻrsatmasligi uchun tizim ularni qатtiqroq nazoratga oladi.
Google mutaxassislari dasturchilarga oʻz ilovalarini yangi talablarga moslashtirishni tavsiya etmoqda. Buning uchun kompaniya dastur kodidagi ortiqcha xotira sarfini oʻz vaqtida aniqlashga yordam beruvchi maxsus vositalarni taqdim etmoqda.
Agar dasturchilar oʻz mahsulotlarini yetarlicha optimizatsiya qilsa, oddiy foydalanuvchilar interfeysda hech qanday oʻzgarishlarni sezmaydi. Aks holda, resurslarni koʻp talab qiluvchi optimizatsiyalanmagan ilovalar sekinroq ishlab, tez-tez oʻz-oʻzidan yopilib qolishi mumkin.
…