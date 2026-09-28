iQOO Pad Ultra plansheti: 9020 mA·ch batareya va kuchli sovitish tizimi

·21·Texno
iQOO Pad Ultra plansheti: 9020 mA·ch batareya va kuchli sovitish tizimi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • iQOO Pad Ultra plansheti 29-sentabrda taqdim etiladi va 8,8 dyuymli 165 Gts OLED ekran, 4500 nitgacha yorqinlik va 1 ms reaksiya vaqtiga ega.
  • Qurilma 5,74 mm qalinlikdagi metall korpusda 9020 mA·ch batareya va 30x30x3,5 mm ventilyatorli faol sovutish tizimi bilan jihozlangan.
  • Flagman Snapdragon 8 protsessori va ikkita vibromotor o'yinlar uchun yuqori unumdorlikni ta'minlaydi.

iQOO brendi oʻzining yangi iQOO Pad Ultra deb nomlangan kompakt planshetining asosiy texnik xususiyatlarini rasman maʼlum qildi. Qurilmaning taqdimoti 29-sentabr sanasiga belgilangan boʻlib, u oʻzining yupqa korpusiga qaramay, flagman darajadagi imkoniyatlarni jamlagani bilan eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi qurilma 8,8 dyuymli ilgʻor OLED ekran bilan jihozlanadi. Displeyning kadrlar chastotasi 165 Hz ni tashkil etib, juda silliq tasvirni taʼminlaydi. Shuningdek, ishlab chiqaruvchi ekran uchun 4500 nitgacha boʻlgan eng yuqori yorqinlik va 1 millisekunddan kam boʻlgan reaksiya vaqtini vaʼda qilmoqda.

Yupqa korpus va faol sovitish tizimi

Planshetning eng hayratlanarli jihatlaridan biri uning oʻlchamlaridir. Metall korpusning qalinligi atigi 5,74 millimetrni tashkil etgan holda, uning umumiy ogʻirligi 298 grammga teng. Ekran atrofigagi hoshiyalar ham oʻta yupqa boʻlib, ularning eni atigi 2,65 millimetrni tashkil etadi.

Shunchalik yupqa korpusga ega boʻlishiga qaramay, muhandislar qurilma ichiga 9020 mA·ch sigʻimli ulkan akkumulyatorni joylashtirishga muvaffaq boʻlishgan. Bundan tashqari, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, planshet faol sovitish tizimi, jumladan, 30x30x3,5 millimetr oʻlchamdagi kichik oʻrnatilgan ventilyator bilan taʼminlanadi.

Unumdorlik va oʻyin imkoniyatlari

Yuqori unumdorlikni taʼminlash uchun iQOO Pad Ultra flagman Qualcomm Snapdragon 8 turkumidagi protsessor bilan jihozlanadi. Bu esa qurilmaga eng talabchan ilovalar va oʻyinlarda ham mukammal ishlash imkonini beradi.

Geymerlar uchun maxsus ravishda planshet darhol ikkita kuchli vibromotor bilan jihozlanmoqda. Ular oʻyin jarayonida realistik va chuqur taktil qayta aloqani (vibratsiyani) taʼminlab berishi kerak.

Qurilma xaridorlarga ikkita asosiy — kumushrang va qora ranglarda taqdim etiladi. Rasmiy taqdimot sanasi yaqinlashgani sari iQOO ushbu flagman planshetning boshqa tafsilotlari va narx siyosatini ham maʼlum qilishi kutilmoqda.

iQOOPlanshetTexnologiyalarGadjetlarSnapdragon
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vivo Y600i: 8000 mA·ch batareya va oʻta mustahkam korpusga ega smartfon taqdim etildiVivo Y600i: 8000 mA·ch batareya va oʻta mustahkam korpusga ega smartfon taqdim etildiKecha 22:21iQOO kompaniyasi 15 000 mA·ch akkumulyatorli konseptual smartfonni namoyish etdiiQOO kompaniyasi 15 000 mA·ch akkumulyatorli konseptual smartfonni namoyish etdi15 avgust 13:5513 000 mAs akkumulyator va Snapdragon 8 Elite: iQOO Pad6 Pro taqdim etildi13 000 mAs akkumulyator va Snapdragon 8 Elite: iQOO Pad6 Pro taqdim etildi20 may 23:52iQOO 16 smartfoni 10 000 nit yorqinlikdagi ilk Samsung M16 ekranini oldiiQOO 16 smartfoni 10 000 nit yorqinlikdagi ilk Samsung M16 ekranini oldi14 sentabr 15:53Xiaomi 18 Pro Max taqdim etildi: dunyodagi ilk Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 smartfoniXiaomi 18 Pro Max taqdim etildi: dunyodagi ilk Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 smartfoni23 sentabr 19:53Motorola Signature 27 taqdim etildi: Snapdragon 8 Elite va Bang & Olufsen ovoziMotorola Signature 27 taqdim etildi: Snapdragon 8 Elite va Bang & Olufsen ovozi23 sentabr 10:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi