Qirgʻiziston tarixda ilk bor oʻz sunʼiy yoʻldoshini orbitaga chiqardi

·22·Texno
Qirgʻiziston tarixda ilk bor oʻz sunʼiy yoʻldoshini orbitaga chiqardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qirgʻiziston oʻz tarixida ilk bor oʻz sunʼiy yoʻldoshini muvaffaqiyatli orbitaga chiqardi.
  • Ushbu kosmik apparat 1-oktabr kuni SpaceX'ning Falcon 9 raketasi yordamida Kaliforniyadagi Vandenberg harbiy-havo kuchlari bazasidan uchirildi.
  • Yangi sunʼiy yoʻldosh Bishkekdagi boshqaruv markazidan nazorat qilinadi va mintaqadagi ekologik hamda iqtisodiy vaziyatni monitoring qilishda muhim rol oʻynaydi.

Qirgʻiziston Respublikasi oʻz tarixida ilk bor kosmosga oʻzining shaxsiy sunʼiy yoʻldoshini muvaffaqiyatli uchirdi. Ushbu muhim tarixiy qadam mamlakatning yuqori texnologiyalar va koinotni oʻzlashtirish yoʻlidagi ilk yirik yutugʻi sifatida eʼtirof etilmoqda. Mazkur kosmik apparat mintaqadekecological va iqtisodiy vaziyatni monitoring qilishda yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur tarixiy loyihani amalga oshirish jarayoni AQShning Kaliforniya shtatidagi Vandenberg harbiy-havo kuchlari bazasidan amalga oshirildi. Sunʼiy yoʻldosh 1-oktabr kuni SpaceX kompaniyasiga tegishli boʻlgan mashhur Falcon 9 raketa-носиteli yordamida muvaffaqiyatli uchirildi. Mazkur parvoz paytida Qirgʻiziston apparati bitta raketa yordamida orbitaga chiqarilgan 130 ta turli kosmik qurilmalar guruhining tarkibidan joy oldi.

Kosmik boshqaruv va amaliy vazifalar

Yangi kosmik apparatni boshqarish jarayoni toʻgʻridan-toʻgʻri mamlakat poytaxti Bishkek shahrida maxsus tashkil etilgan boshqaruv markazidan amalga oshiriladi. Mutaxassislar orbitadan olinadigan maʼlumotlar yordamida qishloq xoʻjaligi yerlari, muzliklar, suv havzalari, oʻrmonlar hamda yaylovlar holatini samarali nazorat qilishni rejalashtirmoqda.

Shuningdek, sunʼiy yoʻldosh kuzatuvlari tabiat ekotizimlaridagi oʻzgarishlarni tezkor aniqlash, yer osti boyliklaridan noqonuniy foydalanish holatlarini fosh etishda muhim vosita boʻladi. Bundan tashqari, ruxsatsiz chiqindixonalar va boshqa turdagi ekologik ifloslanish manbalarini kosmosdan turib qatʼiy nazorat qilish imkoniyati yaratiladi.

Tabiiy xatarlarni erta aniqlash

Kosmik monitoring tizimining alohida yoʻnalishlaridan biri tabiiy xavf-xatarlarni oldini olishga qaratilgan. Yangi texnologiyalar yordamida qurgʻoqchilik, suv toshqinlari, koʻchkilar, sele oqimlari hamda oʻrmon yongʻinlari kabi favqulodda vaziyatlarning dastlabki belgilarini erta bosqichdayoq aniqlash imkoni tugʻiladi.

Qirgʻiziston prezidenti maʼmuriyati tarqatgan rasmiy maʼlumotlarga koʻra, ushbu obʼyektiv kosmik axborotlar davlat miqyosidagi muhim qarorlarni qabul qilishda asosiy manba boʻlib xizmat qiladi. Shuningdek, ular investitsion rejalashtirishni yanada aniqroq amalga oshirish va davlat dasturlarining ijrosini qatʼiy nazorat qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

QirgʻizistonSpaceXSunʼiy yoʻldoshKosmosTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy fazoda BeiDou sunʼiy yoʻldoshini muvaffaqiyatli yonilgʻi bilan toʻldirdiXitoy fazoda BeiDou sunʼiy yoʻldoshini muvaffaqiyatli yonilgʻi bilan toʻldirdi27 sentabr 23:22SpaceX Britaniyaning Filtronic kompaniyasidan 68 million dollarlik uskunalar buyurtma qildiSpaceX Britaniyaning Filtronic kompaniyasidan 68 million dollarlik uskunalar buyurtma qildiKecha 19:51Starship kosmik kemasi tarixda ilk bor orbitaga chiqdiStarship kosmik kemasi tarixda ilk bor orbitaga chiqdi28 sentabr 22:26SpaceX oʻz tarixida ilk bor Starship orqali Starlink V3 yoʻldoshlarini orbitaga chiqardiSpaceX oʻz tarixida ilk bor Starship orqali Starlink V3 yoʻldoshlarini orbitaga chiqardi28 sentabr 19:27Starship kosmik kemasi tarixda ilk bor orbitaga chiqdiStarship kosmik kemasi tarixda ilk bor orbitaga chiqdi28 sentabr 18:51Isar Aerospace kosmik kompaniyasi sunʼiy yoʻldoshlarni orbitaga chiqardiIsar Aerospace kosmik kompaniyasi sunʼiy yoʻldoshlarni orbitaga chiqardi7 sentabr 12:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi