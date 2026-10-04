Koinot erasi boshlanishi: ilk sunʼiy yoʻldosh uchirilganiga 69 yil toʻldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 1957-yil 4-oktabrda Sovet Ittifoqi tomonidan Yerning ilk sunʼiy yoʻldoshi PS-1 orbitaga chiqarilishi koinot erasining boshlanishiga sabab boʻldi.
- Diametri 58 santimetr va ogʻirligi 83,6 kilogramm boʻlgan ushbu 83,6 kg ogʻirlikdagi qurilma oʻz davri uchun muhandislik moʻjizasi hisoblangan.
- PS-1 ning «bip-bip» signallari nafaqat maxsus stansiyalar, balki oddiy radiohavaskorlar tomonidan ham qabul qilingan.
Bundan 69 yil muqaddam, aniqrogʻi 1957-yil 4-oktabrda Sovet Ittifoqi tomonidan Yerning birinchi sunʼiy sunʼiy yoʻldoshi — PS-1 orbitaga chiqarildi. Ushbu tarixiy voqea insoniyat uchun koinot erasini boshlab berdi va bugungi kunda kundalik hayotimizni tasavvur etib boʻlmaydigan aloqa, navigatsiya hamda global kuzatuv texnologiyalarining rivojlanishiga zamin yaratdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ilk kosmik apparat tashqi koʻrinishidan unchalik katta boʻlmagan, diametri atigi 58 santimetrni tashkil etuvchi metall sfera edi. Ogʻirligi 83,6 kilogramm boʻlgan ushbu qurilma oʻz davri uchun muhandislik moʻjizasi hisoblangan.
Tarixiy signal va uning ahamiyatiPS-1 oʻrnatilgan ikkita chastotada ishlaydigan radiouzatkichlar yordamida dunyoga mashhur «bip-bip» signallarini uzatib turgan. Mazkur signalni nafaqat maxsus jihozlangan yerustdagi stansiyalar, balki oddiy radiohavaskorlar ham oʻzlarining shaxsiy uskunalari yordamida turli mamlakatlarda bemalol qabul qilish imkoniyatiga ega boʻlishgan.
Oradan oʻtgan oʻn yilliklar mobaynida sunʼiy yoʻldosh texnologiyalari oddiy orbital radiochastota uzatishdan tortib, bugungi kundagi eng murakkab masofadan zondlash, global navigatsiya va yuqori tezlikdagi aloqa tizimlarigacha boʻlgan ulkan evolyutsiya yoʻlini bosib oʻtdi.
Koinotni amaliy oʻzlashtirish davriKosmonavtika tarixidagi ilk apparat orbitada jami 92 kun davomida faoliyat yuritib, 1958-yilning 4-yanvarida atmosfera qatlamlarida yonib ketgan. Shunga qaramay, uning muvaffaqiyatli uchirilishi insoniyatning koinotni amaliy oʻzlashtirishidagi ilk va eng muhim qadam sifatida tarix sahifalaridan joy oldi.
Bugungi kunda ham 4-oktabr sanasi koinot asrining boshlanish nuqtasi sifatida eʼtirof etiladi. Ushbu kichik metall sfera tufayli insoniyat bugun Yer yuzidagi iqlim oʻzgarishlarini oldindan bashorat qilish, sayyoramizni kosmosdan turib kuzatish va dunyoning istalgan nuqtasi bilan lahzalik aloqa oʻrnatish imkoniyatiga ega boʻlib turibdi.
Izohlar 0
…