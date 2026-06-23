Meta kompaniyasi hamyonbop va zamonaviy Meta Glasses aqlli koʻzoynaklarini taqdim etdi

·0·Texno
Meta kompaniyasi hamyonbop va zamonaviy Meta Glasses aqlli koʻzoynaklarini taqdim etdi

Texnologiya olamining yetakchi vakillaridan biri boʻlgan Meta kompaniyasi oʻzining yangi avlod aqlli koʻzoynaklari — Meta Glasses turkumini rasman namoyish etdi. Mazkur qurilmalar nafaqat funksionalligi, balki hamyonbop narxi bilan ham bozorda katta qiziqish uygʻotishi kutilmoqda. Yangi gadjet 299 dollardan boshlanadigan narxda sotuvga chiqarildi, bu esa raqobatchilarning shunga oʻxshash mahsulotlaridan sezilarli darajada arzonroqdir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu loyiha Meta va optika sanoati giganti EssilorLuxottica hamkorligida amalga oshirildi. Shunisi eʼtiborliki, avvalgi modellardan farqli oʻlaroq, yangi qurilmalarda Ray-Ban yoki Oakley brendlarining logotiplari mavjud emas; ular toʻliq Meta brendi ostida chiqarilmoqda. Counterpoint Research maʼlumotlariga koʻra, ushbu ikki kompaniya ayni paytda aqlli koʻzoynaklar bozorining 80 foizdan ortigʻini nazorat qilmoqda.

Texnik imkoniyatlar va dizayn xilma-xilligi

Meta Glasses ekran bilan jihozlanmagan boʻlsa-da, uning ichki qismiga yuqori sifatli kamera va shaxsiy dinamiklar oʻrnatilgan. Qurilmada maxsus tugma mavjud boʻlib, u sukut boʻyicha Meta AI ovozli yordamchisini ishga tushiradi. Foydalanuvchilar oʻz xohishlariga koʻra ushbu tugmani boshqa funksiyalarni bajarish uchun ham sozlashlari mumkin. Koʻzoynaklar bir marta quvvatlanganda 8 soatdan ortiq ishlaydi, maxsus gʻilof esa qoʻshimcha 40 soatlik quvvatni taʼminlaydi.

Kompaniya dizayn masalasiga ham alohida eʼtibor qaratgan. Hozirda foydalanuvchilarga bir nechta uslubdagi ramkalar taklif etilmoqda:

  • Meta Adventurer: Toʻrtburchak shakldagi klassik model;
  • Meta Fury: Erkaklar uslubiga yaqinroq boʻlgan massivroq ramka;
  • Meta Glasses by Kylie: Mashhur model Kylie Jenner bilan hamkorlikda yaratilgan nafis oval shakldagi model.

Sunʼiy intellekt va yangi funksiyalar

Koʻzoynak ichiga oʻrnatilgan Meta AI yordamchisi foydalanuvchining kundalik hayotini osonlashtirishga xizmat qiladi. U sport natijalari yoki yaqin atrofdagi restoranlar haqidagi savollarga javob berishi, shuningdek, foydalanuvchi koʻrib turgan narsalarni tahlil qilib, maʼlumot berishi mumkin. Yaqin orada qurilmaga piyodalar uchun moʻljallangan navigatsiya tizimi (Pedestrian navigation) ham qoʻshilishi kutilmoqda.

Shuningdek, Meta jonli tarjima funksiyasi uchun 14 ta yangi tilni, jumladan, yapon, xitoy, hind va koreys tillarini qoʻshganini maʼlum qildi. Bu sayohatchilar va turli tillarda soʻzlashuvchi insonlar uchun muloqotni ancha osonlashtiradi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu gadjetning ingliz tili orqali xalqaro muloqotda yordam berishi katta ahamiyatga ega.

Meta Glassesʼning bozorga chiqishi raqobatchi Snap kompaniyasi oʻzining Specs aqlli koʻzoynaklarini 2 195 dollar narxda taqdim etganidan bir hafta oʻtib yuz berdi. Narxlardagi bunday keskin farq Meta kompaniyasining ushbu segmentda ommaviylikka intilayotganidan dalolat beradi. Hozirda yangi qurilmalar bir qator davlatlarda turli rang va linza kombinatsiyalarida sotila boshlandi.

MetaMeta GlassesAqlli KoʻzoynaklarSunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Beysbol ishqibozlari uchun yangilik: Ribbie o‘yinlarni 8-bitli retro formatga o‘tkazadiBeysbol ishqibozlari uchun yangilik: Ribbie o‘yinlarni 8-bitli retro formatga o‘tkazadiBugun, 18:52Sunʼiy intellekt va video: Fika Jobs ishga qabul qilish jarayonini inqilob qilmoqdaSunʼiy intellekt va video: Fika Jobs ishga qabul qilish jarayonini inqilob qilmoqdaBugun, 18:22Vivo X Fold6 taqdimoti arafasida: 200 megapikselli kamera va rekord darajadagi narxlarVivo X Fold6 taqdimoti arafasida: 200 megapikselli kamera va rekord darajadagi narxlarBugun, 18:22Rossiyaning Bulat kompaniyasi yangi avlod tayanch stansiyalarini taqdim etdiRossiyaning Bulat kompaniyasi yangi avlod tayanch stansiyalarini taqdim etdiBugun, 17:56Huawei aqlli eshik qulflari uchun yirik yangilanish: HarmonyOS 6.1 tizimi taqdim etildiHuawei aqlli eshik qulflari uchun yirik yangilanish: HarmonyOS 6.1 tizimi taqdim etildiBugun, 17:20SpaceX kosmosdan yuk qaytaruvchi yangi Starfall kapsulasini muvaffaqiyatli uchirdiSpaceX kosmosdan yuk qaytaruvchi yangi Starfall kapsulasini muvaffaqiyatli uchirdiBugun, 16:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi