Habble kosmik teleskopi Yer atrofida 200 minginchi the aylanmani amalga oshirdi

·23·Texno
Habble kosmik teleskopi Yer atrofida 200 minginchi the aylanmani amalga oshirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • "Habbl" kosmik teleskopi Yer atrofida 200 minginchi aylanmasini yakunlab, jahon ilm-fani uchun muhim tarixiy natijani qayd etdi.
  • 36 yil davomida ishlab kelayotgan ushbu qurilma koinotni tadqiq etishda mislsiz xizmat qilib kelmoqda.
  • Teleskop o'zining faoliyati davomida 8 milliard kilometrdan ortiq masofani bosib o'tdi va 1,7 milliondan ziyod ilmiy kuzatuvlarni amalga oshirdi.

Afsonaviy «Habбл» kosmik teleskopi Yer atrofida oʻzining 200 000-chi aylanmasini yakunlab, jahon ilm-fani uchun muhim tarixiy natijani qayd etdi. 36 yil davomida tinimsiz ishlab kelayotgan mazkur noyob qurilma insoniyat tarixidagi eng samarali ilmiy vositalardan biri boʻlib qolmoqda va koinotni tadqiq etishda mislsiz xizmat qilib kelmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, fazoviy apparat oʻzining faoliyati davomida 8 milliard kilometrdan ortiq masofani bosib oʻtdi va 1,7 milliondan ziyod ilmiy kuzatuvlarni amalga oshirdi. Oʻzining yubiley — 200 minginchi aylanishini teleskop koinotning kengayish tezligini, yaʼni Habble doimiy kattaligini oʻlchashga bagʻishladi.

Ilmiy tadqiqotlar va yangi vazifalar

Hozirgi kunda «Habбл» 2025 yilda «Jeyms Uebb» kosmik teleskopi tomonidan kashf etilgan «Afina» (Athena) oʻta yangi yulduzini kuzatishda davom etmoqda. Ushbu yulduz portlashidan chiqqan yorugʻlik gravitatsion linza vazifasini bajaruvchi MACS J0417 galaktikalar klasteri orqali oʻtib, bir hodisaning bir nechta tasvirlarini hosil qilmoqda.

Olimlar «Afina»ning takroriy namoyon boʻlishini 2027 yilning martigacha kutishmoqda. Ushbu paydo boʻlishlar orasidagi vaqtni aniq oʻlchash linza vazifasini bajaruvchi klaster massasining taqsimlanish xaritasini tuzish hamda koinotning kengayish tezligi kabi fundamental parametrni aniqlashtirish imkonini beradi.

Zamonaviy teleskoplar bilan hamkorlik va yuqori talab

Yoshi kattaligiga qaramay, «Habбл» oʻzining noyob afzalliklarini saqlab qolmoqda. U ultrabinafsha va optik diapazonlarda ishlaydi, bu esa «Jeyms Uebb» hamda yaqinda uchirilgan «Nensi Greys Roman» teleskoplarining infraqizil kuzatuvlarini mukammal toʻldiradi. 1990 yilda fazoga chiqarilgan qurilma Quyosh tizimi obyektlaridan tortib eng olis galaktikalargacha boʻlgan yoʻnalishlarda kechayu kunduz ishlamoqda.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, astronomik hamjamiyat tomonidan mazkur teleskopga boʻlgan qiziqish yildan-yilga ortib bormoqda. Hozirgi kunda olimlar tomonidan kuzatuv vaqti uchun beriladigan arizalar mavjud imkoniyatlardan naq 7 barobar yuqori ekanligi uning ilmiy qiymati naqadar balandligini koʻrsatadi. NASA rasmiy sayti orqali esa «Habбл»ning joriy kuzatuvlarini real vaqt rejimida kuzatib borish imkoniyati saqlanib qolmoqda.

HabbleKosmosAstronomiyaNASAIlm-fan
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA soʻnggi 60 yilda ilk bor Marsni himoya qilish qoidalarini oʻzgartirmoqdaNASA soʻnggi 60 yilda ilk bor Marsni himoya qilish qoidalarini oʻzgartirmoqda1 sentabr 16:59Astronomlar fan tarixidagi eng yosh ekzoplanetani tasdiqladilarAstronomlar fan tarixidagi eng yosh ekzoplanetani tasdiqladilarBugun 01:24Marsni tadqiq qilayotgan Curiosity 5000-solni nishonladiMarsni tadqiq qilayotgan Curiosity 5000-solni nishonladi18 sentabr 21:25Oy yuzasida ulkan krater paydo boʻldiOy yuzasida ulkan krater paydo boʻldi17 sentabr 00:54NASA Kaliforniyada 34 metrlik yangi aloqa antennasini ishga tushirdiNASA Kaliforniyada 34 metrlik yangi aloqa antennasini ishga tushirdi7 sentabr 04:29NASA mablagʻ yetishmasligi sababli New Horizons apparatini qisman oʻchirishi mumkinNASA mablagʻ yetishmasligi sababli New Horizons apparatini qisman oʻchirishi mumkin3 sentabr 01:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi