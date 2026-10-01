Huawei eng quvvatli Kirin 9050 Pro chipini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Huawei kompaniyasi Kirin 9050 Pro nomli eng quvvatli chipini taqdim etdi, u ilg'or uch o'lchamli arxitektura va yuqori tranzistorlar zichligi bilan ajralib turadi.
- Ushbu yangi 9 yadroli protsessorning takt chastotasi 3,1 GGs gacha yetadi va sun'iy intellekt hisob-kitoblarini 140 foizga tezlashtiradi.
- Mate 90 seriyasidagi smartfonlar, jumladan Mate 90 Pro Max, ushbu flagman chip asosida ishlaydi va avvalgi avlodga nisbatan sezilarli darajada yuqori unumdorlikni namoyish etadi.
Huawei kompaniyasi yangi Mate 90 smartfonlar seriyasini taqdim etish barobarida oʻz tarixidagi eng kuchli hisoblangan Kirin 9050 Pro protsessorini namoyish qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu flagman chip ilgʻor uch oʻlchamli arxitektura va yuqori tranzistorlar zichligi bilan ajralib turadi, bu esa qurilmaning umumiy unumdorligini sezilarli darajada oshirish imkonini berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi protsessorlarning texnik imkoniyatlariTaqdimot doirasida Huawei kompaniyasi uch xil yangi однокристальные sistemi — Kirin 9030, Kirin 9035 hamda eng yuqori talablar uchun moʻljallangan Kirin 9050 Pro modellarini oshkor qildi. Standart Mate 90 smartfoni Kirin 9030 bilan jihozlangan boʻlsa, Mate 90 Pro modeli Kirin 9035 protsessoriga ega boʻldi. Eng ilgʻor Mate 90 Pro Max va boshqa yuqori versiyalar esa flagman Kirin 9050 Pro bazasida ishlaydi.
Kirin 9050 Pro chipining asosiy oʻziga xos xususiyatlaridan biri mantiqiy elementlarning uch oʻlchamli rekonstruksiya texnologiyasi hisoblanadi. Ushbu yondashuv kristall maydonini kengaytirmasdan turib komponentlar zichligini oshirish imkonini beradi. Maʼlum qilinishicha, protsessordagi tranzistorlar zichligi kvadrat millimetr uchun 238 million taga yetib, avvalgi koʻrsatkichdan 28 foizga oshgan.
Komponentlarning vertikal joylashuvi signal uzatish uchun 5 milliongacha kanallarni shakllantiradi. Bu kristallararo oʻtkazish qobiliyatini sekundiga 125 terabaytgacha yetkazib, takt chastotasi buferlari sonini 55 foizga, kritik yoʻl kechikishini эса 30 foizga qisqartiradi.
Unumdorlik va sunʼiy intellekt salohiyatiYangi 9 yadroli protsessor bitta 3,1 GGs, ikkita 2,7 GGs, toʻrtta 2,2 GGs va ikkita 1,75 GGs chastotali yadrolarni oʻz ichiga oladi. Grafik vazifalar uchun Ma Liang 955 javob beradi: renderlash unumdorligi 40 foizga oshgani, oʻyinlardagi oʻrtacha kadrlar chastotasi эса 35 foizga koʻpaygani aytilmoqda.
Da Vinci arxitekturasiga asoslangan NPU moduli sunʼiy intellekt hisob-kitoblarini 140 foizga tezlashtirgan. 30 bitli gibrid MoE-arxitektura yirik sunʼiy intellekt modellarini bevosita qurilmaning oʻzida ishga tushirish uchun moʻljallangan. Shuningdek, oʻninchi avlod ISP moduli teleobyektivdan foylanganda tasvir aniqligini 34 foizga oshiradi.
Kirin 9035 protsessori avvalgi Kirin 9030 Pro bilan taqqoslaganda yuqoriroq chastotalarga ega boʻlib, CPU boʻyicha 11 foiz, GPU boʻyicha 10 foiz va NPU boʻyicha 51 foiz oʻsishni koʻrsatdi. Asosiy Kirin 9030 ham Kirin 9020 bilan solishtirganda sezilarli darajada yaxshilangan.
Ushbu texnologik yangilanishlar natijasida Mate 90 seriyasidagi smartfonlarning umumiy tezligi avvalgi avlodga nisbatan sezilarli darajada oshdi. Xususan, Mate 90 modeli Mate 80ʼga nisbatan 27 foizga, Mate 90 Pro 20 foizga, Mate 90 Pro Max эса oʻtmishdoshi bilan solishtirganda 31 foizga yuqori unumdorlikni namoyish etmoqda.
Izohlar 0
…