Kamera va karnaysiz aqlli koʻzoynak: Even Realities G2 modeli taqdim etildi

·40·Texno
Kamera va karnaysiz aqlli koʻzoynak: Even Realities G2 modeli taqdim etildi

Texnologiya olamida aqlli koʻzoynaklar koʻpincha maxfiylik va atrofidagilarni pinhona tasvirga olish bilan bogʻliq xavotirlarni keltirib chiqaradi. Biroq, Even Realities kompaniyasi bu borada butunlay boshqacha yoʻlni tanladi. Ularning yangi G2 aqlli koʻzoynagi na kameraga, na karnaylarga ega, ammo u ish samaradorligini oshirishni koʻzlagan foydalanuvchilar uchun eng qulay gadjetlardan biriga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Meta kabi texnologik gigantlar oʻz qurilmalarini multimedia va ijtimoiy tarmoqlarga moslashtirayotgan bir paytda, Even Realities asosiy eʼtiborni matnli maʼlumotlar va mahsuldorlikka qaratgan. Qurilmaning oʻziga xosligi shundaki, u foydalanuvchining koʻz oldida yashil neon uslubidagi monoxrom displeyni hosil qiladi. Bu esa atrofdagilarni noqulay ahvolga solmasdan, muhim xabarlarni oʻqish yoki maʼlumotlarni koʻzdan kechirish imkonini beradi.

Texnik imkoniyatlar va dizayn

Even Realities G2 modeli oʻzidan oldingi G1 versiyasiga nisbatan sezilarli darajada takomillashtirilgan. Yangi qurilma 1200 nit yorqinlikka ega displey bilan jihozlangan boʻlib, bu har qanday yorugʻlik sharoitida maʼlumotlarni aniq koʻrishni taʼminlaydi. Shuningdek, displey maydoni 75 foizga kengaytirilgan va kadrlar yangilanish chastotasi 60Hz ga koʻtarilgan. Bu esa tasvirning silliq va koʻzga yoqimli boʻlishiga xizmat qiladi.

Qurilmaning korpusi ham alohida eʼtiborga loyiq. Koʻzoynak ramkasi magniy qotishmasidan, uning quloqqa taqiladigan qismlari esa titandan ishlangan. Natijada gadjetning vazni bor-yoʻgʻi 35 grammni tashkil etadi. Bunday yengillik uni kun davomida charchamasdan taqib yurish imkonini beradi. Shuningdek, linzalar ultrabinafsha nurlaridan himoya qiluvchi (UV protection) qatlam bilan qoplangan, bu esa uni oddiy quyoshdan himoyalovchi koʻzoynak sifatida ham foydali qiladi.

Foydalanish sohalari va avtonomlik

G2 aqlli koʻzoynagi asosan quyidagi toifa vakillari uchun moʻljallangan:
  • Doimiy ravishda yigʻilishlarda qatnashadigan va tezkor maʼlumotlarga ehtiyoj sezadigan mutaxassislar;
  • Taqdimot oʻtkazuvchi notiqlar (matnli eslatmalarni koʻrib turish uchun);
  • Xorijiy mamlakatlarga koʻp sayohat qiladigan va tarjimaga ehtiyojmand insonlar.

Qurilmaning smartfon bilan aloqasi dastlabki bosqichlarda biroz uzilishlar bilan ishlagan boʻlsa-da, soʻnggi dasturiy yangilanishlar orqali bu muammo bartaraf etilgan. Hozirda koʻzoynak telefon bilan barqaror bogʻlanib, bildirishnomalarni kechikishlarsiz koʻrsatmoqda.

Batareya quvvati borasida ham kompaniya jiddiy natijalarga erishganini taʼkidlamoqda. Bir marta quvvatlash orqali koʻzoynak ikki kungacha xizmat qilishi mumkin. Maxsus gʻilof esa qurilmani yetti martagacha toʻliq quvvatlantirish imkoniyatiga ega. Garchi gʻilof oʻlchami biroz yirik boʻlsa-da, u koʻzoynakni tashqi taʼsirlardan ishonchli himoya qiladi.

Xulosa qilib aytganda, Even Realities G2 — bu zamonaviy texnologiyalarni klassik koʻrinish bilan uygʻunlashtirgan gadjetdir. U oʻz foydalanuvchisiga "temir odam" kabi maʼlumotlar oqimini taqdim etsa-da, atrofdagilarning shaxsiy daxlsizligini buzmaydi. Bu esa kelajakdagi aqlli qurilmalar uchun yangi standart boʻlishi mumkin.

Smart GlassesEven RealitiesТехнологияGadjetИнновация
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kompyuter texnikasi bozorida kutilmagan inqiroz: 2027-yilda xotira chiplari taqchilligiKompyuter texnikasi bozorida kutilmagan inqiroz: 2027-yilda xotira chiplari taqchilligiBugun, 23:28NVIDIA GeForce RTX 50 video kartalaridagi yashirin HotSpot datchigi ishga tushirildiNVIDIA GeForce RTX 50 video kartalaridagi yashirin HotSpot datchigi ishga tushirildiBugun, 22:50Xitoyda dunyodagi eng yirik gibrid quyosh elektr stansiyasi ishga tushirildiXitoyda dunyodagi eng yirik gibrid quyosh elektr stansiyasi ishga tushirildiBugun, 22:25Apple kutilmagan qarorga keldi: iPhone 17 ishlab chiqarish hajmi keskin qisqartiriladiApple kutilmagan qarorga keldi: iPhone 17 ishlab chiqarish hajmi keskin qisqartiriladiBugun, 21:57Kutilmagan omad: Xaridor Ryzen 7 7800X3D oʻrniga yangi Ryzen 7 9800X3D qabul qilib oldiKutilmagan omad: Xaridor Ryzen 7 7800X3D oʻrniga yangi Ryzen 7 9800X3D qabul qilib oldiBugun, 21:21Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdiEnergetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdiBugun, 20:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi