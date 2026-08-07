Honor MagicPad 4 plansheti Apple va Samsung raqobatchilarini ortda qoldirdi

·75·Texno
Honor MagicPad 4 plansheti Apple va Samsung raqobatchilarini ortda qoldirdi
Qisqacha

Honor MagicPad 4 ekran sifati bo'yicha mustaqil sinovlarda Samsung Galaxy Tab S11 va Apple iPad Air 11″ planshetlarini ortda qoldirib, 4,50 ball to'pladi. Qurilma SDR rejimida 674 kd/m², yorug' kunda esa 768 kd/m² yorqinlikni ko'rsatib, 120 Hz va o'yinlarda 165 Hz chastotani qo'llab-quvvatladi. Ovoz balandligi bo'yicha Honor va Galaxy Tab S11 72 dBA natija qayd etgan, iPad Air esa 5 dB past ko'rsatkichga ega bo'lgan.

Zamonaviy flagman planshetlar bozorida raqobat yanada kuchayib bormoqda. Yaqinda Honor kompaniyasining yangi qurilmasi — Honor MagicPad 4 mustaqil sinovlardan o‘tkazilib, asosiy raqobatchilari sanalgan Apple va Samsung mahsulotlari bilan taqqoslandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining mustaqil ekspertlar guruhi hamda taniqli rejissyor Anton Maslov ishtirokidagi sinovlar jarayonida ishlab chiqaruvchining ta’siridan qat’iy nazar xolis natijalar olindi. Mutaxassislar qurilmalarning ekrani va ovoz imkoniyatlarini chuqur laborator testlardan o‘tkazishdi.

Ekran imkoniyatlari va laboratoriya natijalari

ixbt.com ma’lumotiga ko‘ra, Honor MagicPad 4 ekran sifati bo‘yicha uchlikda peshqadam bo‘ldi. Qurilma o‘rtacha 4,50 ball to‘plagan bo‘lsa, uning raqobatchilari Samsung Galaxy Tab S11 (4,12 ball) va Apple iPad Air 11″ (4,08 ball) ortda qoldi.

Planshet o‘zining yuqori yorqinligi bilan ajralib turdi: SDR rejimida 674 kd/m² hamda yorug‘ kunda 768 kd/m² natijani ko‘rsatdi. Taqqoslash uchun, ikkala asosiy raqobatchida bu ko‘rsatkich taxminan 480 kd/m² atrofida. Shuningdek, ekran hech qanday darajada miltillamaydi va 120 Hz chastotani, o‘yinlarda esa 165 Hz ni qo‘llab-quvvatlaydi.

Biroq mutaxassislar kamchiliklarni ham qayd etishdi. Xususan, MagicPad 4 ning aks ettiruvchi xususiyatlari iPad Air’nikiga qaraganda biroz pastroq chiqdi. Standart rejimda ranglar haddan tashqari to‘yingan bo‘lsa-da, «Oddiy» profilga o‘tkazilgach, qamrov sRGB standartiga keladi.

Ovoz sifati va rejissyor bahosi

Ovoz imkoniyatlari bo‘yicha baholar biroz vazminroq. Ovoz balandligi bo‘yicha Honor va Galaxy Tab S11 bir xil 72 dBA natija qayd etgan bo‘lsa, iPad Air 5 dB ga pastroq ovoz chiqardi. Sakkizta dinamikdan iborat Honor Spatial Audio tizimi IMAX Enhanced sertifikatiga ega bo‘lib, tovushlar tabiiy jaranglaydi.

«Vampiri sredney polosyi» va «Posledniy bogatir. Kolobok» filmlari rejissyori Anton Maslov o‘zining filmigina ushbu planshetda ko‘rib chiqib, rang-baranglik professional zallardagidek aniq uzatilishini ta’kidladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, ekran rangi ochiq havoda ham o‘z jilosini yo‘qotmaydi.

Qurilmaning texnik xususiyatlariga kelsak, u 12,3 dyuymli OLED displey (3000x1920 piksel), 4,8 mm qalinlik va 450 gramm vaznga ega. Komplektga kiruvchi klaviatura va stilus bilan birgalikda umumiy og‘irlik taxminan 852 grammni tashkil etadi.

HonorPlanshetTexnologiyaGadjetlarSharh
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi