Koinot erasi boshlanishi: ilk sunʼiy yoʻldosh uchirilganiga 69 yil toʻldi

·10·Texno
Koinot erasi boshlanishi: ilk sunʼiy yoʻldosh uchirilganiga 69 yil toʻldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 1957-yil 4-oktabrda Sovet Ittifoqi tomonidan Yerning ilk sunʼiy yoʻldoshi PS-1 orbitaga chiqarilishi koinot erasining boshlanishiga sabab boʻldi.
  • Diametri 58 santimetr va ogʻirligi 83,6 kilogramm boʻlgan ushbu 83,6 kg ogʻirlikdagi qurilma oʻz davri uchun muhandislik moʻjizasi hisoblangan.
  • PS-1 ning «bip-bip» signallari nafaqat maxsus stansiyalar, balki oddiy radiohavaskorlar tomonidan ham qabul qilingan.

Bundan 69 yil muqaddam, aniqrogʻi 1957-yil 4-oktabrda Sovet Ittifoqi tomonidan Yerning birinchi sunʼiy sunʼiy yoʻldoshi — PS-1 orbitaga chiqarildi. Ushbu tarixiy voqea insoniyat uchun koinot erasini boshlab berdi va bugungi kunda kundalik hayotimizni tasavvur etib boʻlmaydigan aloqa, navigatsiya hamda global kuzatuv texnologiyalarining rivojlanishiga zamin yaratdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ilk kosmik apparat tashqi koʻrinishidan unchalik katta boʻlmagan, diametri atigi 58 santimetrni tashkil etuvchi metall sfera edi. Ogʻirligi 83,6 kilogramm boʻlgan ushbu qurilma oʻz davri uchun muhandislik moʻjizasi hisoblangan.

Tarixiy signal va uning ahamiyati

PS-1 oʻrnatilgan ikkita chastotada ishlaydigan radiouzatkichlar yordamida dunyoga mashhur «bip-bip» signallarini uzatib turgan. Mazkur signalni nafaqat maxsus jihozlangan yerustdagi stansiyalar, balki oddiy radiohavaskorlar ham oʻzlarining shaxsiy uskunalari yordamida turli mamlakatlarda bemalol qabul qilish imkoniyatiga ega boʻlishgan.

Oradan oʻtgan oʻn yilliklar mobaynida sunʼiy yoʻldosh texnologiyalari oddiy orbital radiochastota uzatishdan tortib, bugungi kundagi eng murakkab masofadan zondlash, global navigatsiya va yuqori tezlikdagi aloqa tizimlarigacha boʻlgan ulkan evolyutsiya yoʻlini bosib oʻtdi.

Koinotni amaliy oʻzlashtirish davri

Kosmonavtika tarixidagi ilk apparat orbitada jami 92 kun davomida faoliyat yuritib, 1958-yilning 4-yanvarida atmosfera qatlamlarida yonib ketgan. Shunga qaramay, uning muvaffaqiyatli uchirilishi insoniyatning koinotni amaliy oʻzlashtirishidagi ilk va eng muhim qadam sifatida tarix sahifalaridan joy oldi.

Bugungi kunda ham 4-oktabr sanasi koinot asrining boshlanish nuqtasi sifatida eʼtirof etiladi. Ushbu kichik metall sfera tufayli insoniyat bugun Yer yuzidagi iqlim oʻzgarishlarini oldindan bashorat qilish, sayyoramizni kosmosdan turib kuzatish va dunyoning istalgan nuqtasi bilan lahzalik aloqa oʻrnatish imkoniyatiga ega boʻlib turibdi.

KosmosSunʼiy yoʻldoshTexnologiyaTarixIlm-fan
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qirgʻiziston tarixda ilk bor oʻz sunʼiy yoʻldoshini orbitaga chiqardiQirgʻiziston tarixda ilk bor oʻz sunʼiy yoʻldoshini orbitaga chiqardi2 oktabr 10:23Xitoy fazoda BeiDou sunʼiy yoʻldoshini muvaffaqiyatli yonilgʻi bilan toʻldirdiXitoy fazoda BeiDou sunʼiy yoʻldoshini muvaffaqiyatli yonilgʻi bilan toʻldirdi27 sentabr 23:22Geoskan-2 sunʼiy yoʻldoshi samolyotlardan 47 mingdan ortiq xabar qabul qildiGeoskan-2 sunʼiy yoʻldoshi samolyotlardan 47 mingdan ortiq xabar qabul qildi28 avgust 17:21Habble kosmik teleskopi Yer atrofida 200 minginchi the aylanmani amalga oshirdiHabble kosmik teleskopi Yer atrofida 200 minginchi the aylanmani amalga oshirdi24 sentabr 10:28Astronomlar fan tarixidagi eng yosh ekzoplanetani tasdiqladilarAstronomlar fan tarixidagi eng yosh ekzoplanetani tasdiqladilar24 sentabr 01:24Xitoyda Kinetica-1 raketasi yordamida toʻqqizta yangi sunʼiy yoʻldosh uchirildiXitoyda Kinetica-1 raketasi yordamida toʻqqizta yangi sunʼiy yoʻldosh uchirildi20 sentabr 11:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...