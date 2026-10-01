Huawei eng quvvatli Kirin 9050 Pro chipini taqdim etdi

·24·Texno
Huawei eng quvvatli Kirin 9050 Pro chipini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Huawei kompaniyasi Kirin 9050 Pro nomli eng quvvatli chipini taqdim etdi, u ilg'or uch o'lchamli arxitektura va yuqori tranzistorlar zichligi bilan ajralib turadi.
  • Ushbu yangi 9 yadroli protsessorning takt chastotasi 3,1 GGs gacha yetadi va sun'iy intellekt hisob-kitoblarini 140 foizga tezlashtiradi.
  • Mate 90 seriyasidagi smartfonlar, jumladan Mate 90 Pro Max, ushbu flagman chip asosida ishlaydi va avvalgi avlodga nisbatan sezilarli darajada yuqori unumdorlikni namoyish etadi.

Huawei kompaniyasi yangi Mate 90 smartfonlar seriyasini taqdim etish barobarida oʻz tarixidagi eng kuchli hisoblangan Kirin 9050 Pro protsessorini namoyish qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu flagman chip ilgʻor uch oʻlchamli arxitektura va yuqori tranzistorlar zichligi bilan ajralib turadi, bu esa qurilmaning umumiy unumdorligini sezilarli darajada oshirish imkonini berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi protsessorlarning texnik imkoniyatlari

Taqdimot doirasida Huawei kompaniyasi uch xil yangi однокристальные sistemi — Kirin 9030, Kirin 9035 hamda eng yuqori talablar uchun moʻljallangan Kirin 9050 Pro modellarini oshkor qildi. Standart Mate 90 smartfoni Kirin 9030 bilan jihozlangan boʻlsa, Mate 90 Pro modeli Kirin 9035 protsessoriga ega boʻldi. Eng ilgʻor Mate 90 Pro Max va boshqa yuqori versiyalar esa flagman Kirin 9050 Pro bazasida ishlaydi.

Kirin 9050 Pro chipining asosiy oʻziga xos xususiyatlaridan biri mantiqiy elementlarning uch oʻlchamli rekonstruksiya texnologiyasi hisoblanadi. Ushbu yondashuv kristall maydonini kengaytirmasdan turib komponentlar zichligini oshirish imkonini beradi. Maʼlum qilinishicha, protsessordagi tranzistorlar zichligi kvadrat millimetr uchun 238 million taga yetib, avvalgi koʻrsatkichdan 28 foizga oshgan.

Komponentlarning vertikal joylashuvi signal uzatish uchun 5 milliongacha kanallarni shakllantiradi. Bu kristallararo oʻtkazish qobiliyatini sekundiga 125 terabaytgacha yetkazib, takt chastotasi buferlari sonini 55 foizga, kritik yoʻl kechikishini эса 30 foizga qisqartiradi.

Unumdorlik va sunʼiy intellekt salohiyati

Yangi 9 yadroli protsessor bitta 3,1 GGs, ikkita 2,7 GGs, toʻrtta 2,2 GGs va ikkita 1,75 GGs chastotali yadrolarni oʻz ichiga oladi. Grafik vazifalar uchun Ma Liang 955 javob beradi: renderlash unumdorligi 40 foizga oshgani, oʻyinlardagi oʻrtacha kadrlar chastotasi эса 35 foizga koʻpaygani aytilmoqda.

Da Vinci arxitekturasiga asoslangan NPU moduli sunʼiy intellekt hisob-kitoblarini 140 foizga tezlashtirgan. 30 bitli gibrid MoE-arxitektura yirik sunʼiy intellekt modellarini bevosita qurilmaning oʻzida ishga tushirish uchun moʻljallangan. Shuningdek, oʻninchi avlod ISP moduli teleobyektivdan foylanganda tasvir aniqligini 34 foizga oshiradi.

Kirin 9035 protsessori avvalgi Kirin 9030 Pro bilan taqqoslaganda yuqoriroq chastotalarga ega boʻlib, CPU boʻyicha 11 foiz, GPU boʻyicha 10 foiz va NPU boʻyicha 51 foiz oʻsishni koʻrsatdi. Asosiy Kirin 9030 ham Kirin 9020 bilan solishtirganda sezilarli darajada yaxshilangan.

Ushbu texnologik yangilanishlar natijasida Mate 90 seriyasidagi smartfonlarning umumiy tezligi avvalgi avlodga nisbatan sezilarli darajada oshdi. Xususan, Mate 90 modeli Mate 80ʼga nisbatan 27 foizga, Mate 90 Pro 20 foizga, Mate 90 Pro Max эса oʻtmishdoshi bilan solishtirganda 31 foizga yuqori unumdorlikni namoyish etmoqda.

HuaweiKirin 9050 ProMate 90ProtsessorTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei beshta yangi Mate 90 smartfonini taqdim etdiHuawei beshta yangi Mate 90 smartfonini taqdim etdiBugun 12:23Huawei Kirin 9050 Pro chipi Apple A17 Pro'ni ortda qoldirdiHuawei Kirin 9050 Pro chipi Apple A17 Pro'ni ortda qoldirdi23 sentabr 14:58Huawei yangi Kirin 9050 Pro chipini taqdim etdiHuawei yangi Kirin 9050 Pro chipini taqdim etdi7 sentabr 13:56Huawei Mate 90 seriyasi taqdim etildi va kamerasi bilan eʼtiborni tortdiHuawei Mate 90 seriyasi taqdim etildi va kamerasi bilan eʼtiborni tortdiBugun 11:56Huawei Mate 90 oʻziga xos suratga olish moduliga ega boʻladiHuawei Mate 90 oʻziga xos suratga olish moduliga ega boʻladi29 sentabr 13:30Huawei Mate XT 2 smartfoni sotuvga chiqdiHuawei Mate XT 2 smartfoni sotuvga chiqdi12 sentabr 13:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi