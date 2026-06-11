Google Pixel smartfonlaridagi cheksiz qayta yuklanish muammosi hal etilmadi
Google kompaniyasi Pixel smartfonlari egalarini qiynayotgan jiddiy nosozlik boʻyicha surishtiruv ishlarini davom ettirmoqda. Joriy yilning mart oyidan buyon Pixel 6 dan Pixel 10 gacha boʻlgan modellar foydalanuvchilari qurilmalarning cheksiz qayta yuklanish (bootloop) holatiga tushib qolayotganidan shikoyat qilishmoqda. Mazkur xatolik sababli smartfonlar Google logotipida qotib qolishi yoki PIN-kod kiritilgandan soʻng darhol oʻchib yonishi kuzatilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Baʼzi holatlarda qurilmalar hatto tiklash rejimiga (recovery mode) kirishga ham imkon bermayapti, bu esa dasturiy taʼminotni yangilash orqali muammoni bartaraf etishni imkonsiz qilmoqda. Google foydalanuvchilarga yoʻllagan rasmiy xatida mart, aprel va may oylaridagi yangilanishlardan soʻng yuzaga kelgan ushbu nosozlik ustida ish olib borilayotganini tasdiqladi va koʻrsatilgan sabr-toqat uchun minnatdorchilik bildirdi.
Kompaniya vakillari har bir holat oʻziga xos ekanligini taʼkidlab, foydalanuvchilarga Pixel mijozlarni qoʻllab-quvvatlash xizmati bilan bevosita bogʻlanishni tavsiya qilmoqda. Murojaat vaqtida muammoni aniq tavsiflash (masalan, "dasturiy yangilanishdan keyingi cheksiz qayta yuklanish") mutaxassislarga yechim topishda yordam beradi. Hozirda Google Issue Tracker platformasida ushbu mavzu boʻyicha 800 dan ortiq izoh qoldirilgan.
Dastlab Google ushbu xatolikni may oyidagi xavfsizlik yangilanishi bilan tuzatishni rejalashtirgan edi, biroq muammo hamon dolzarbligicha qolmoqda. Shuningdek, kompaniya foydalanuvchilarga Android 17 beta-versiyalarini oʻrnatmaslikni maslahat bermoqda, chunki sinov talqinlari vaziyatni yanada ogʻirlashtirishi mumkin. Hozircha yakuniy tuzatish muddati ochiqlanmagan.
…