Samsung yangi avlod Galaxy Glasses aqlli koʻzoynaklarini rasman namoyish etdi
Janubiy Koreyaning Samsung korporatsiyasi Galaxy Unpacked tadbiri doirasida oʻzining uzoq kutilgan yangi qurilmasi — Galaxy Glasses aqlli koʻzoynaklari haqida batafsil maʼlumot berdi. Ushbu gadjet kompaniyaning taqiladigan qurilmalar ekotizimini yanada kengaytirib, foydalanuvchilarga kundalik hayotda sunʼiy intellekt imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalanish sharoitini yaratadi. Qurilma nafaqat texnologik yangilik, balki zamonaviy aksessuar sifatida ham boʻlajak foydalanuvchilar eʼtiborini tortishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Galaxy Glasses loyihasi Samsung, Google va dunyoga mashhur koʻzoynak ishlab chiqaruvchilari — Gentle Monster hamda Warby Parker hamkorligida ishlab chiqilmoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, qurilma Google tomonidan maxsus ishlab chiqilgan Android XR operatsion tizimida ishlaydi. Bu esa koʻzoynakning Android smartfonlar va Wear OS tizimidagi aqlli soatlar bilan mukammal integratsiyalashuvini taʼminlaydi.
Sunʼiy intellekt va funksional imkoniyatlarYangi gadjetning asosiy oʻziga xosligi unga Google Gemini sunʼiy intellektining oʻrnatilganidir. Shuningdek, Samsung oʻzining shaxsiy yordamchisi Bixby tizimini ham qurilmaga integratsiya qilgan. Galaxy Glasses yordamida foydalanuvchilar qoʻngʻiroqlarni qabul qilishlari, musiqa tinglashlari va birinchi shaxs nomidan suratga olishlari mumkin boʻladi. Muhimi, koʻzoynakda anʼanaviy displey mavjud emas, barcha muloqot ovozli buyruqlar va kameralar orqali amalga oshiriladi.
Taqdimot davomida Samsung mutaxassislari qurilmaning amaliy imkoniyatlarini namoyish etishdi. Masalan, koʻzoynak uchrashuvlar qaydlarini tahlil qilishi, taom tayyorlash jarayonida bosqichma-bosqich koʻrsatmalar berishi va Google Meet orqali videoqoʻngʻiroqlar paytida foydalanuvchi tasvirini uzatishi mumkin. Bu kabi funksiyalar qurilmani shunchaki oʻyinchoq emas, balki ish va uy yumushlarida haqiqiy koʻmakchiga aylantiradi.
Avtonomlik va bozorga chiqish muddatiSamsung mobil boʻlinmasi rahbari Von Jun Chxe maʼlumotlariga koʻra, Galaxy Glasses bir marta quvvatlanish orqali 9 soatgacha uzluksiz ishlash imkoniyatiga ega. Qurilmaning maxsus gʻilofi esa uni yana yetti martagacha toʻliq quvvatlantirishni taʼminlaydi, bu esa uzoq safarlarda juda qoʻl keladi. Bunday energiya samaradorligi koʻzoynakni bozordagi asosiy raqobatchisi boʻlgan Meta Ray-Ban modellariga munosib raqib qilishi shubhasiz.
Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun ham ushbu yangilik katta ahamiyatga ega. Samsung mahsulotlari mamlakatimiz bozorida yetakchi oʻrin tutishini hisobga olsak, Galaxy Glasses sotuvga chiqqach, mahalliy foydalanuvchilar orasida ham ommalashishi kutilmoqda. Hozircha qurilmaning rasman bozorga chiqishi 2026-yilning kuziga rejalashtirilgan. Kompaniya bu vaqt ichida dasturiy taʼminotni yanada takomillashtirish va ekotizimni boyitish ustida ish olib boradi.
…