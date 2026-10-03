Yangi flagmanlarda nosozliklar kuzatilmoqda

·12·Texno
Yangi flagmanlarda nosozliklar kuzatilmoqda

Xitoy ijtimoiy tarmoqlarida eng soʻnggi flagman protsessorlarida ishlaydigan ilgʻor smartfonlar faoliyatidagi jiddiy muammolar haqida xabarlar tarqaldi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, gap Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 chipseti bilan jihozlangan qurilmalar haqida bormoqda, ularning barqarorligidan foydalanuvchilar qattiq norozi boʻlmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, Schrodinger laqabi ostidagi taniqli insayder eʼtibor qaratgan ushbu muammolar asosan Honor Magic 9 Pro Max hamda Xiaomi 18 Pro modellari egalarini tashvishga solmoqda. Mazkur gadjetlar xaridorlari kundalik foydalanish vaqtida qator noqulayliklarga duch kelayotganini yashirishmayapti.

Smartfonlar faoliyatidagi asosiy nuqsonlar

Foydalanuvchilar qoldirgan shikoyatlarga koʻra, flagman smartfonlar ishida quyidagi nosozliklar kuzatilmoqda:

  • Ilovalar va ogʻir oʻyinlarning kutilmaganda yopilib qolishi;
  • Tizim faoliyatining umuman beqarorlashuvi;
  • Qurilmaning oʻz-oʻzidan qayta ishga tushishi (perezaqruska);
  • Korpus haroratining keskin va sezilarli darajada koʻtarilib ketishi.
Hozirgi vaqtda yuqoridagi koʻngilsizliklarning aniq sabablari rasman oʻrganilmoqda va sabablar hali toʻliq aniqlangani yoʻq. Mutaxassislar ushbu nosozliklar bevosita yangi однокристальная sistema (chipset) arxitekturasi bilan bogʻliq boʻlishi mumkinligini taxmin qilishmoqda.

Shu bilan birga, muammo faqatgina protsessorning oʻzida emas, balki aniq bir smartfon modellarining dasturiy taʼminoti — proshivkalaridagi xatoliklar tufayli kelib chiqqan boʻlish ehtimoli ham koʻrib chiqilmoqda. Muhandislar bu borada chuqur tahlil ishlarini olib bormoqda.

Qizigʻi shundaki, ayni paytda asosiy raqobatchi hisoblangan Mediatek kompaniyasining yangi Dimensity 9600 hamda Dimensity 9600 Pro protsessorlarida ishlaydigan flagman modellari borasida bunday shikoyatlar umuman qayd etilmagan. Bu esa Qualcomm mahsulotidagi muammolarning oʻziga xos xususiyatlaridan dalolat beradi.

SnapdragonHonorXiaomiSmartfonTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Honor Magic 9 Super Edition: 11 000 mA·ch batareyali flagman taqdim etildiHonor Magic 9 Super Edition: 11 000 mA·ch batareyali flagman taqdim etildi28 sentabr 17:59Honor Magic 9 Pro Max flagmani 10 000 nit yorqinlikdagi displeyga ega boʻladiHonor Magic 9 Pro Max flagmani 10 000 nit yorqinlikdagi displeyga ega boʻladi26 sentabr 23:20Xiaomi 18 Pro taqdim etildi: kuchli flagman va ilgʻor imkoniyatlarXiaomi 18 Pro taqdim etildi: kuchli flagman va ilgʻor imkoniyatlar24 sentabr 03:22Xiaomi 18 Pro va Pro Max premyerasi boʻlib oʻtmoqdaXiaomi 18 Pro va Pro Max premyerasi boʻlib oʻtmoqda23 sentabr 16:25Honor Magic 9 flagmani taqdimot sanasi va asosiy xususiyatlari oshkor etildiHonor Magic 9 flagmani taqdimot sanasi va asosiy xususiyatlari oshkor etildi13 sentabr 00:58Honor Magic 9 Pro flagmani ikkita 200 MP kamera bilan chiqadiHonor Magic 9 Pro flagmani ikkita 200 MP kamera bilan chiqadi31 avgust 19:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi