Samsung yangi avlod Galaxy Glasses aqlli koʻzoynaklarini rasman namoyish etdi

·62·Texno
Samsung yangi avlod Galaxy Glasses aqlli koʻzoynaklarini rasman namoyish etdi

Janubiy Koreyaning Samsung korporatsiyasi Galaxy Unpacked tadbiri doirasida oʻzining uzoq kutilgan yangi qurilmasi — Galaxy Glasses aqlli koʻzoynaklari haqida batafsil maʼlumot berdi. Ushbu gadjet kompaniyaning taqiladigan qurilmalar ekotizimini yanada kengaytirib, foydalanuvchilarga kundalik hayotda sunʼiy intellekt imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalanish sharoitini yaratadi. Qurilma nafaqat texnologik yangilik, balki zamonaviy aksessuar sifatida ham boʻlajak foydalanuvchilar eʼtiborini tortishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Galaxy Glasses loyihasi Samsung, Google va dunyoga mashhur koʻzoynak ishlab chiqaruvchilari — Gentle Monster hamda Warby Parker hamkorligida ishlab chiqilmoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, qurilma Google tomonidan maxsus ishlab chiqilgan Android XR operatsion tizimida ishlaydi. Bu esa koʻzoynakning Android smartfonlar va Wear OS tizimidagi aqlli soatlar bilan mukammal integratsiyalashuvini taʼminlaydi.

Sunʼiy intellekt va funksional imkoniyatlar

Yangi gadjetning asosiy oʻziga xosligi unga Google Gemini sunʼiy intellektining oʻrnatilganidir. Shuningdek, Samsung oʻzining shaxsiy yordamchisi Bixby tizimini ham qurilmaga integratsiya qilgan. Galaxy Glasses yordamida foydalanuvchilar qoʻngʻiroqlarni qabul qilishlari, musiqa tinglashlari va birinchi shaxs nomidan suratga olishlari mumkin boʻladi. Muhimi, koʻzoynakda anʼanaviy displey mavjud emas, barcha muloqot ovozli buyruqlar va kameralar orqali amalga oshiriladi.

Taqdimot davomida Samsung mutaxassislari qurilmaning amaliy imkoniyatlarini namoyish etishdi. Masalan, koʻzoynak uchrashuvlar qaydlarini tahlil qilishi, taom tayyorlash jarayonida bosqichma-bosqich koʻrsatmalar berishi va Google Meet orqali videoqoʻngʻiroqlar paytida foydalanuvchi tasvirini uzatishi mumkin. Bu kabi funksiyalar qurilmani shunchaki oʻyinchoq emas, balki ish va uy yumushlarida haqiqiy koʻmakchiga aylantiradi.

Avtonomlik va bozorga chiqish muddati

Samsung mobil boʻlinmasi rahbari Von Jun Chxe maʼlumotlariga koʻra, Galaxy Glasses bir marta quvvatlanish orqali 9 soatgacha uzluksiz ishlash imkoniyatiga ega. Qurilmaning maxsus gʻilofi esa uni yana yetti martagacha toʻliq quvvatlantirishni taʼminlaydi, bu esa uzoq safarlarda juda qoʻl keladi. Bunday energiya samaradorligi koʻzoynakni bozordagi asosiy raqobatchisi boʻlgan Meta Ray-Ban modellariga munosib raqib qilishi shubhasiz.

Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun ham ushbu yangilik katta ahamiyatga ega. Samsung mahsulotlari mamlakatimiz bozorida yetakchi oʻrin tutishini hisobga olsak, Galaxy Glasses sotuvga chiqqach, mahalliy foydalanuvchilar orasida ham ommalashishi kutilmoqda. Hozircha qurilmaning rasman bozorga chiqishi 2026-yilning kuziga rejalashtirilgan. Kompaniya bu vaqt ichida dasturiy taʼminotni yanada takomillashtirish va ekotizimni boyitish ustida ish olib boradi.

SamsungGalaxy GlassesGoogle GeminiAndroid XRTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliAnthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob