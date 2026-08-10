Kreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadi

·31·Texno
Kreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadi
Qisqacha

Ispaniyaning Kreios Space kompaniyasi Yer atmosferasidan ishchi tana sifatida foydalanadigan kosmik dvigatelni sinovdan o'tkazishga tayyorlanmoqda. Air-Breathing Electric Propulsion (ABEP) tizimi qoldiq gaz molekulalarini tutib, ularni qizdirish va ionlashtirish orqali plazma hosil qiladi hamda sun'iy yo'ldoshlarga katta yonilg'i zaxirasisiz VLEO orbitasida yillar davomida ishlash imkonini berishi mumkin.

Ispaniyaning Kreios Space kompaniyasi Yer atmosferasidan ishchi tana sifatida foydalanuvchi noyob kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazishga hozirlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, agar ushbu tajriba muvaffaqiyatli yakunlansa, Air-Breathing Electric Propulsion (ABEP) texnologiyasi sunʼiy yoʻldoshlarga katta yonilgʻi zaxirasisiz oʻta past orbitalarda yillar davomida ishlash imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislarning rejasiga koʻra, ABEP tizimi oʻrnatilgan ilk eksperimental sunʼiy yoʻldoshni pastki yeroldi orbitasiga VLEO chiqarish koʻzda tutilgan. Hozircha aniq uchish sanasi rasman eʼlon qilinmagan boʻlsa-da, Kreios Space 2027 yilga moʻljallab ish olib bormoqda. Ushbu yangi tizimning ishlash prinsipi oddiy havo-reaksiyaviy dvigatelni eslatadi, faqat u zich havo oʻrniga oʻta siyraklashgan atmosferadan foydalanadi.

Innovatsion texnologiya qanday ishlaydi

Qurilma parvoz vaqtida atrof-muhitdagi qoldiq gaz molekulalarini tutib oladi, shundan soʻng ular qizdirilib, ionlashtiriladi. Natijada hosil boʻlgan plazma ishchi tanasi tezlashadi va dvigateldan otilib chiqib, kerakli tortish kuchini hosil qiladi. Mazkur yondashuvning asosiy afzalligi shundaki, apparat Yer yoqilgʻisiga doimiy ravishda ehtiyoj sezmaydi. Dvigatel uchun zarur boʻlgan elektr energiyasi quyosh panellari orqali taʼminlanadi, tortishish kuchi uchun modda esa toʻgʻridan-toʻgʻri atmosferadan olinadi.

ABEP texnologiyasi maxsus ravishda VLEO deb nomlanuvchi taxminan 100 dan 400 kilometrgacha boʻlgan oʻta past orbitalar uchun yaratilmoqda. Biroq bunday balandliklarning jiddiy kamchiligi ham mavjud boʻlib, hatto oʻta siyrak atmosfera ham sunʼiy yoʻldoshga sezilarli qarshilik koʻrsatadi hamda uning tezligi va balandligini asta-sekin pasaytiradi. Oddiy dvigatellar bu tormozlanishni qoplashi mumkin, biroq doimiy ish jarayonida yoʻlovchi zaxiralari tezda tugab qoladi.

Sifat va aloqa imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqish

Yangi texnologiya ana shu muammoni ustunlikka aylantirishni taklif etadi. Sunʼiy yoʻldoshni tormozlovchi atmosfera bir vaqtning oʻzida uning dvigateliga ishchi tana manbai boʻlib xizmat qiladi. Agar tizim yetarli miqdordagi molekulalarni ushlab qolib, ularni samarali tezlashtira olsa, apparat oʻz orbitasini uzluksiz ushlab tura oladi.

Birinchi namoyish etish missiyasi uchun Kreios Space Litvaning Kongsberg NanoAvionics kompaniyasining MP42 platformasini tanladi. NanoAvionics muhandislari sunʼiy yoʻldoshni eksperimental dvigatel qurilmasiga moslashtirib, ABEP tizimini unga muvaffaqiyatli integratsiya qilmoqdalar. Oʻta past orbitalar bir vaqtning oʻzida bir nechta sabablarga koʻra kosmik agentliklarni oʻziga jalb qiladi, chunki Yerga qanchalik yaqin boʻlsa, optika shunchalik aniq tasvirlarni oladi. Bu esa masofadan turib zondlash, kartografiya va yer yuzidagi obyektlarni kuzatish uchun muhimdir.

KosmosTexnologiyaSuniy yoldoshDvigatelIlm-fan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandiYaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandiBugun, 05:21Xitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaXitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaBugun, 01:53Sunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiSunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiBugun, 01:53AQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiAQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiBugun, 01:27Anthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiAnthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiBugun, 00:26Subaru elektromobillari kompaniyaga qanchaga tushmoqdaSubaru elektromobillari kompaniyaga qanchaga tushmoqdaBugun, 00:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi