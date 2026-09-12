Huawei Mate XT 2 smartfoni sotuvga chiqdi

·12·Texno
Huawei Mate XT 2 smartfoni sotuvga chiqdi

Xitoyning texnologiya giganti Huawei oʻzining noyob turkumidagi ikkinchi avlod qurilmasi — uch marta buklanuvchi Huawei Mate XT 2 smartfonini rasmiy ravishda bozorga chiqardi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi flagman zamonaviy mobil texnologiyalar va injenerlik yechimlarining choʻqqisi boʻlib, xaridorlarga bir necha xil ilgʻor konfiguratsiyalarda taklif etilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Qurilma savdoga VMall rasmiy doʻkonida chiqarilgan boʻlib, uning narxlari taqdim etilgan xotira hajmiga qarab turlicha belgilangan. Xususan, 16 GB operativ va 256 GB doimiy xotiraga ega boshlangʻich versiya 19 999 yuandan boshlanadi. Shuningdek, 16/512 GB va 16 GB / 1 TB modellar mos ravishda 21 999 hamda 23 999 yuan baholangan. Maxsus maxfiylik ekraniga ega 1 TB versiya 24 999 yuandan sotilsa, 2 TB xotira va maxsus stylus qalamini oʻz ichiga olgan eng qimmat modifikatsiya 29 999 yuanni tashkil etdi.

Konstruksiya va ekran imkoniyatlari

Ishlab chiqaruvchi yangi modelda avvalgi avlodda qoʻllanilgan zigzagsimon dizayndan voz kechib, yangi U-simon buklanish sxemasiga oʻtdi. Natijada korpus qalinligi sezilarli darajada yaxshilandi: qurilma yigʻilgan holatda 12,3 millimetrni, toʻliq ochilganda esa atigi 3,5 millimetrni tashkil qiladi. Smartfon mukammallashtirilgan ikki karrali halqali mexanizm bilan jihozlangan.

Asosiy egiluvchan ekran 10,2 dyuym hajmga, 3K hajmiga hamda 12,8:9 nisbatga ega. Sirtqi foydalanish uchun moʻljallangan 6,5 dyuymli tashqi panel esa rekord darajadagi 6500 nit yorugʻlikni taʼminlay oladi. Bu har qanday quyosh nuri ostida ham tasvirni mukammal koʻrish imkonini beradi.

Ishlash unumdorligi va ilgʻor funksiyalar

Smartfon asosida LogicFolding texnologiyasi asosida ishlab chiqilgan eng yangi Kirin 9050 Pro oddiy kristalli tizimi yotadi. Dasturiy taʼminot sifatida esa zamonaviy HarmonyOS 7 platformasi tanlangan. Shuningdek, qurilma foydalanuvchi maʼlumotlarini begona koʻzlardan himoya qiluvchi apparat darajasidagi Privacy Display funksiyasi bilan boyitilgan boʻlib, u ekran yon qismlarini qoraytirish imkonini beradi va egasining sogʻligʻini kuzatish uchun EKG tahlilini ham qoʻllab-quvvatlaydi.

Optik imkoniyatlar boʻyicha Huawei Mate XT 2 haqiqiy flagman darajasini namoyish etadi. U LOFIC RYYB texnologiyasiga ega 1/1,28 dyuymli 50 megapikselli asosiy modul, 40 megapikselli oʻta keng burchakli kamera, 3,5 karrali optik yaqinlashtirishni taʼminlovchi 50 megapikselli RYYB telemoduli hamda koʻp spektrli suratga olish uchun uchinchi avlod sensorini oʻz ichiga oladi. Qoʻshimcha ravishda, xaridorlar 1499 yuan evaziga 13,5 karrali giper-zum beruvchi telekonvertorli maxsus fotojamlanmani ham xarid qilishlari mumkin.

HuaweiMate XT 2Kirin 9050 ProSmartfonXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nubia sunʼiy intellektga ixtisoslashgan NaviX Ultra smartfonini taqdim etdiNubia sunʼiy intellektga ixtisoslashgan NaviX Ultra smartfonini taqdim etdiBugun, 12:52Momax Q.Pass X: iPhone 18 Pro uchun oʻta yupqa magnit quvvatlagichMomax Q.Pass X: iPhone 18 Pro uchun oʻta yupqa magnit quvvatlagichBugun, 12:22Apple kompaniyasi iPhone Duo sizdirilishi va maxfiylik haqida gapirdiApple kompaniyasi iPhone Duo sizdirilishi va maxfiylik haqida gapirdiBugun, 11:55Yaponiya 2040-yilga borib Oysur’atda mikrochiplar zavodini qurmoqchiYaponiya 2040-yilga borib Oysur’atda mikrochiplar zavodini qurmoqchiBugun, 11:24Samsung kompaniyasi yangi reklamada boshqa Tim Cookdan foydalandiSamsung kompaniyasi yangi reklamada boshqa Tim Cookdan foydalandiBugun, 05:51SpaceX foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Starlink tezligini cheklashdan voz kechdiSpaceX foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Starlink tezligini cheklashdan voz kechdiBugun, 05:29
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi