Honor Magic 9 Super Edition: 11 000 mA·ch batareyali flagman taqdim etildi

·27·Texno
Honor Magic 9 Super Edition: 11 000 mA·ch batareyali flagman taqdim etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Honor Magic 9 Super Edition smartfoni 11 000 mA·ch sigʻimli rekord darajadagi batareya bilan taqdim etildi.
  • Qurilma 6,81 dyuymli 120 Gts chastotali OLED displeyga, Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessoriga va 200 megapikselli asosiy kameraga ega.
  • Honor Magic 9 Super Edition 80 Vt simli va 50 Vt simsiz quvvatlashni qoʻllab-quvvatlaydi, shuningdek, IP69K standartiga muvofiq himoyalangan.

Xitoyning Honor kompaniyasi oʻz tarixidagi eng yirik akkumulyator bilan jihozlangan yangi Honor Magic 9 Super Edition smartfonini rasman taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, flagman daromadli texnologiyalar va oʻta ulkan quvvatni oʻzida mujassam etgan boʻlib, uning boshlangʻich narxi 600 dollardan boshlanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Displey va asosiy imkoniyatlar

Yangi qurilma 6,81 dyuymli tekis OLED ekran bilan jihozlangan boʻlib, uning aniqligi 2788 × 1280 pikselni va yangilanish chastotasi 120 Hz ni tashkil etadi. Ekran atrofidagi hoshiya qalinligi atigi 1,03 mm ni tashkil qiladi. Shuningdek, global pik yorqinligi 2000 nit, lokal yorqinligi esa 10 000 nitgacha yetishi eʼlon qilindi, 3840 Hz chastotali ShIM regulyatsiyasi esa koʻz yuklamasini kamaytiradi.

Akkumulyator va samaradorlik

Smartfonning asosiy oʻziga xos jihati — bu seriya tarixidagi rekord darajadagi 11 000 mA·ch sigʻimli batareyadir. Qizigʻi shundaki, shunchalik ulkan akkumulyatorga qaramay, korpus qalinligi atigi 8,1 mm, ogʻirligi esa 227 grammni tashkil etadi. Qurilma 80 W quvvatli simli va 50 W quvvatli simsiz quvvat olish texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.

Apparatik platforma sifatida Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessori tanlangan. Qizishning oldini olish maqsadida Honor faol sovutish tizimi va oʻrnatilgan kichik ventilyatordan foydalanadi. Smartfon Android 17 bazasidagi MagicOS 11 operatsion tizimida ishlaydi.

Kamera va qoʻshimcha texnologiyalar

Asosiy kamera moduli 1/1,55 dyuymli 200 megapikselli Samsung S5KHP5 sensorini oʻz ichiga oladi. Unga 3 karrali optik zoom imkoniyatiga ega 50 megapikselli Sony LYTIA 500 telefotokamera hamda 12 megapikselli ultra keng burchakli kamera hamrohlik qiladi.

Qurilmaning zamonaviy imkoniyatlari qatoriga Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, infraqizil port, stereodinamiklar, ekranning ostiga oʻrnatilgan optik barmoq izi skaneri va sunʼiy intellekt funksiyalari uchun alohida tugma kiritilgan. Shuningdek, aloqa sifatini yaxshilash uchun maxsus C3 noutbuk va smartfon chipi qoʻllanilgan.

Chidamlilik va narxlar

Korpus IP69K standartiga muvofiq chang va suvdan toʻliq himoyalangan. Xitoy bozorida taqdim etilgan xotira turlariga koʻra narxlar quyidagicha belgilangan:

  • 12/256 GB versiyasi — 600 dollar
  • 12/512 GB versiyasi — 670 dollar
  • 16/512 GB versiyasi — 740 dollar

HonorSmartfonFlagmanSnapdragonTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Honor Magic 9 Pro Max flagmani 10 000 nit yorqinlikdagi displeyga ega boʻladiHonor Magic 9 Pro Max flagmani 10 000 nit yorqinlikdagi displeyga ega boʻladi26 sentabr 23:20Honor Magic 9 flagmani taqdimot sanasi va asosiy xususiyatlari oshkor etildiHonor Magic 9 flagmani taqdimot sanasi va asosiy xususiyatlari oshkor etildi13 sentabr 00:58Honor Magic 8 Pro eng foydali Android-flagman deb topildiHonor Magic 8 Pro eng foydali Android-flagman deb topildi3 sentabr 08:24OnePlus 16 flagmani: 9000 mA·ch akkumulyator va 185 Hz ekran taqdim etiladiOnePlus 16 flagmani: 9000 mA·ch akkumulyator va 185 Hz ekran taqdim etiladi19 sentabr 10:26Honor Magic 9 Pro flagmani ikkita 200 MP kamera bilan chiqadiHonor Magic 9 Pro flagmani ikkita 200 MP kamera bilan chiqadi31 avgust 19:27Yangi Snapdragon chipiga ega Honor flagmani taqdimot oldidan sinovdan oʻtdiYangi Snapdragon chipiga ega Honor flagmani taqdimot oldidan sinovdan oʻtdi15 sentabr 15:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi