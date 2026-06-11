Google Pixel smartfonlaridagi cheksiz qayta yuklanish muammosi hal etilmadi

·30·Texno
Google Pixel smartfonlaridagi cheksiz qayta yuklanish muammosi hal etilmadi

Google kompaniyasi Pixel smartfonlari egalarini qiynayotgan jiddiy nosozlik boʻyicha surishtiruv ishlarini davom ettirmoqda. Joriy yilning mart oyidan buyon Pixel 6 dan Pixel 10 gacha boʻlgan modellar foydalanuvchilari qurilmalarning cheksiz qayta yuklanish (bootloop) holatiga tushib qolayotganidan shikoyat qilishmoqda. Mazkur xatolik sababli smartfonlar Google logotipida qotib qolishi yoki PIN-kod kiritilgandan soʻng darhol oʻchib yonishi kuzatilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Baʼzi holatlarda qurilmalar hatto tiklash rejimiga (recovery mode) kirishga ham imkon bermayapti, bu esa dasturiy taʼminotni yangilash orqali muammoni bartaraf etishni imkonsiz qilmoqda. Google foydalanuvchilarga yoʻllagan rasmiy xatida mart, aprel va may oylaridagi yangilanishlardan soʻng yuzaga kelgan ushbu nosozlik ustida ish olib borilayotganini tasdiqladi va koʻrsatilgan sabr-toqat uchun minnatdorchilik bildirdi.

Kompaniya vakillari har bir holat oʻziga xos ekanligini taʼkidlab, foydalanuvchilarga Pixel mijozlarni qoʻllab-quvvatlash xizmati bilan bevosita bogʻlanishni tavsiya qilmoqda. Murojaat vaqtida muammoni aniq tavsiflash (masalan, "dasturiy yangilanishdan keyingi cheksiz qayta yuklanish") mutaxassislarga yechim topishda yordam beradi. Hozirda Google Issue Tracker platformasida ushbu mavzu boʻyicha 800 dan ortiq izoh qoldirilgan.

Dastlab Google ushbu xatolikni may oyidagi xavfsizlik yangilanishi bilan tuzatishni rejalashtirgan edi, biroq muammo hamon dolzarbligicha qolmoqda. Shuningdek, kompaniya foydalanuvchilarga Android 17 beta-versiyalarini oʻrnatmaslikni maslahat bermoqda, chunki sinov talqinlari vaziyatni yanada ogʻirlashtirishi mumkin. Hozircha yakuniy tuzatish muddati ochiqlanmagan.

GooglePixelAndroidSmartfonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amazon sunʼiy intellekt poygasi uchun 17,5 milliard dollar qarz oladiAmazon sunʼiy intellekt poygasi uchun 17,5 milliard dollar qarz oladiBugun, 20:30Tesla hukmronlik qilayotgan energiya saqlash bozoriga GM ham kirdiTesla hukmronlik qilayotgan energiya saqlash bozoriga GM ham kirdiBugun, 20:21Wing dronlari orqali yetkazib berish xizmati AQShda kengaymoqdaWing dronlari orqali yetkazib berish xizmati AQShda kengaymoqdaBugun, 19:55CrowdStrike: AQSH texnologiya sektoridagi xakerlik hujumlarining yarmi KXDR hissasiga toʻgʻri kelmoqdaCrowdStrike: AQSH texnologiya sektoridagi xakerlik hujumlarining yarmi KXDR hissasiga toʻgʻri kelmoqdaBugun, 19:52Computex 2026: Asus yangi ROG Ally X20 va Nvidia RTX Spark noutbuklarini taqdim etdiComputex 2026: Asus yangi ROG Ally X20 va Nvidia RTX Spark noutbuklarini taqdim etdiBugun, 19:23Internet shart emas: NSPK aqlli soatlar orqali oflayn toʻlov tizimini ishga tushiradiInternet shart emas: NSPK aqlli soatlar orqali oflayn toʻlov tizimini ishga tushiradiKecha, 17:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus