Honor Magic 9 Pro Max flagmani 10 000 nit yorqinlikdagi displeyga ega boʻladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Honor Magic 9 Pro Max 28-sentabrda taqdim etiladi va 10 000 nitlik rekord yorqinlikka ega Black Diamond displeyi bilan ajralib turadi.
- Ushbu ekran 5600 qatlamli kremniy nitrididan tayyorlangan bo'lib, 25 barobar ko'proq tushish va 15 barobar ko'proq tirnalishlarga chidamli.
- Qurilma Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 protsessori, 8800 mA·soatlik akkumulyator va 200 megapikselli asosiy kamera kabi yuqori texnik xususiyatlarga ega bo'ladi.
Honor kompaniyasi oʻzining navbatdagi flagman smartfoni — Honor Magic 9 Pro Max qurilmasining taqdimot sanasi va asosiy texnik xususiyatlarini rasman eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, joriy yilning 28-sentabr kuni keng omma eʼtiboriga havola etiladigan ushbu gadjet oʻta mustahkam ekrani hamda rekord darajadagi yorqinligi bilan mobil bozorida katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taqdimot oldidan kompaniya vakili Van Fey yangi avlod Black Diamond nomli ekran texnologiyasining oʻziga xos jihatlarini oshkor qildi. Unga koʻra, displey 5600 qatlamli kremniy nitrididan iborat maxsus innovatsion qoplama bilan jihozlangan. Ushbu yechim tufayli ekran yuzasining nurlanish koeffitsiyenti 1,5 foizgacha pasaytirilgan boʻlib, bu quyosh nuri kuchli tushgan sharoitda ham matn va tasvirlarni aniq oʻqish imkonini beradi.
Rekord darajadagi mustahkamlik va displey imkoniyatlariIshlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, smartfon displeyi avvalgi avlod modellariga nisbatan tushib ketishlarga 25 barobar, tirnalishlarga esa 15 barobar chidamliroq qilib yasalgan. Garchi qiyosiy taqqoslashlar qaysi standartlar asosida olib borilgani ochiqlanmagan boʻlsa-da, mutaxassislar taqdim etilayotgan koʻrsatkichlarni yuqori baholamoqda. Shuningdek, ekran uchun eʼlon qilingan 10 000 nitlik eng yuqori yorqinlik faqatgina muayyan sharoitlarda va panelning cheklangan qismida ishlashi taxmin qilinmoqda.
Parallel ravishda taniqli insayder Digital Chat Station tomonidan ushbu flagmanning toʻliq texnik pasporti ham internetga sizdirildi. Unga koʻra, Honor Magic 9 Pro Max 6,8 dyuymli, 2868 x 1320 piksellar aniqligiga va 120 Hz yanglanish chastotasiga ega yirik tekis ekran bilan taʼminlanadi.
Flagmanning ichki tuzilishi va kamera imkoniyatlariQurilmaning apparat qismi eng soʻnggi Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 protsessoriga tayanadi. Birlikning avtonomligini taʼminlash uchun esa 8800 mA·soat sigʻimli ulkan akkumulyator oʻrnatilgan boʻlib, u 100 W quvvatga ega simli hamda 80 W quvvatli simsiz tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.
Fotohavaskorlar uchun smartfon jiddiy imkoniyatlarni taqdim etadi. Asosiy kamera bloki 1/1,28 dyuymli hamda f/1,57 diafragmali 200 megapikselli bosh modul bilan jihozlangan. Shuningdek, 1/1,4 dyuymli optik formatdagi yana bir 200 megapikselli periskop kamera va f/2,0 diafragmali 50 megapikselli oʻta keng burchakli obyektiv ham mavjud. Old kamera esa 55 megapikselli kvadrat sensor asosida ishlaydi.
Kengaytirilgan imkoniyatlar qatoriga ikki karrali dinamik tizimi hamda eng yuqori IP69K darajasidagi suv va changdan himoya standarti ham kiritilgan.
Izohlar 0
…