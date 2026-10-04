Eshitish apparatiga hojat qolmadi: Ham ko‘radigan, ham eshitadigan ko‘zoynak chiqarildi

·41·Texno
Eshitish apparatiga hojat qolmadi: Ham ko‘radigan, ham eshitadigan ko‘zoynak chiqarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Amerikaning Legato startapi bir vaqtning o‘zida ham ko‘rish qobiliyatini tiklaydigan, ham eshitish apparati vazifasini bajaradigan «Frames» nomli aqlli ko‘zoynaklarini savdoga chiqardi.
  • Ushbu gadjet shovqinli muhitda ham inson nutqini ajratib oladi va quloqqa hech narsa taqilmasligini ta’minlaydi.
  • Ko‘zoynak 34 gramm vaznga ega, 10 soatgacha avtonom ishlay oladi va smartfon bilan Bluetooth 5.3 orqali ulanadi.

Tibbiyot va yuqori texnologiyalar chorrahasida yangi burilish yuz berdi. Amerikaning Legato startapi bir vaqtning o‘zida ham ko‘rish qobiliyatini tiklaydigan, ham ko‘rinmas eshitish apparati sifatida xizmat qiladigan «Frames» aqlli ko‘zoynaklarini rasman savdoga chiqardi.

An’anaviy eshitish moslamalarini taqishdan uyaladigan yoki noqulaylik sezadigan insonlar uchun yaratilgan bu gadjet inson nutqini shovqindan ajratib olish xususiyatiga ega.

Quloq ichiga hech narsa taqilmaydi: Qurilma qanday ishlaydi?

Gadjetning asosiy qulayligi shundaki, u quloq sohasini butunlay ochiq qoldiradi:

  • Intellektual mikrofonlar va protsessor: Gardishga o‘rnatilgan mikrofonlar atrofdagi ovozlarni uzluksiz tutib turadi. O‘rnatilgan mikrochip esa ovoz signallarini real vaqt rejimida tahlil qilib, shovqinlar orasidan suhbatdoshning nutqini ajratib beradi.

  • Yo‘naltirilgan dinamiklar: Tovush quloq sohasidagi mikro-dinamiklar orqali to‘g‘ridan to‘g‘ri quloq pardasiga yo‘naltiriladi. Ya’ni, atrofdagilar bu tovushni deyarli eshitmaydi, foydalanuvchi esa tashqi olam tovushlarini ham tabiiy holda qabul qilaveradi.

  • Maxfiylik kafolati: Ko‘zoynakka kamera o‘rnatilmagan va suhbatlar xotiraga yozib olinmaydi — barcha hisob-kitoblar faqat qurilmaning o‘zida sodir bo‘ladi.

Vazni 34 gramm va 10 soatlik avtonomlik

Gadjet oddiy optik ko‘zoynaklardan deyarli farq qilmaydi:

  • Linzalar: Gardishga shifokor retsepti asosida tayyorlangan optik oynalarni ham, oddiy oynalarni ham o‘rnatish mumkin. Linzalari bilan birga og‘irligi atigi 34 gramm atrofida bo‘ladi.

  • Batareya: Bir martalik to‘liq quvvatlanish orqali ko‘zoynak 10 soatdan ortiq muttasil ishlaydi. Tezkor quvvatlash tizimi 30 daqiqada yana 2 soatlik zaxira beradi.

  • Smartfon bilan aloqa: Bluetooth 5.3 yordamida telefonga ulanib, musiqa tinglash, qo‘ng‘iroqlarga javob berish hamda maxsus ilova orqali tovush parametrlarini sozlash mumkin.

Narxlar va modellari

Legato xaridorlarga uch xil dizayn va gardish variantlarini taklif etmoqda:

  • Harmony va Symphony: 999 dollardan boshlanadi.

  • Aria flagman modeli: 1099 dollar etib belgilangan.

LegatoFramesaqlli ko‘zoynaklarshovqindan ajratish texnologiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Meta oʻzining aqlli koʻzoynaklari bilan bogʻliq maxfiylik muammolarini bartaraf etmoqdaMeta oʻzining aqlli koʻzoynaklari bilan bogʻliq maxfiylik muammolarini bartaraf etmoqda8 iyul 22:24Meta kompaniyasi hamyonbop va zamonaviy Meta Glasses aqlli koʻzoynaklarini taqdim etdiMeta kompaniyasi hamyonbop va zamonaviy Meta Glasses aqlli koʻzoynaklarini taqdim etdi23 iyun 19:28Google hamkori Xreal aqlli koʻzoynaklar sanoatida inqilob qilmoqchiGoogle hamkori Xreal aqlli koʻzoynaklar sanoatida inqilob qilmoqchi25 may 00:21Google va Gucci 2027-yilda AI ko'zoynaklarini chiqaradiGoogle va Gucci 2027-yilda AI ko'zoynaklarini chiqaradi18 aprel 04:59Kamera va karnaysiz aqlli koʻzoynak: Even Realities G2 modeli taqdim etildiKamera va karnaysiz aqlli koʻzoynak: Even Realities G2 modeli taqdim etildi11 iyul 22:57Kassirga hojat qolmadi: Rossiyada naqd pul qabul qiluvchi oʻzi-oʻziga xizmat koʻrsatish kassalari ishga tushdiKassirga hojat qolmadi: Rossiyada naqd pul qabul qiluvchi oʻzi-oʻziga xizmat koʻrsatish kassalari ishga tushdi1 iyul 18:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...