Kamera va karnaysiz aqlli koʻzoynak: Even Realities G2 modeli taqdim etildi
Texnologiya olamida aqlli koʻzoynaklar koʻpincha maxfiylik va atrofidagilarni pinhona tasvirga olish bilan bogʻliq xavotirlarni keltirib chiqaradi. Biroq, Even Realities kompaniyasi bu borada butunlay boshqacha yoʻlni tanladi. Ularning yangi G2 aqlli koʻzoynagi na kameraga, na karnaylarga ega, ammo u ish samaradorligini oshirishni koʻzlagan foydalanuvchilar uchun eng qulay gadjetlardan biriga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Meta kabi texnologik gigantlar oʻz qurilmalarini multimedia va ijtimoiy tarmoqlarga moslashtirayotgan bir paytda, Even Realities asosiy eʼtiborni matnli maʼlumotlar va mahsuldorlikka qaratgan. Qurilmaning oʻziga xosligi shundaki, u foydalanuvchining koʻz oldida yashil neon uslubidagi monoxrom displeyni hosil qiladi. Bu esa atrofdagilarni noqulay ahvolga solmasdan, muhim xabarlarni oʻqish yoki maʼlumotlarni koʻzdan kechirish imkonini beradi.
Texnik imkoniyatlar va dizaynEven Realities G2 modeli oʻzidan oldingi G1 versiyasiga nisbatan sezilarli darajada takomillashtirilgan. Yangi qurilma 1200 nit yorqinlikka ega displey bilan jihozlangan boʻlib, bu har qanday yorugʻlik sharoitida maʼlumotlarni aniq koʻrishni taʼminlaydi. Shuningdek, displey maydoni 75 foizga kengaytirilgan va kadrlar yangilanish chastotasi 60Hz ga koʻtarilgan. Bu esa tasvirning silliq va koʻzga yoqimli boʻlishiga xizmat qiladi.
Qurilmaning korpusi ham alohida eʼtiborga loyiq. Koʻzoynak ramkasi magniy qotishmasidan, uning quloqqa taqiladigan qismlari esa titandan ishlangan. Natijada gadjetning vazni bor-yoʻgʻi 35 grammni tashkil etadi. Bunday yengillik uni kun davomida charchamasdan taqib yurish imkonini beradi. Shuningdek, linzalar ultrabinafsha nurlaridan himoya qiluvchi (UV protection) qatlam bilan qoplangan, bu esa uni oddiy quyoshdan himoyalovchi koʻzoynak sifatida ham foydali qiladi.
Foydalanish sohalari va avtonomlikG2 aqlli koʻzoynagi asosan quyidagi toifa vakillari uchun moʻljallangan:
- Doimiy ravishda yigʻilishlarda qatnashadigan va tezkor maʼlumotlarga ehtiyoj sezadigan mutaxassislar;
- Taqdimot oʻtkazuvchi notiqlar (matnli eslatmalarni koʻrib turish uchun);
- Xorijiy mamlakatlarga koʻp sayohat qiladigan va tarjimaga ehtiyojmand insonlar.
Qurilmaning smartfon bilan aloqasi dastlabki bosqichlarda biroz uzilishlar bilan ishlagan boʻlsa-da, soʻnggi dasturiy yangilanishlar orqali bu muammo bartaraf etilgan. Hozirda koʻzoynak telefon bilan barqaror bogʻlanib, bildirishnomalarni kechikishlarsiz koʻrsatmoqda.
Batareya quvvati borasida ham kompaniya jiddiy natijalarga erishganini taʼkidlamoqda. Bir marta quvvatlash orqali koʻzoynak ikki kungacha xizmat qilishi mumkin. Maxsus gʻilof esa qurilmani yetti martagacha toʻliq quvvatlantirish imkoniyatiga ega. Garchi gʻilof oʻlchami biroz yirik boʻlsa-da, u koʻzoynakni tashqi taʼsirlardan ishonchli himoya qiladi.
Xulosa qilib aytganda, Even Realities G2 — bu zamonaviy texnologiyalarni klassik koʻrinish bilan uygʻunlashtirgan gadjetdir. U oʻz foydalanuvchisiga "temir odam" kabi maʼlumotlar oqimini taqdim etsa-da, atrofdagilarning shaxsiy daxlsizligini buzmaydi. Bu esa kelajakdagi aqlli qurilmalar uchun yangi standart boʻlishi mumkin.
…