NASA kosmosga yuborilgan noutbuklarni qanday o‘zgartirgani maʼlum bo‘ldi

·51·Texno
NASA kosmosga yuborilgan noutbuklarni qanday o‘zgartirgani maʼlum bo‘ldi
Qisqacha

NASA Xalqaro kosmik stansiyaga yuborilgan noutbuklarni yagona quvvat standartiga moslashtirib, ularga Cannon plug deb nomlanuvchi aylana shaklidagi ulagich o‘rnatgan. Buning uchun kompyuterlardagi orbital stansiyada keraksiz bo‘lgan telefon modemi olib tashlangan va uning joyiga MKS doimiy tok manbaiga ulanadigan qism qo‘yilgan. Bu yechim har bir noutbuk uchun alohida quvvat bloki, kabel va o‘tkazgichlarni saqlash zaruratini bartaraf etgan.

Xalqaro kosmik stansiyaga yuboriladigan noutbuklar o‘tmishda NASA mutaxassislari tomonidan maxsus modifikatsiyadan o‘tkazilgan. Kosmik texnika ishqibozi Jorj Raush NASA ko‘rgazma markazida ana shunday noyob kompyuterlardan birini o‘rganib chiqib, uning o‘ziga xos jihatlarini omma eʼtiboriga havola qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Noutbuklar nima uchun o‘zgartirilgan?

ixbt.com maʼlumotiga ko‘ra, kosmosekspertlar stansiyaga jo‘natiladigan turli rusumdagi noutbuklarni yagona standartga keltirishga majbur bo‘lgan. Barcha kompyuterlar bort elektr tarmog‘iga bir xil ulanishi uchun ularga standart aylana shaklidagi Cannon plug deb nomlanuvchi quvvat ulagichi o‘rnatilgan. Odatiy markali zaryadlash qurilmalari esa butunlay olib tashlangan.

Ushbu amaliy yechim kosmik stansiya sharoitida muhim ahamiyat kasb etgan. Agar bunday moslashtirish bajarilmaganda, har bir alohida kompyuter uchun o‘zining blok-pitaniyasi, kabellari va o‘tkazgichlarini saqlash talab etilar edi. Maʼlumki, kosmosda har bir ortiqcha massa va uskunalar ortiqcha yuklamani keltirib chiqaradi.

Muhandislar yangi quvvat ulagichini o‘rnatish uchun noutbuklardagi o‘rnatilgan telefon modemining bo‘sh joyidan foydalanganlar. Orbital stansiyada mutlaqo foydasiz bo‘lgan modem porti olib tashlanib, uning o‘rniga MKS doimiy tok manbaiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ulanuvchi qism o‘rnatilgan.

Tarixiy tafsilotlar va texnik xususiyatlar

Tarixiy maʼlumotlarga tayanilsa, ThinkPad va boshqa kompyuterlarni kosmik missiyalar uchun tayyorlash va modifikatsiya qilish ishlarini Lockheed Martin kompaniyasi shartnoma asosida amalga oshirgan. Kompyuterlarda telefon modemining mavjudligining o‘ziyoq ularning naqadar qadimiy ekanidan dalolat beradi.

Eslatib o‘tamiz, XKS qurilishi 1990-yillarning oxirlarida boshlangan bo‘lib, o‘sha davrda modemlar noutbuklarning ajralmas qismi hisoblangan. Stansiyaning ilk uzoq muddatli ekipajlari esa 2000-yilda o‘z faoliyatini boshlagan edi. Shuningdek, dastlabki MKS aloqa infratuzilmasining o‘ziga xos xususiyatlari mavjud bo‘lib, bort tizimlarining ayrimlari uchun aviatsiya va kosmik texnikada qo‘llaniladigan MIL-STD-1553 maʼlumotlar uzatish shinasidan foydalanilgan.

Ushbu noutbuklar tarixi faqat texnik nuqtayi nazardan emas, balki arxiv hujjatlari nuqtayi nazaridan ham qiziqarlidir. Jorj Raushning taʼkidlashicha, bugungi kunda bunday modifikatsiyalar haqidagi birlamchi hujjatlarni topish juda qiyinlashgan. Ko‘rgazma markazida bu boradagi maʼlumotlar kamchilikni tashkil etadi, muhandis oldin foydalangan internet-manbalarning ayrimlari esa allaqachon yo‘qolib ketgan.

NASAKosmosNoutbukTexnologiyaTarix
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaOnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaBugun, 06:54Koinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiKoinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiBugun, 04:28Darknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiDarknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiBugun, 03:20Amazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinAmazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinBugun, 02:22Redmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranRedmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranBugun, 01:29OpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiOpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi