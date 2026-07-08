Meta oʻzining aqlli koʻzoynaklari bilan bogʻliq maxfiylik muammolarini bartaraf etmoqda

·34·Texno
Meta oʻzining aqlli koʻzoynaklari bilan bogʻliq maxfiylik muammolarini bartaraf etmoqda

Meta korporatsiyasi oʻzining sunʼiy intellektga asoslangan aqlli koʻzoynaklari atrofidagi xavotirlarni kamaytirish maqsadida yangi xavfsizlik funksiyasini joriy qildi. Endilikda, agar qurilmadagi videoga olish jarayonini bildiruvchi svetodiod (LED) chiroqchasi yopib qoʻyilsa yoki unga shikast yetkazilsa, koʻzoynak kamerasi avtomatik ravishda oʻchadi. Bu chora foydalanuvchilarning shaxsiy hayot daxlsizligini himoya qilish va qurilmadan yashirin kuzatuv vositasi sifatida foydalanishning oldini olishga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniyaning ushbu qarori koʻzoynaklar shunchaki zamonaviy aksessuar emas, balki jiddiy maxfiylik muammolarini keltirib chiqarishi mumkinligi haqidagi jamoatchilik eʼtirozlariga javob boʻldi. Meta oʻz blogida taʼkidlashicha, sanoatda hali hech bir kamera ishlab chiqaruvchisi bunday qatʼiy chorani qoʻllamagan. Biroq, ekspertlar ushbu qadamni kompaniyaning umumiy strategiyasiga biroz zid deb hisoblamoqda, chunki Meta hamon foydalanuvchi maʼlumotlarini yigʻishda davom etmoqda.

Yashirin kuzatuvga qarshi kurash

Meta maʼlumotlariga koʻra, ayrim foydalanuvchilar koʻzoynakdagi LED chiroqchasini oddiy izolyatsiya tasmasi bilan yopib qoʻyish orqali boshqalarni bildirmasdan videoga olishga uringan. Keyinchalik kompaniya chiroq toʻsilganini aniqlaydigan texnologiyani joriy qilgan boʻlsa-da, baʼzi "ayyor" foydalanuvchilar chiroqchani butunlay olib tashlash yoki texnik shikastlash orqali cheklovni chetlab oʻtishga harakat qilishgan. Yangi yangilanish aynan mana shunday murakkab aralashuvlarga qarshi turish uchun ishlab chiqilgan.

Shunga qaramay, Meta kompaniyasining oʻzi foydalanuvchilardan koʻproq shaxsiy maʼlumotlarni taqdim etishni soʻrashda davom etmoqda. Masalan, Meta AI tizimini oʻqitish uchun foydalanuvchilarning suratlari va videolaridan foydalaniladi. Agar foydalanuvchi ushbu funksiyani qoʻlda oʻchirib qoʻymasa, uning shaxsiy kontenti sunʼiy intellekt modellarini takomillashtirish uchun sarflanadi.

Ziddiyatli strategiya va yangi loyihalar

Financial Times nashrining xabar berishicha, Meta ayni paytda har necha soniyada suratga oladigan va doimiy ravishda audio yozib boradigan yangi prototipni sinovdan oʻtkazmoqda. Bu esa kompaniyaning "maxfiylikni himoya qilamiz" degan bayonotlariga biroz shubha uygʻotadi. Kompaniya oʻz foydalanuvchilariga "suratlaringizni faqat siz koʻrasiz" deb vaʼda bersa-da, maxfiylik siyosatida Meta AI bilan boʻlishilgan har qanday maʼlumot korporatsiya tomonidan ishlatilishi mumkinligi koʻrsatilgan.

Hozirda Meta aqlli koʻzoynaklar bilan bogʻliq bir nechta sud jarayonlari va tekshiruvlar markazida turibdi. Xususan, Keniyadagi autsorsing kompaniyasi xodimlari Meta AI tizimini oʻqitish jarayonida koʻzoynaklar orqali olingan oʻta shaxsiy va nojoʻya kadrlarni koʻrib chiqishga majbur boʻlganliklari haqida daʼvo qilishgan. Bu holat texnologiya gigantining maʼlumotlar xavfsizligi borasidagi vaʼdalari amalda qanchalik ish berayotganini savol ostiga qoʻyadi.

Oʻzbekiston bozorida ham aqlli gadjetlarga qiziqish ortib borayotgan bir paytda, bunday maxfiylik masalalari mahalliy isteʼmolchilar uchun ham dolzarb hisoblanadi. Meta oʻz nufuzini saqlab qolish uchun xavfsizlik choralarini kuchaytirayotgan boʻlsa-da, foydalanuvchilar har doim oʻz maʼlumotlari qayerga ketayotganidan ogoh boʻlishlari zarur.

MetaAqlli KoʻzoynaklarSunʼiy IntellektMaxfiylikTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI eng kuchli GPT-5.6 modelini taqdim etishga tayyorlanmoqdaOpenAI eng kuchli GPT-5.6 modelini taqdim etishga tayyorlanmoqdaBugun, 22:56OpenAI yangi GPT-Live ovozli modellarini taqdim etdi: Endi muloqot yanada tabiiyOpenAI yangi GPT-Live ovozli modellarini taqdim etdi: Endi muloqot yanada tabiiyBugun, 22:55Sunʼiy intellekt kelajagi videooʻyinlardami: General Intuition yangi yondashuvni taklif etmoqdaSunʼiy intellekt kelajagi videooʻyinlardami: General Intuition yangi yondashuvni taklif etmoqdaBugun, 22:50AQSHda yirik kiberhujum: 7 millionga yaqin haydovchilik guvohnomasi maʼlumotlari oʻgʻirlandiAQSHda yirik kiberhujum: 7 millionga yaqin haydovchilik guvohnomasi maʼlumotlari oʻgʻirlandiBugun, 21:57Prime Intellect startapi 130 million dollar investitsiya jalb qilib, unitar maqomiga erishdiPrime Intellect startapi 130 million dollar investitsiya jalb qilib, unitar maqomiga erishdiBugun, 21:30Paradigm venchur jamgʻarmasi texnologik startaplar uchun 1,2 milliard dollar jalb qildiParadigm venchur jamgʻarmasi texnologik startaplar uchun 1,2 milliard dollar jalb qildiBugun, 21:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi