Qualcomm Huawei kompaniyasining LogicFolding texnologiyasini litsenziyaladi

·6·Texno
Qualcomm Huawei kompaniyasining LogicFolding texnologiyasini litsenziyaladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qualcomm kompaniyasi Huawei'ning LogicFolding texnologiyasiga bo'lgan huquqlarni qo'lga kiritdi.
  • Ushbu texnologiya mobil protsessorlar samaradorligini oshirishda yangi bosqichni boshlab beradi.
  • LogicFolding mikrosxemalar arxitekturasini o'zgartirish orqali umumiy unumdorlikni sezilarli darajada oshirish imkonini beradi.
  • Ushbu kelishuv AQShning Hart-Scott-Rodino qonuni talablariga muvofiq, Federal savdo komissiyasi (FTC) tomonidan ko'rib chiqilishi va tasdiqlanishi lozim.

AQShning qat'iy sanksiyalari va eng zamonaviy EUV-litografiya uskunalaridan foydalanish cheklanganiga qaramay, Xitoyning Huawei kompaniyasi mikroprosessorlar bozorida muhim intellektual yutuqqa erishdi. Bloomberg agentligi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, AQShning yetakchi chipsozlaridan biri boʻlgan Qualcomm kompaniyasi Huawei bilan koʻp yillik oʻzaro patent litsenziyalash shartnomasini imzoladi va xitoylik gigantning ilgʻor ishlanmalariga qiziqish bildirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur kelishuv doirasida Qualcomm Xitoy kompaniyasining yangi LogicFolding texnologiyasiga boʻlgan huquqlarni qoʻlga kiritdi. Ushbu arxitektura yechimi allaqachon Huawei Mate 90 Pro Max smartfoniga oʻrnatilgan eng soʻnggi Kirin 9050 Pro birikma tizimida (SoC) amalda oʻz in’ikosini topgan boʻlib, mobil protsessorlar samaradorligini oshirishda yangi bosqichni boshlab berdi.

Innovatsion yondashuv va uch oʻlchamli komponentlar

Huawei kompaniyasi LogicFolding texnologiyasini bir necha oy oldin jamoatchilikka tanishtirgan edi. Ushbu yangi yondashuv mikrosxemalar arxitekturasi hamda bir korpus ichidagi bir nechta kristallarning vertikal kompozitsiyasini oʻzgartirish orqali umumiy unumdorlikni sezilarli darajada oshirish imkonini beradi.

Xususan, yangi texnologiya tizimni ikki qismga boʻlib birlashtirishni koʻzda tutadi. Bunda quyi qism asosiy hisob-kitoblar va amallarni bajarish uchun mas'ul boʻlsa, yuqori qism kesh-xotira va SRAM'ni oʻz ichiga oladi. Bunday vertikal joylashuv chiplarning oʻlchamlarini kattalashtirmasdan turib, koʻproq tranzistorlarni joylashtirish va oʻrnatilgan xotira hajmini kengaytirish imkonini beradi.

Sanksiyalar sharoitida topilgan muqobil yechim

Mazkur texnologik yondashuv AQShning eksport cheklovlari davrida Huawei uchun strategik ahamiyat kasb etmoqda. Xitoylik ishlab chiqaruvchilar zamonaviy ASML EUV-litografiya tizimlaridan erkin foydalana olmayotgani sababli, ular faqatgina yanada yupqa texnologik jarayonlarga oʻtish bilan cheklanib qolmay, balki arxitektura va chiplarni oʻrash texnologiyalarini takomillashtirish evaziga yuqori koʻrsatkichlarga erishishga majbur boʻlmoqda.

Mutaxassislarning ta'kidlashicha, LogicFolding texnologiyasi yarimoʻtkazgichlar sanoatining umumiy global tendensiyasiga toʻla mos keladi. Hozirgi kunda soha yetakchilari faqat tranzistorlarni kichiklashtirish bilan cheklanmay, balki uch oʻlchamli kristall kompozitsiyasi, ma'lumotlarni tezkor almashish va ilgʻor qadoqlash usullariga tayanishmoqda.

Hamkorlik kelajagi va rasmiy tartib-qoidalar

Qayd etilishicha, Qualcomm va Huawei oʻrtasidagi mazkur shartnoma AQShning Hart-Scott-Rodino qonuni talablariga muvofiq, Federal savdo komissiyasi (FTC) tomonidan koʻrib chiqilishi va tasdiqlanishi lozim. Kompaniyalar uzoq yillardan beri hamkorlik qilib kelishiga qaramay, AQSh tomonidan joriy etilgan qat'iy sanksiyalardan keyin Huawei oʻz protsessorlari va mahalliy xitoycha ishlab chiqarish quvvatlariga oʻtish jarayonini sezilarli darajada tezlashtirdi.

HuaweiQualcommKirin 9050 ProLogicFoldingTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei yangi usul yordamida yangi avlod Kirin chipini yaratdiHuawei yangi usul yordamida yangi avlod Kirin chipini yaratdi2 oktabr 21:50Huawei eng quvvatli Kirin 9050 Pro chipini taqdim etdiHuawei eng quvvatli Kirin 9050 Pro chipini taqdim etdi1 oktabr 12:54Huawei beshta yangi Mate 90 smartfonini taqdim etdiHuawei beshta yangi Mate 90 smartfonini taqdim etdi1 oktabr 12:23Huawei Kirin 9050 Pro chipi Apple A17 Pro'ni ortda qoldirdiHuawei Kirin 9050 Pro chipi Apple A17 Pro'ni ortda qoldirdi23 sentabr 14:58Huawei Mate XT 2 smartfoni sotuvga chiqdiHuawei Mate XT 2 smartfoni sotuvga chiqdi12 sentabr 13:26Huawei yangi Kirin 9050 Pro chipini taqdim etdiHuawei yangi Kirin 9050 Pro chipini taqdim etdi7 sentabr 13:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...