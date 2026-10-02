Qirgʻiziston tarixda ilk bor oʻz sunʼiy yoʻldoshini orbitaga chiqardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qirgʻiziston oʻz tarixida ilk bor oʻz sunʼiy yoʻldoshini muvaffaqiyatli orbitaga chiqardi.
- Ushbu kosmik apparat 1-oktabr kuni SpaceX'ning Falcon 9 raketasi yordamida Kaliforniyadagi Vandenberg harbiy-havo kuchlari bazasidan uchirildi.
- Yangi sunʼiy yoʻldosh Bishkekdagi boshqaruv markazidan nazorat qilinadi va mintaqadagi ekologik hamda iqtisodiy vaziyatni monitoring qilishda muhim rol oʻynaydi.
Qirgʻiziston Respublikasi oʻz tarixida ilk bor kosmosga oʻzining shaxsiy sunʼiy yoʻldoshini muvaffaqiyatli uchirdi. Ushbu muhim tarixiy qadam mamlakatning yuqori texnologiyalar va koinotni oʻzlashtirish yoʻlidagi ilk yirik yutugʻi sifatida eʼtirof etilmoqda. Mazkur kosmik apparat mintaqadekecological va iqtisodiy vaziyatni monitoring qilishda yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur tarixiy loyihani amalga oshirish jarayoni AQShning Kaliforniya shtatidagi Vandenberg harbiy-havo kuchlari bazasidan amalga oshirildi. Sunʼiy yoʻldosh 1-oktabr kuni SpaceX kompaniyasiga tegishli boʻlgan mashhur Falcon 9 raketa-носиteli yordamida muvaffaqiyatli uchirildi. Mazkur parvoz paytida Qirgʻiziston apparati bitta raketa yordamida orbitaga chiqarilgan 130 ta turli kosmik qurilmalar guruhining tarkibidan joy oldi.
Kosmik boshqaruv va amaliy vazifalarYangi kosmik apparatni boshqarish jarayoni toʻgʻridan-toʻgʻri mamlakat poytaxti Bishkek shahrida maxsus tashkil etilgan boshqaruv markazidan amalga oshiriladi. Mutaxassislar orbitadan olinadigan maʼlumotlar yordamida qishloq xoʻjaligi yerlari, muzliklar, suv havzalari, oʻrmonlar hamda yaylovlar holatini samarali nazorat qilishni rejalashtirmoqda.
Shuningdek, sunʼiy yoʻldosh kuzatuvlari tabiat ekotizimlaridagi oʻzgarishlarni tezkor aniqlash, yer osti boyliklaridan noqonuniy foydalanish holatlarini fosh etishda muhim vosita boʻladi. Bundan tashqari, ruxsatsiz chiqindixonalar va boshqa turdagi ekologik ifloslanish manbalarini kosmosdan turib qatʼiy nazorat qilish imkoniyati yaratiladi.
Tabiiy xatarlarni erta aniqlashKosmik monitoring tizimining alohida yoʻnalishlaridan biri tabiiy xavf-xatarlarni oldini olishga qaratilgan. Yangi texnologiyalar yordamida qurgʻoqchilik, suv toshqinlari, koʻchkilar, sele oqimlari hamda oʻrmon yongʻinlari kabi favqulodda vaziyatlarning dastlabki belgilarini erta bosqichdayoq aniqlash imkoni tugʻiladi.
Qirgʻiziston prezidenti maʼmuriyati tarqatgan rasmiy maʼlumotlarga koʻra, ushbu obʼyektiv kosmik axborotlar davlat miqyosidagi muhim qarorlarni qabul qilishda asosiy manba boʻlib xizmat qiladi. Shuningdek, ular investitsion rejalashtirishni yanada aniqroq amalga oshirish va davlat dasturlarining ijrosini qatʼiy nazorat qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.
Izohlar 0
…