Honor Magic 9 Pro Max flagmani 10 000 nit yorqinlikdagi displeyga ega boʻladi

·11·Texno
Honor Magic 9 Pro Max flagmani 10 000 nit yorqinlikdagi displeyga ega boʻladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Honor Magic 9 Pro Max 28-sentabrda taqdim etiladi va 10 000 nitlik rekord yorqinlikka ega Black Diamond displeyi bilan ajralib turadi.
  • Ushbu ekran 5600 qatlamli kremniy nitrididan tayyorlangan bo'lib, 25 barobar ko'proq tushish va 15 barobar ko'proq tirnalishlarga chidamli.
  • Qurilma Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 protsessori, 8800 mA·soatlik akkumulyator va 200 megapikselli asosiy kamera kabi yuqori texnik xususiyatlarga ega bo'ladi.

Honor kompaniyasi oʻzining navbatdagi flagman smartfoni — Honor Magic 9 Pro Max qurilmasining taqdimot sanasi va asosiy texnik xususiyatlarini rasman eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, joriy yilning 28-sentabr kuni keng omma eʼtiboriga havola etiladigan ushbu gadjet oʻta mustahkam ekrani hamda rekord darajadagi yorqinligi bilan mobil bozorida katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taqdimot oldidan kompaniya vakili Van Fey yangi avlod Black Diamond nomli ekran texnologiyasining oʻziga xos jihatlarini oshkor qildi. Unga koʻra, displey 5600 qatlamli kremniy nitrididan iborat maxsus innovatsion qoplama bilan jihozlangan. Ushbu yechim tufayli ekran yuzasining nurlanish koeffitsiyenti 1,5 foizgacha pasaytirilgan boʻlib, bu quyosh nuri kuchli tushgan sharoitda ham matn va tasvirlarni aniq oʻqish imkonini beradi.

Rekord darajadagi mustahkamlik va displey imkoniyatlari

Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, smartfon displeyi avvalgi avlod modellariga nisbatan tushib ketishlarga 25 barobar, tirnalishlarga esa 15 barobar chidamliroq qilib yasalgan. Garchi qiyosiy taqqoslashlar qaysi standartlar asosida olib borilgani ochiqlanmagan boʻlsa-da, mutaxassislar taqdim etilayotgan koʻrsatkichlarni yuqori baholamoqda. Shuningdek, ekran uchun eʼlon qilingan 10 000 nitlik eng yuqori yorqinlik faqatgina muayyan sharoitlarda va panelning cheklangan qismida ishlashi taxmin qilinmoqda.

Parallel ravishda taniqli insayder Digital Chat Station tomonidan ushbu flagmanning toʻliq texnik pasporti ham internetga sizdirildi. Unga koʻra, Honor Magic 9 Pro Max 6,8 dyuymli, 2868 x 1320 piksellar aniqligiga va 120 Hz yanglanish chastotasiga ega yirik tekis ekran bilan taʼminlanadi.

Flagmanning ichki tuzilishi va kamera imkoniyatlari

Qurilmaning apparat qismi eng soʻnggi Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 protsessoriga tayanadi. Birlikning avtonomligini taʼminlash uchun esa 8800 mA·soat sigʻimli ulkan akkumulyator oʻrnatilgan boʻlib, u 100 W quvvatga ega simli hamda 80 W quvvatli simsiz tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.

Fotohavaskorlar uchun smartfon jiddiy imkoniyatlarni taqdim etadi. Asosiy kamera bloki 1/1,28 dyuymli hamda f/1,57 diafragmali 200 megapikselli bosh modul bilan jihozlangan. Shuningdek, 1/1,4 dyuymli optik formatdagi yana bir 200 megapikselli periskop kamera va f/2,0 diafragmali 50 megapikselli oʻta keng burchakli obyektiv ham mavjud. Old kamera esa 55 megapikselli kvadrat sensor asosida ishlaydi.

Kengaytirilgan imkoniyatlar qatoriga ikki karrali dinamik tizimi hamda eng yuqori IP69K darajasidagi suv va changdan himoya standarti ham kiritilgan.

HonorSmartfonTexnologiyaPremyeraSnapdragon
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mivi kompaniyasi oʻzining ilk Mivi One 5G smartfonini taqdim etdiMivi kompaniyasi oʻzining ilk Mivi One 5G smartfonini taqdim etdi24 sentabr 19:52Honor Magic 9 flagmani taqdimot sanasi va asosiy xususiyatlari oshkor etildiHonor Magic 9 flagmani taqdimot sanasi va asosiy xususiyatlari oshkor etildi13 sentabr 00:58Honor Magic 9 Pro flagmani ikkita 200 MP kamera bilan chiqadiHonor Magic 9 Pro flagmani ikkita 200 MP kamera bilan chiqadi31 avgust 19:27Yangi Snapdragon chipiga ega Honor flagmani taqdimot oldidan sinovdan oʻtdiYangi Snapdragon chipiga ega Honor flagmani taqdimot oldidan sinovdan oʻtdi15 sentabr 15:27Mitsubishi kompaniyasi yangi avlod Pajero yoʻltanlamasini taqdim etdiMitsubishi kompaniyasi yangi avlod Pajero yoʻltanlamasini taqdim etdi2 sentabr 12:26Honor Magic 9 Pro Max kamerasi imkoniyatlari namoyish etildiHonor Magic 9 Pro Max kamerasi imkoniyatlari namoyish etildiBugun 13:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi