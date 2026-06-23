Meta kompaniyasi hamyonbop va zamonaviy Meta Glasses aqlli koʻzoynaklarini taqdim etdi
Texnologiya olamining yetakchi vakillaridan biri boʻlgan Meta kompaniyasi oʻzining yangi avlod aqlli koʻzoynaklari — Meta Glasses turkumini rasman namoyish etdi. Mazkur qurilmalar nafaqat funksionalligi, balki hamyonbop narxi bilan ham bozorda katta qiziqish uygʻotishi kutilmoqda. Yangi gadjet 299 dollardan boshlanadigan narxda sotuvga chiqarildi, bu esa raqobatchilarning shunga oʻxshash mahsulotlaridan sezilarli darajada arzonroqdir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ushbu loyiha Meta va optika sanoati giganti EssilorLuxottica hamkorligida amalga oshirildi. Shunisi eʼtiborliki, avvalgi modellardan farqli oʻlaroq, yangi qurilmalarda Ray-Ban yoki Oakley brendlarining logotiplari mavjud emas; ular toʻliq Meta brendi ostida chiqarilmoqda. Counterpoint Research maʼlumotlariga koʻra, ushbu ikki kompaniya ayni paytda aqlli koʻzoynaklar bozorining 80 foizdan ortigʻini nazorat qilmoqda.
Texnik imkoniyatlar va dizayn xilma-xilligiMeta Glasses ekran bilan jihozlanmagan boʻlsa-da, uning ichki qismiga yuqori sifatli kamera va shaxsiy dinamiklar oʻrnatilgan. Qurilmada maxsus tugma mavjud boʻlib, u sukut boʻyicha Meta AI ovozli yordamchisini ishga tushiradi. Foydalanuvchilar oʻz xohishlariga koʻra ushbu tugmani boshqa funksiyalarni bajarish uchun ham sozlashlari mumkin. Koʻzoynaklar bir marta quvvatlanganda 8 soatdan ortiq ishlaydi, maxsus gʻilof esa qoʻshimcha 40 soatlik quvvatni taʼminlaydi.
Kompaniya dizayn masalasiga ham alohida eʼtibor qaratgan. Hozirda foydalanuvchilarga bir nechta uslubdagi ramkalar taklif etilmoqda:
- Meta Adventurer: Toʻrtburchak shakldagi klassik model;
- Meta Fury: Erkaklar uslubiga yaqinroq boʻlgan massivroq ramka;
- Meta Glasses by Kylie: Mashhur model Kylie Jenner bilan hamkorlikda yaratilgan nafis oval shakldagi model.
Sunʼiy intellekt va yangi funksiyalarKoʻzoynak ichiga oʻrnatilgan Meta AI yordamchisi foydalanuvchining kundalik hayotini osonlashtirishga xizmat qiladi. U sport natijalari yoki yaqin atrofdagi restoranlar haqidagi savollarga javob berishi, shuningdek, foydalanuvchi koʻrib turgan narsalarni tahlil qilib, maʼlumot berishi mumkin. Yaqin orada qurilmaga piyodalar uchun moʻljallangan navigatsiya tizimi (Pedestrian navigation) ham qoʻshilishi kutilmoqda.
Shuningdek, Meta jonli tarjima funksiyasi uchun 14 ta yangi tilni, jumladan, yapon, xitoy, hind va koreys tillarini qoʻshganini maʼlum qildi. Bu sayohatchilar va turli tillarda soʻzlashuvchi insonlar uchun muloqotni ancha osonlashtiradi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu gadjetning ingliz tili orqali xalqaro muloqotda yordam berishi katta ahamiyatga ega.
Meta Glassesʼning bozorga chiqishi raqobatchi Snap kompaniyasi oʻzining Specs aqlli koʻzoynaklarini 2 195 dollar narxda taqdim etganidan bir hafta oʻtib yuz berdi. Narxlardagi bunday keskin farq Meta kompaniyasining ushbu segmentda ommaviylikka intilayotganidan dalolat beradi. Hozirda yangi qurilmalar bir qator davlatlarda turli rang va linza kombinatsiyalarida sotila boshlandi.
…