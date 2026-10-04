Eshitish apparatiga hojat qolmadi: Ham ko‘radigan, ham eshitadigan ko‘zoynak chiqarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Amerikaning Legato startapi bir vaqtning o‘zida ham ko‘rish qobiliyatini tiklaydigan, ham eshitish apparati vazifasini bajaradigan «Frames» nomli aqlli ko‘zoynaklarini savdoga chiqardi.
- Ushbu gadjet shovqinli muhitda ham inson nutqini ajratib oladi va quloqqa hech narsa taqilmasligini ta’minlaydi.
- Ko‘zoynak 34 gramm vaznga ega, 10 soatgacha avtonom ishlay oladi va smartfon bilan Bluetooth 5.3 orqali ulanadi.
Tibbiyot va yuqori texnologiyalar chorrahasida yangi burilish yuz berdi. Amerikaning Legato startapi bir vaqtning o‘zida ham ko‘rish qobiliyatini tiklaydigan, ham ko‘rinmas eshitish apparati sifatida xizmat qiladigan «Frames» aqlli ko‘zoynaklarini rasman savdoga chiqardi.
An’anaviy eshitish moslamalarini taqishdan uyaladigan yoki noqulaylik sezadigan insonlar uchun yaratilgan bu gadjet inson nutqini shovqindan ajratib olish xususiyatiga ega.
Quloq ichiga hech narsa taqilmaydi: Qurilma qanday ishlaydi?
Gadjetning asosiy qulayligi shundaki, u quloq sohasini butunlay ochiq qoldiradi:
Intellektual mikrofonlar va protsessor: Gardishga o‘rnatilgan mikrofonlar atrofdagi ovozlarni uzluksiz tutib turadi. O‘rnatilgan mikrochip esa ovoz signallarini real vaqt rejimida tahlil qilib, shovqinlar orasidan suhbatdoshning nutqini ajratib beradi.
Yo‘naltirilgan dinamiklar: Tovush quloq sohasidagi mikro-dinamiklar orqali to‘g‘ridan to‘g‘ri quloq pardasiga yo‘naltiriladi. Ya’ni, atrofdagilar bu tovushni deyarli eshitmaydi, foydalanuvchi esa tashqi olam tovushlarini ham tabiiy holda qabul qilaveradi.
Maxfiylik kafolati: Ko‘zoynakka kamera o‘rnatilmagan va suhbatlar xotiraga yozib olinmaydi — barcha hisob-kitoblar faqat qurilmaning o‘zida sodir bo‘ladi.
Vazni 34 gramm va 10 soatlik avtonomlik
Gadjet oddiy optik ko‘zoynaklardan deyarli farq qilmaydi:
Linzalar: Gardishga shifokor retsepti asosida tayyorlangan optik oynalarni ham, oddiy oynalarni ham o‘rnatish mumkin. Linzalari bilan birga og‘irligi atigi 34 gramm atrofida bo‘ladi.
Batareya: Bir martalik to‘liq quvvatlanish orqali ko‘zoynak 10 soatdan ortiq muttasil ishlaydi. Tezkor quvvatlash tizimi 30 daqiqada yana 2 soatlik zaxira beradi.
Smartfon bilan aloqa: Bluetooth 5.3 yordamida telefonga ulanib, musiqa tinglash, qo‘ng‘iroqlarga javob berish hamda maxsus ilova orqali tovush parametrlarini sozlash mumkin.
Narxlar va modellari
Legato xaridorlarga uch xil dizayn va gardish variantlarini taklif etmoqda:
Harmony va Symphony: 999 dollardan boshlanadi.
Aria flagman modeli: 1099 dollar etib belgilangan.
Izohlar 0
…