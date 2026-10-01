Huawei beshta yangi Mate 90 smartfonini taqdim etdi

·28·Texno
Huawei beshta yangi Mate 90 smartfonini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Huawei beshta yangi Mate 90 smartfonini taqdim etdi, jumladan Mate 90, Mate 90 Pro, Mate 90 Pro Max, Mate 90 Pro Collector’s Edition va RS Ultimate Design modellarini.
  • Ushbu qurilmalar yuqori sifatli OLED-displeylar, 18 EV oʻta keng dinamik diapazonli asosiy kamera va Kirin 9030, Kirin 9035 hamda Kirin 9050 Pro kabi kuchli protsessorlar bilan jihozlangan.
  • RS Ultimate Design modeli titan va bazalt korpus, IP68/IP69 himoyasi hamda 240 mm li telekonverter imkoniyatiga ega.

Huawei kompaniyasi rasman yangi flagman qurilmalar qatorini kengaytirib, beshta modeldan iborat Mate 90 seriyasini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qatorga Mate 90, Mate 90 Pro, Mate 90 Pro Max, Mate 90 Pro Collector’s Edition hamda RS Ultimate Design modellar guruhi kiritilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Barcha taqdim etilgan smartfonlar yuqori sifatli OLED-displeylar bilan jihozlangan boʻlib, ularning yuqori qismida frontal kamera va 3D yuzni tanish tizimi uchun uchta kichik tirqish joylashtirilgan. Pro versiyalari 6,9 dyuymli ekran bilan taʼminlangan boʻlib, u 1–120 Hz chastota diapazonini, yuqori chastotali ShIM texnologiyasini va 12 000 nitgacha boʻlgan rekord darajadagi eng yuqori yorqinlikni qoʻllab-quvvatlaydi.

Smartfonlar dizaynida kompaniya oʻzining anʼanaviy yumaloq kamera blokini saqlab qolgan, biroq uni funksional jihatdan yanada takomillashtirgan. Xususan, mazkur blokga qoʻshimcha ravishda 240 mm li telekonverterni oʻrnatish imkoniyati yaratilgan. Qatorning eng ilgʻor va qimmat modellaridan biri boʻlgan RS Ultimate Design versiyasi titan va bazalt materialidan tayyorlangan korpus hamda IP68/IP69 darajasidagi suv va changdan himoya texnologiyasiga ega.

Foto imkoniyatlari va unumdorlik

Asosiy kamera oʻzgaruvchan diafragma va oʻlchami 1/1,28 dyuymli sensorga tayanadi. Ushbu modul 18 EV oʻta keng dinamik diapazon texnologiyasi bilan jihozlangan boʻlib, murakkab yorugʻlik sharoitida ham mukammal suratga olish imkonini beradi. Shuningdek, ilgʻor versiyalar 4 karrali optik yaqinlashuvga ega 200 megapikselli telefotokamera hamda uchinchi avlod Red Maple tizimi bilan boyitilgan.

Smartfonlarning ishlash unumdorligi modellariga qarab Kirin 9030, Kirin 9035 va Kirin 9050 Pro protsessorlari zimmasiga yuklatilgan. Jumladan, eng yuqori oʻrinni egallovchi Kirin 9050 Pro chipi avvalgi avlodga nisbatan 40 foizdan ortiq unumdorlik oʻsishini taʼminlaydi va qurilmaning oʻzida mahalliy tarzda katta til modellarini (LLM) ishlatish imkonini beradi.

Batareya va quvvat olish tizimi

Yangi seriyadagi qurilmalar 6800 mA•soat sigʻimli ulkan akkumulyatorlar bilan taʼminlangan. Qizib ketishning oldini olish maqsadida esa zamonaviy va kengaytirilgan bugʻlanish kamerasi oʻrnatilgan samarali sovutish tizimi tatbiq etilgan.

Qurilmalarni quvvatlantirish uchun quvvati 100 vattgacha boʻlgan tezkor simli quvvat olish texnologiyasi hamda tezkor simsiz quvvatlash funksiyasi mavjud boʻlib, bu foydalanuvchilarga katta qulaylik yaratadi.

HuaweiMate 90Kirin 9050 ProSmartfonTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei eng quvvatli Kirin 9050 Pro chipini taqdim etdiHuawei eng quvvatli Kirin 9050 Pro chipini taqdim etdiBugun 12:54Huawei Mate 90 seriyasi taqdim etildi va kamerasi bilan eʼtiborni tortdiHuawei Mate 90 seriyasi taqdim etildi va kamerasi bilan eʼtiborni tortdiBugun 11:56Huawei Mate 90 oʻziga xos suratga olish moduliga ega boʻladiHuawei Mate 90 oʻziga xos suratga olish moduliga ega boʻladi29 sentabr 13:30Huawei Kirin 9050 Pro chipi Apple A17 Pro'ni ortda qoldirdiHuawei Kirin 9050 Pro chipi Apple A17 Pro'ni ortda qoldirdi23 sentabr 14:58Huawei Mate XT 2 smartfoni sotuvga chiqdiHuawei Mate XT 2 smartfoni sotuvga chiqdi12 sentabr 13:26Huawei yangi Kirin 9050 Pro chipini taqdim etdiHuawei yangi Kirin 9050 Pro chipini taqdim etdi7 sentabr 13:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi