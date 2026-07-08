Meta oʻzining aqlli koʻzoynaklari bilan bogʻliq maxfiylik muammolarini bartaraf etmoqda
Meta korporatsiyasi oʻzining sunʼiy intellektga asoslangan aqlli koʻzoynaklari atrofidagi xavotirlarni kamaytirish maqsadida yangi xavfsizlik funksiyasini joriy qildi. Endilikda, agar qurilmadagi videoga olish jarayonini bildiruvchi svetodiod (LED) chiroqchasi yopib qoʻyilsa yoki unga shikast yetkazilsa, koʻzoynak kamerasi avtomatik ravishda oʻchadi. Bu chora foydalanuvchilarning shaxsiy hayot daxlsizligini himoya qilish va qurilmadan yashirin kuzatuv vositasi sifatida foydalanishning oldini olishga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniyaning ushbu qarori koʻzoynaklar shunchaki zamonaviy aksessuar emas, balki jiddiy maxfiylik muammolarini keltirib chiqarishi mumkinligi haqidagi jamoatchilik eʼtirozlariga javob boʻldi. Meta oʻz blogida taʼkidlashicha, sanoatda hali hech bir kamera ishlab chiqaruvchisi bunday qatʼiy chorani qoʻllamagan. Biroq, ekspertlar ushbu qadamni kompaniyaning umumiy strategiyasiga biroz zid deb hisoblamoqda, chunki Meta hamon foydalanuvchi maʼlumotlarini yigʻishda davom etmoqda.
Yashirin kuzatuvga qarshi kurashMeta maʼlumotlariga koʻra, ayrim foydalanuvchilar koʻzoynakdagi LED chiroqchasini oddiy izolyatsiya tasmasi bilan yopib qoʻyish orqali boshqalarni bildirmasdan videoga olishga uringan. Keyinchalik kompaniya chiroq toʻsilganini aniqlaydigan texnologiyani joriy qilgan boʻlsa-da, baʼzi "ayyor" foydalanuvchilar chiroqchani butunlay olib tashlash yoki texnik shikastlash orqali cheklovni chetlab oʻtishga harakat qilishgan. Yangi yangilanish aynan mana shunday murakkab aralashuvlarga qarshi turish uchun ishlab chiqilgan.
Shunga qaramay, Meta kompaniyasining oʻzi foydalanuvchilardan koʻproq shaxsiy maʼlumotlarni taqdim etishni soʻrashda davom etmoqda. Masalan, Meta AI tizimini oʻqitish uchun foydalanuvchilarning suratlari va videolaridan foydalaniladi. Agar foydalanuvchi ushbu funksiyani qoʻlda oʻchirib qoʻymasa, uning shaxsiy kontenti sunʼiy intellekt modellarini takomillashtirish uchun sarflanadi.
Ziddiyatli strategiya va yangi loyihalarFinancial Times nashrining xabar berishicha, Meta ayni paytda har necha soniyada suratga oladigan va doimiy ravishda audio yozib boradigan yangi prototipni sinovdan oʻtkazmoqda. Bu esa kompaniyaning "maxfiylikni himoya qilamiz" degan bayonotlariga biroz shubha uygʻotadi. Kompaniya oʻz foydalanuvchilariga "suratlaringizni faqat siz koʻrasiz" deb vaʼda bersa-da, maxfiylik siyosatida Meta AI bilan boʻlishilgan har qanday maʼlumot korporatsiya tomonidan ishlatilishi mumkinligi koʻrsatilgan.
Hozirda Meta aqlli koʻzoynaklar bilan bogʻliq bir nechta sud jarayonlari va tekshiruvlar markazida turibdi. Xususan, Keniyadagi autsorsing kompaniyasi xodimlari Meta AI tizimini oʻqitish jarayonida koʻzoynaklar orqali olingan oʻta shaxsiy va nojoʻya kadrlarni koʻrib chiqishga majbur boʻlganliklari haqida daʼvo qilishgan. Bu holat texnologiya gigantining maʼlumotlar xavfsizligi borasidagi vaʼdalari amalda qanchalik ish berayotganini savol ostiga qoʻyadi.
Oʻzbekiston bozorida ham aqlli gadjetlarga qiziqish ortib borayotgan bir paytda, bunday maxfiylik masalalari mahalliy isteʼmolchilar uchun ham dolzarb hisoblanadi. Meta oʻz nufuzini saqlab qolish uchun xavfsizlik choralarini kuchaytirayotgan boʻlsa-da, foydalanuvchilar har doim oʻz maʼlumotlari qayerga ketayotganidan ogoh boʻlishlari zarur.
…