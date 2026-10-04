Honor arzon va quvvatli Pad X7b planshetini taqdim etdi

·22·Texno
Honor arzon va quvvatli Pad X7b planshetini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Honor kompaniyasi 135 dollardan boshlanuvchi narxda, zamonaviy metall korpus va 8000 mA·ch sigʻimli akkumulyatorga ega yangi Honor Pad X7b planshetini taqdim etdi.
  • Qurilma 9,7 dyuymli 2052×1152 piksel aniqlikdagi 90 Gs displey, Qualcomm Snapdragon 685 protsessori, 4 GB tezkor va 128 GB ichki xotiraga ega boʻlib, xotirani microSD orqali 2 TB gacha kengaytirish mumkin.

Honor brendi hamyonbop qurilmalar qatorini yangi Honor Pad X7b planshati bilan boyitdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, zamonaviy metall korpus va katta akkumulyatorga ega mazkur gadjet xaridorlarga bor-yoʻgʻi 135 dollardan taklif etilmoqda va oʻz sinfida raqobatbardosh variantga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Qurilma 9,7 dyuymli yuqori sifatli displey bilan jihozlangan boʻlib, uning tasvir aniqligi 2052×1152 pikselni tashkil etadi. Ekranning kadrlar chastotasi 90 Hz ga tengligi interfeysning yanada silliq ishlashini taʼminlaydi.

Displey imkoniyatlari va unumdorlik

Ishlab chiqaruvchining maʼlumot qilishicha, ekran yorqinligi 500 nit darajasida belgilangan va sRGB ranglar fazosining 100 foizini qamrab oladi. Old panelning qariyb 81 foizini egallagan displey multimedia kontentini isteʼmol qilish uchun qulay sharoit yaratadi.

Planshet asosida Qualcomm Snapdragon 685 protsessori yotadi. Qurilma 4 GB tezkor xotira bilan taʼminlangan boʻlib, flesh-xotira hisobiga uni yana 4 GB ga kengaytirish imkoniyati mavjud. Ichki xotira hajmi эса 128 GB ni tashkil etadi.

Xotira va avtonomlik koʻrsatkichlari

Foydalanuvchilar qulayligi uchun qurilmada microSD karta uchun maxsus slot mavjud boʻlib, u orqali xotirani 2 TB gacha oshirish mumkin. Bu esa koʻplab fayl va ilovalarni muammosiz saqlash imkonini beradi.

Gadjetning eng asosiy ustunliklaridan biri bu uning 8000 mA·ch sigʻimli akkumulyatoridir. Honor bahosiga koʻra, bu batareya 16 soatgacha tinimsiz video koʻrish yoki 21 soatgacha elektron kitob oʻqish imkonini beradi. Kutish rejimida esa qurilma 82 kungacha ishlay oladi.

Korpusning qalinligi 8,48 mm, ogʻirligi esa 447 grammni tashkil qiladi. Hozirda yangi planshet ishlab chiqaruvchining global veb-saytida eʼlon qilingan boʻlib, dastlabki bosqichda Saudiya Arabistoni bozorida sotuvga chiqarildi.

Mazkur modelning bazaviy versiyasi taxminan 135 dollarga (499 rial) baholangan. Shuningdek, 128 GB flesh-xotira va LTE moduli bilan jihozlangan talqinining narxi 185 dollarni tashkil etishi maʼlum qilindi.

HonorPlanshetTexnologiyaGadjetlarSnapdragon
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iQOO Pad Ultra plansheti: 9020 mA·ch batareya va kuchli sovitish tizimiiQOO Pad Ultra plansheti: 9020 mA·ch batareya va kuchli sovitish tizimi28 sentabr 08:20Yangi flagmanlarda nosozliklar kuzatilmoqdaYangi flagmanlarda nosozliklar kuzatilmoqdaKecha 15:57Honor Magic 9 Super Edition: 11 000 mA·ch batareyali flagman taqdim etildiHonor Magic 9 Super Edition: 11 000 mA·ch batareyali flagman taqdim etildi28 sentabr 17:59Honor Magic 9 Pro Max flagmani 10 000 nit yorqinlikdagi displeyga ega boʻladiHonor Magic 9 Pro Max flagmani 10 000 nit yorqinlikdagi displeyga ega boʻladi26 sentabr 23:20Honor MagicPad 4 plansheti Apple va Samsung raqobatchilarini ortda qoldirdiHonor MagicPad 4 plansheti Apple va Samsung raqobatchilarini ortda qoldirdi7 avgust 22:50Honor Magic 9 flagmani taqdimot sanasi va asosiy xususiyatlari oshkor etildiHonor Magic 9 flagmani taqdimot sanasi va asosiy xususiyatlari oshkor etildi13 sentabr 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...