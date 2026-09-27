Xitoy fazoda BeiDou sunʼiy yoʻldoshini muvaffaqiyatli yonilgʻi bilan toʻldirdi

·27·Texno
Xitoy fazoda BeiDou sunʼiy yoʻldoshini muvaffaqiyatli yonilgʻi bilan toʻldirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoy fazoda BeiDou navigatsiya sunʼiy yoʻldoshiga muvaffaqiyatli yonilgʻi quyish amaliyotini amalga oshirdi.
  • Ushbu inqilobiy texnologiya kelgusida orbital guruhlarni saqlash xarajatlarini kamaytiradi va kosmik apparatlar xizmat muddatini uzaytiradi.
  • Tajribada murakkab sovutish tizimlarini talab qilmaydigan va uzoq muddat saqlanishi mumkin boʻlgan kimyoviy yonilgʻidan foydalanildi.

Xitoy fazoda inqilobiy texnologiyani sinovdan oʻtkazib, yuqori yeroldi orbitasida harakatlanayotgan BeiDou navigatsiya sunʼiy yoʻldoshiga toʻgʻridan-toʻgʻri yonilgʻi quyish amaliyotini muvaffaqiyatli amalga oshirdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, joriy yilning fevral oyida boʻlib oʻtgan ushbu murakkab operatsiyaning tafsilotlari faqatgina hozirga kelib ommaga oshkor etildi. Ushbu yutuq kelgusida orbital guruhlarni saqlab qolish xarajatlarini keskin kamaytirish va kosmik apparatlar xizmat muddatini bir necha barobar uzaytirish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, muvaffaqiyatli sinov davomida maxsus xizmat koʻrsatuvchi apparat BeiDou sunʼiy yoʻldoshiga yaqinlashib, unga suyuq yonilgʻi uzatgan. Mutaxassislarning tushuntirishicha, tajribada murakkab sovutish tizimlarini talab qilmaydigan va yillar davomida saqlanishi mumkin boʻlgan uzoq muddatli kimyoviy yonilgʻi turidan foydalanilgan. Bu kosmik sharoitda saqlash va boshqarish jarayonlarini sezilarli darajada osonlashtiradi.

Fazoda yonilgʻi quyishning ahamiyati

Hozirgi kunda sunʼiy yoʻldoshlar nafaqat fazoga chiqarilish vaqtida, balki oʻz vazifalarini bajarish davomida ham ulkan miqdordagi resurslarni sarflaydi. Xususan, yonilgʻi orbital traektoriyani toʻgʻrilash, fazoviy obyektning holati va orientatsiyasini ushlab turish hamda xavfli toʻqnashuvlarning oldini olish uchun amalga oshiriladigan manevrlar uchun juda zarur hisoblanadi.

Amaliyot shuni koʻrsatadiki, sunʼiy yoʻldoshning bortidagi quyosh panellari, elektronika va boshqa barcha asosiy tizimlari mukammal ishlayotgan boʻlsa-da, rezervdagi yonilgʻi toʻliq tugashi bilanoq apparat oʻz faoliyatini toʻxtatishga majbur boʻladi. Ilgari bunday holatlarda yangi sunʼiy yoʻldoshni qaytadan fazoga uchirishga toʻgʻri kelar edi, bu эsa ulkan moliyaviy xarajatlarni keltirib chiqarar edi.

Murakkab texnik jarayon va kelajak istiqbollari

Orbital sharoitda yonilgʻi quyish texnologiyasi juda yuqori aniqlik va murakkab muhandislik yechimlarini talab qiladi. Dastlab xizmat koʻrsatuvchi qurilma nishonni oʻzi mustaqil ravishda aniqlashi, uning tezligi va traektoriyasini toʻliq sinxronlashtirishi, soʻngra esa mikrogravitatsiya sharoitida hech qanday sizib chiqishlarsiz tutashuvni amalga oshirishi shart.

Agar mazkur texnologiya yanada rivojlantirilsa, kelgusida bitta xizmat koʻrsatuvchi apparat bir nechta sunʼiy yoʻldoshlarni yonilgʻi bilan taʼminlay olishi mumkin. Bu oʻz navbatida yirik orbital guruhlarni boshqarish xarajatlarini sezilarli darajada qisqartiradi.

Eslatib oʻtamiz, BeiDou — AQShning GPS, Yevropaning Galileo va Rossiyaning GLONASS tizimlariga teng keladigan Xitoyning global sunʼiy yoʻldosh navigatsiya tizimi boʻlib, u fuqarolik ehtiyojlari bilan bir qatorda harbiy sohada ham keng qoʻllaniladi.

BeiDouKosmosSunʼiy yoʻldoshXitoyTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy oʻzining 50 ta Beidou sunʼiy yoʻldoshini yangiladiXitoy oʻzining 50 ta Beidou sunʼiy yoʻldoshini yangiladi31 iyul 16:51Xitoy yadroviy kosmik kemalar uchun maxsus qora quti ishlab chiqdiXitoy yadroviy kosmik kemalar uchun maxsus qora quti ishlab chiqdi12 iyul 05:22Xitoyda Kinetica-1 raketasi yordamida toʻqqizta yangi sunʼiy yoʻldosh uchirildiXitoyda Kinetica-1 raketasi yordamida toʻqqizta yangi sunʼiy yoʻldosh uchirildi20 sentabr 11:28NASA rahbari: AQSh Oysna-da Xitoydan oldin qoʻnishi shartNASA rahbari: AQSh Oysna-da Xitoydan oldin qoʻnishi shart16 sentabr 14:29Geoskan-2 sunʼiy yoʻldoshi samolyotlardan 47 mingdan ortiq xabar qabul qildiGeoskan-2 sunʼiy yoʻldoshi samolyotlardan 47 mingdan ortiq xabar qabul qildi28 avgust 17:21AQSh harbiylari kosmosda sunʼiy intellekt boshqaruvini sinovdan oʻtkazdiAQSh harbiylari kosmosda sunʼiy intellekt boshqaruvini sinovdan oʻtkazdi5 avgust 10:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi