iQOO Pad Ultra plansheti: 9020 mA·ch batareya va kuchli sovitish tizimi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- iQOO Pad Ultra plansheti 29-sentabrda taqdim etiladi va 8,8 dyuymli 165 Gts OLED ekran, 4500 nitgacha yorqinlik va 1 ms reaksiya vaqtiga ega.
- Qurilma 5,74 mm qalinlikdagi metall korpusda 9020 mA·ch batareya va 30x30x3,5 mm ventilyatorli faol sovutish tizimi bilan jihozlangan.
- Flagman Snapdragon 8 protsessori va ikkita vibromotor o'yinlar uchun yuqori unumdorlikni ta'minlaydi.
iQOO brendi oʻzining yangi iQOO Pad Ultra deb nomlangan kompakt planshetining asosiy texnik xususiyatlarini rasman maʼlum qildi. Qurilmaning taqdimoti 29-sentabr sanasiga belgilangan boʻlib, u oʻzining yupqa korpusiga qaramay, flagman darajadagi imkoniyatlarni jamlagani bilan eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi qurilma 8,8 dyuymli ilgʻor OLED ekran bilan jihozlanadi. Displeyning kadrlar chastotasi 165 Hz ni tashkil etib, juda silliq tasvirni taʼminlaydi. Shuningdek, ishlab chiqaruvchi ekran uchun 4500 nitgacha boʻlgan eng yuqori yorqinlik va 1 millisekunddan kam boʻlgan reaksiya vaqtini vaʼda qilmoqda.
Yupqa korpus va faol sovitish tizimiPlanshetning eng hayratlanarli jihatlaridan biri uning oʻlchamlaridir. Metall korpusning qalinligi atigi 5,74 millimetrni tashkil etgan holda, uning umumiy ogʻirligi 298 grammga teng. Ekran atrofigagi hoshiyalar ham oʻta yupqa boʻlib, ularning eni atigi 2,65 millimetrni tashkil etadi.
Shunchalik yupqa korpusga ega boʻlishiga qaramay, muhandislar qurilma ichiga 9020 mA·ch sigʻimli ulkan akkumulyatorni joylashtirishga muvaffaq boʻlishgan. Bundan tashqari, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, planshet faol sovitish tizimi, jumladan, 30x30x3,5 millimetr oʻlchamdagi kichik oʻrnatilgan ventilyator bilan taʼminlanadi.
Unumdorlik va oʻyin imkoniyatlariYuqori unumdorlikni taʼminlash uchun iQOO Pad Ultra flagman Qualcomm Snapdragon 8 turkumidagi protsessor bilan jihozlanadi. Bu esa qurilmaga eng talabchan ilovalar va oʻyinlarda ham mukammal ishlash imkonini beradi.
Geymerlar uchun maxsus ravishda planshet darhol ikkita kuchli vibromotor bilan jihozlanmoqda. Ular oʻyin jarayonida realistik va chuqur taktil qayta aloqani (vibratsiyani) taʼminlab berishi kerak.
Qurilma xaridorlarga ikkita asosiy — kumushrang va qora ranglarda taqdim etiladi. Rasmiy taqdimot sanasi yaqinlashgani sari iQOO ushbu flagman planshetning boshqa tafsilotlari va narx siyosatini ham maʼlum qilishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…