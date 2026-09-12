Huawei Mate XT 2 smartfoni sotuvga chiqdi
Xitoyning texnologiya giganti Huawei oʻzining noyob turkumidagi ikkinchi avlod qurilmasi — uch marta buklanuvchi Huawei Mate XT 2 smartfonini rasmiy ravishda bozorga chiqardi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi flagman zamonaviy mobil texnologiyalar va injenerlik yechimlarining choʻqqisi boʻlib, xaridorlarga bir necha xil ilgʻor konfiguratsiyalarda taklif etilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Qurilma savdoga VMall rasmiy doʻkonida chiqarilgan boʻlib, uning narxlari taqdim etilgan xotira hajmiga qarab turlicha belgilangan. Xususan, 16 GB operativ va 256 GB doimiy xotiraga ega boshlangʻich versiya 19 999 yuandan boshlanadi. Shuningdek, 16/512 GB va 16 GB / 1 TB modellar mos ravishda 21 999 hamda 23 999 yuan baholangan. Maxsus maxfiylik ekraniga ega 1 TB versiya 24 999 yuandan sotilsa, 2 TB xotira va maxsus stylus qalamini oʻz ichiga olgan eng qimmat modifikatsiya 29 999 yuanni tashkil etdi.
Konstruksiya va ekran imkoniyatlariIshlab chiqaruvchi yangi modelda avvalgi avlodda qoʻllanilgan zigzagsimon dizayndan voz kechib, yangi U-simon buklanish sxemasiga oʻtdi. Natijada korpus qalinligi sezilarli darajada yaxshilandi: qurilma yigʻilgan holatda 12,3 millimetrni, toʻliq ochilganda esa atigi 3,5 millimetrni tashkil qiladi. Smartfon mukammallashtirilgan ikki karrali halqali mexanizm bilan jihozlangan.
Asosiy egiluvchan ekran 10,2 dyuym hajmga, 3K hajmiga hamda 12,8:9 nisbatga ega. Sirtqi foydalanish uchun moʻljallangan 6,5 dyuymli tashqi panel esa rekord darajadagi 6500 nit yorugʻlikni taʼminlay oladi. Bu har qanday quyosh nuri ostida ham tasvirni mukammal koʻrish imkonini beradi.
Ishlash unumdorligi va ilgʻor funksiyalarSmartfon asosida LogicFolding texnologiyasi asosida ishlab chiqilgan eng yangi Kirin 9050 Pro oddiy kristalli tizimi yotadi. Dasturiy taʼminot sifatida esa zamonaviy HarmonyOS 7 platformasi tanlangan. Shuningdek, qurilma foydalanuvchi maʼlumotlarini begona koʻzlardan himoya qiluvchi apparat darajasidagi Privacy Display funksiyasi bilan boyitilgan boʻlib, u ekran yon qismlarini qoraytirish imkonini beradi va egasining sogʻligʻini kuzatish uchun EKG tahlilini ham qoʻllab-quvvatlaydi.
Optik imkoniyatlar boʻyicha Huawei Mate XT 2 haqiqiy flagman darajasini namoyish etadi. U LOFIC RYYB texnologiyasiga ega 1/1,28 dyuymli 50 megapikselli asosiy modul, 40 megapikselli oʻta keng burchakli kamera, 3,5 karrali optik yaqinlashtirishni taʼminlovchi 50 megapikselli RYYB telemoduli hamda koʻp spektrli suratga olish uchun uchinchi avlod sensorini oʻz ichiga oladi. Qoʻshimcha ravishda, xaridorlar 1499 yuan evaziga 13,5 karrali giper-zum beruvchi telekonvertorli maxsus fotojamlanmani ham xarid qilishlari mumkin.
…