Huawei yangi usul yordamida yangi avlod Kirin chipini yaratdi

·25·Texno
Huawei yangi usul yordamida yangi avlod Kirin chipini yaratdi

Huawei kompaniyasi mobil protsessorlar ishlab chiqarishda yangi bosqichga oʻtib, tranzistorlar oʻlchamini kichraytirmasdan turib zichlikni oshirishning oʻziga xos usulini topdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi Kirin 9050 Pro protsessori vertikal ravishda birlashtirilgan bir nechta faol kremniy qatlamlaridan iborat boʻlib, bu texnologiya chip imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kurin Insights tahliliy markazi maʼlumotlariga koʻra, yangi mobil protsessorni yaratishda LogicFolding texnologiyasidan foydalanilgan. Ushbu yondashuv tranzistorlar oʻlchamini kichraytirishni talab qilmagan holda komponentlar joylashuvi zichligini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi. Natijada kompaniya mavjud texnologik cheklovlarni chetlab oʻtishga muvaffaq boʻldi.

Ikki qavatli arxitektura va uning afzalliklari

Kirin 9050 Pro amalda bir-birining ustiga joylashtirilgan ikkita alohida kristaldan iborat tuzilishga ega. Ulardan biri asosiy hisoblash mantiqiy qismini oʻz ichiga olsa, ikkinchi qavat SRAM xotirasi va kesh-xotiraga ajratilgan. Bu ikki qism oʻzaro juda kichik qadamli koʻplab vertikal ulanishlar yordamida birlashtirilgan.

Bunday zamonaviy yondashuv hisoblash bloklari va xotira orasidagi masofani qisqartirish imkonini beradi. Bu esa maʼlumotlarni ayirboshlash jarayonidagi kechikishlarni kamaytirib, umumiy unumdorlikni oshiradi. Qizigʻi shundaki, ikkala kremniy qatlamining oʻlchamlari deyarli bir xil boʻlib, ularning har biri taxminan 11,13 × 10,84 millimetrni yoki 120,65 kvadrat millimetrni tashkil qiladi.

Ishlab chiqarish jarayoni va texnologik murakkabliklar

Manbaga koʻra, Huawei va SMIC kompaniyalari protsessorning ikki qismi uchun turli xil texnologik jarayonlardan foydalanmoqda. Xususan, hisoblash kristalli SMIC N+3 texnologiyasi asosida ishlab chiqarilsa, xotira kristalli uchun N+2 jarayoni qoʻllanilgani taxmin qilinmoqda. Protsessorni qismlarga boʻlish ishlab chiqarish nuqtai nazaridan ham maʼlum afzalliklarga ega.

Alohida kristallar maydoni qanchalik kichik boʻlsa, tasodifiy nuqson butun chipni yaroqsiz holatga keltirish ehtimoli shunchalik past boʻladi. Biroq keyingi bosqichdagi vertikal yigʻish jarayoni ishlab chiqarishni ancha murakkablashtiradi va bu yakuniy yaroqli protsessorlar foizini pasaytirishi mumkin.

Aynan shu ishlab chiqarish qiyinchiliklari sababli Kirin 9050 Pro protsessorining qoʻllanish doirasi hozircha cheklangan. Xabarlarga koʻra, Huawei ushbu ilgʻor SoC chipini faqat oʻzining eng yuqori flagman smartfonlari boʻlgan Pro Max va RS versiyalarinigina oʻrnatmoqda.

HuaweiKirin 9050 ProSmartfonProtsessorTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei eng quvvatli Kirin 9050 Pro chipini taqdim etdiHuawei eng quvvatli Kirin 9050 Pro chipini taqdim etdiKecha 12:54Huawei beshta yangi Mate 90 smartfonini taqdim etdiHuawei beshta yangi Mate 90 smartfonini taqdim etdiKecha 12:23Huawei yangi Kirin 9050 Pro chipini taqdim etdiHuawei yangi Kirin 9050 Pro chipini taqdim etdi7 sentabr 13:56Huawei Kirin 9050 Pro chipi Apple A17 Pro'ni ortda qoldirdiHuawei Kirin 9050 Pro chipi Apple A17 Pro'ni ortda qoldirdi23 sentabr 14:58Huawei Mate XT 2 smartfoni sotuvga chiqdiHuawei Mate XT 2 smartfoni sotuvga chiqdi12 sentabr 13:26Huawei Mate 90 Pro Max toʻrtta SIM-kartani qoʻllab-quvvatlaydigan ilk smartfon boʻldiHuawei Mate 90 Pro Max toʻrtta SIM-kartani qoʻllab-quvvatlaydigan ilk smartfon boʻldiBugun 10:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi