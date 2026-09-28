Honor Magic 9 Super Edition: 11 000 mA·ch batareyali flagman taqdim etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Honor Magic 9 Super Edition smartfoni 11 000 mA·ch sigʻimli rekord darajadagi batareya bilan taqdim etildi.
- Qurilma 6,81 dyuymli 120 Gts chastotali OLED displeyga, Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessoriga va 200 megapikselli asosiy kameraga ega.
- Honor Magic 9 Super Edition 80 Vt simli va 50 Vt simsiz quvvatlashni qoʻllab-quvvatlaydi, shuningdek, IP69K standartiga muvofiq himoyalangan.
Xitoyning Honor kompaniyasi oʻz tarixidagi eng yirik akkumulyator bilan jihozlangan yangi Honor Magic 9 Super Edition smartfonini rasman taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, flagman daromadli texnologiyalar va oʻta ulkan quvvatni oʻzida mujassam etgan boʻlib, uning boshlangʻich narxi 600 dollardan boshlanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Displey va asosiy imkoniyatlarYangi qurilma 6,81 dyuymli tekis OLED ekran bilan jihozlangan boʻlib, uning aniqligi 2788 × 1280 pikselni va yangilanish chastotasi 120 Hz ni tashkil etadi. Ekran atrofidagi hoshiya qalinligi atigi 1,03 mm ni tashkil qiladi. Shuningdek, global pik yorqinligi 2000 nit, lokal yorqinligi esa 10 000 nitgacha yetishi eʼlon qilindi, 3840 Hz chastotali ShIM regulyatsiyasi esa koʻz yuklamasini kamaytiradi.
Akkumulyator va samaradorlikSmartfonning asosiy oʻziga xos jihati — bu seriya tarixidagi rekord darajadagi 11 000 mA·ch sigʻimli batareyadir. Qizigʻi shundaki, shunchalik ulkan akkumulyatorga qaramay, korpus qalinligi atigi 8,1 mm, ogʻirligi esa 227 grammni tashkil etadi. Qurilma 80 W quvvatli simli va 50 W quvvatli simsiz quvvat olish texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.
Apparatik platforma sifatida Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessori tanlangan. Qizishning oldini olish maqsadida Honor faol sovutish tizimi va oʻrnatilgan kichik ventilyatordan foydalanadi. Smartfon Android 17 bazasidagi MagicOS 11 operatsion tizimida ishlaydi.
Kamera va qoʻshimcha texnologiyalarAsosiy kamera moduli 1/1,55 dyuymli 200 megapikselli Samsung S5KHP5 sensorini oʻz ichiga oladi. Unga 3 karrali optik zoom imkoniyatiga ega 50 megapikselli Sony LYTIA 500 telefotokamera hamda 12 megapikselli ultra keng burchakli kamera hamrohlik qiladi.
Qurilmaning zamonaviy imkoniyatlari qatoriga Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, infraqizil port, stereodinamiklar, ekranning ostiga oʻrnatilgan optik barmoq izi skaneri va sunʼiy intellekt funksiyalari uchun alohida tugma kiritilgan. Shuningdek, aloqa sifatini yaxshilash uchun maxsus C3 noutbuk va smartfon chipi qoʻllanilgan.
Chidamlilik va narxlarKorpus IP69K standartiga muvofiq chang va suvdan toʻliq himoyalangan. Xitoy bozorida taqdim etilgan xotira turlariga koʻra narxlar quyidagicha belgilangan:
- 12/256 GB versiyasi — 600 dollar
- 12/512 GB versiyasi — 670 dollar
- 16/512 GB versiyasi — 740 dollar
Izohlar 0
…