Android 17 xotirani haddan tashqari koʻp talab qiluvchi ilovalarni cheklaydi

·13·Texno
Android 17 xotirani haddan tashqari koʻp talab qiluvchi ilovalarni cheklaydi
Qisqacha

Android 17 operativ xotirani haddan tashqari ko'p talab qiluvchi ilovalar faoliyatini cheklab, smartfonlar ish unumdorligini barqaror saqlashga yordam beradi. Dastlab Pixel smartfonlarida sinovdan o'tkazilgan mexanizm kelgusi yil davomida 4 gigabaytdan 16 gigabaytgacha va undan ortiq operativ xotiraga ega qurilmalarga tatbiq etilishi rejalashtirilgan.

Google kompaniyasi Android operatsion tizimining kelgusidagi versiyalarida tizim resurslarini tejashga qaratilgan muhim oʻzgarishlarni joriy etmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi mexanizm operativ xotirani (OZУ) haddan tashqari koʻp talab qiluvchi ilovalar faoliyatini cheklashga moʻljallangan boʻlib, bu smartfonlar ish unumdorligini barqaror saqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Dastlab Pixel smartfonlarida sinovdan oʻtkazilgan ushbu yondashuv kelgusi yil davomida turli ishlab chiqaruvchilarning 4 gigabaytdan 16 gigabaytgacha va undan ortiq operativ xotiraga ega qurilmalariga ham tatbiq etilishi rejalashtirilgan. Yangi funksiya foydalanuvchilarga fonda bir nechta dasturlarni bir vaqtning oʻzida ishlatishda qulaylik yaratadi.

Resurslarni boshqarishning yangi mexanizmi

Agar biron-bir ilova belgilangan xotira limitidan ortiq resurs talab qilsa, Android tizimi uning maʼlumotlarini dastlab zRAM deb nomlanuvchi maxsus siqilgan sohaga koʻchiradi. Bu jarayon dasturning ishdan chiqishining oldini olib, uning faoliyatini davom ettirish imkonini beradi.

Shunga qaramay, qoʻshimcha protsessor yuklamasi tufayli ilovaning javob qaytarish tezligi biroz sekinlashishi mumkin. Agar dastur belgilangan meʼyordan ham oshib ketib, xotirani haddan tashqari koʻp isteʼmol qilishda davom etsa, operatsion tizim uni majburiy ravishda yopib qoʻyish huquqiga ega boʻladi.

Sunʼiy intellekt va oʻyinlar uchun taʼsiri

Mazkur yangiliklar ayniqsa bir nechta ilovalar bir vaqtda ishga tushirilganda, ogʻir oʻyinlar jarayonida hamda sunʼiy intellekt bilan bogʻliq vazifalarni bajarish vaqtida yaqqol seziladi. Resurslarga talabchan funksiyalar smartfon tezligiga salbiy taʼsir koʻrsatmasligi uchun tizim ularni qатtiqroq nazoratga oladi.

Google mutaxassislari dasturchilarga oʻz ilovalarini yangi talablarga moslashtirishni tavsiya etmoqda. Buning uchun kompaniya dastur kodidagi ortiqcha xotira sarfini oʻz vaqtida aniqlashga yordam beruvchi maxsus vositalarni taqdim etmoqda.

Agar dasturchilar oʻz mahsulotlarini yetarlicha optimizatsiya qilsa, oddiy foydalanuvchilar interfeysda hech qanday oʻzgarishlarni sezmaydi. Aks holda, resurslarni koʻp talab qiluvchi optimizatsiyalanmagan ilovalar sekinroq ishlab, tez-tez oʻz-oʻzidan yopilib qolishi mumkin.

AndroidGoogleSmartfonTexnologiyalarOperativ xotira
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Pixel 11 turkumidagi smartfonlar savdosi boshlandiGoogle Pixel 11 turkumidagi smartfonlar savdosi boshlandiBugun, 19:23Xiaomi Yevropada yangi Mijia kapsulali qahvaxonasini taqdim etdiXiaomi Yevropada yangi Mijia kapsulali qahvaxonasini taqdim etdiBugun, 18:30Huawei Pura X View: noyob ekranli ilk monoblok smartfon taqdim etildiHuawei Pura X View: noyob ekranli ilk monoblok smartfon taqdim etildiBugun, 18:00iPhone 18 Pro yangi ranglar va kichiklashgan Dynamic Island bilan namoyish etiladiiPhone 18 Pro yangi ranglar va kichiklashgan Dynamic Island bilan namoyish etiladiBugun, 15:27Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildiPekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildiBugun, 14:54Xiaomi yangi avlod insonnoma robotini namoyish etdiXiaomi yangi avlod insonnoma robotini namoyish etdiBugun, 14:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi