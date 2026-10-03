Yangi flagmanlarda nosozliklar kuzatilmoqda
Xitoy ijtimoiy tarmoqlarida eng soʻnggi flagman protsessorlarida ishlaydigan ilgʻor smartfonlar faoliyatidagi jiddiy muammolar haqida xabarlar tarqaldi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, gap Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 chipseti bilan jihozlangan qurilmalar haqida bormoqda, ularning barqarorligidan foydalanuvchilar qattiq norozi boʻlmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, Schrodinger laqabi ostidagi taniqli insayder eʼtibor qaratgan ushbu muammolar asosan Honor Magic 9 Pro Max hamda Xiaomi 18 Pro modellari egalarini tashvishga solmoqda. Mazkur gadjetlar xaridorlari kundalik foydalanish vaqtida qator noqulayliklarga duch kelayotganini yashirishmayapti.
Smartfonlar faoliyatidagi asosiy nuqsonlarFoydalanuvchilar qoldirgan shikoyatlarga koʻra, flagman smartfonlar ishida quyidagi nosozliklar kuzatilmoqda:
- Ilovalar va ogʻir oʻyinlarning kutilmaganda yopilib qolishi;
- Tizim faoliyatining umuman beqarorlashuvi;
- Qurilmaning oʻz-oʻzidan qayta ishga tushishi (perezaqruska);
- Korpus haroratining keskin va sezilarli darajada koʻtarilib ketishi.
Shu bilan birga, muammo faqatgina protsessorning oʻzida emas, balki aniq bir smartfon modellarining dasturiy taʼminoti — proshivkalaridagi xatoliklar tufayli kelib chiqqan boʻlish ehtimoli ham koʻrib chiqilmoqda. Muhandislar bu borada chuqur tahlil ishlarini olib bormoqda.
Qizigʻi shundaki, ayni paytda asosiy raqobatchi hisoblangan Mediatek kompaniyasining yangi Dimensity 9600 hamda Dimensity 9600 Pro protsessorlarida ishlaydigan flagman modellari borasida bunday shikoyatlar umuman qayd etilmagan. Bu esa Qualcomm mahsulotidagi muammolarning oʻziga xos xususiyatlaridan dalolat beradi.
Izohlar 0
…