Huawei beshta yangi Mate 90 smartfonini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Huawei beshta yangi Mate 90 smartfonini taqdim etdi, jumladan Mate 90, Mate 90 Pro, Mate 90 Pro Max, Mate 90 Pro Collector’s Edition va RS Ultimate Design modellarini.
- Ushbu qurilmalar yuqori sifatli OLED-displeylar, 18 EV oʻta keng dinamik diapazonli asosiy kamera va Kirin 9030, Kirin 9035 hamda Kirin 9050 Pro kabi kuchli protsessorlar bilan jihozlangan.
- RS Ultimate Design modeli titan va bazalt korpus, IP68/IP69 himoyasi hamda 240 mm li telekonverter imkoniyatiga ega.
Huawei kompaniyasi rasman yangi flagman qurilmalar qatorini kengaytirib, beshta modeldan iborat Mate 90 seriyasini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qatorga Mate 90, Mate 90 Pro, Mate 90 Pro Max, Mate 90 Pro Collector’s Edition hamda RS Ultimate Design modellar guruhi kiritilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Barcha taqdim etilgan smartfonlar yuqori sifatli OLED-displeylar bilan jihozlangan boʻlib, ularning yuqori qismida frontal kamera va 3D yuzni tanish tizimi uchun uchta kichik tirqish joylashtirilgan. Pro versiyalari 6,9 dyuymli ekran bilan taʼminlangan boʻlib, u 1–120 Hz chastota diapazonini, yuqori chastotali ShIM texnologiyasini va 12 000 nitgacha boʻlgan rekord darajadagi eng yuqori yorqinlikni qoʻllab-quvvatlaydi.
Smartfonlar dizaynida kompaniya oʻzining anʼanaviy yumaloq kamera blokini saqlab qolgan, biroq uni funksional jihatdan yanada takomillashtirgan. Xususan, mazkur blokga qoʻshimcha ravishda 240 mm li telekonverterni oʻrnatish imkoniyati yaratilgan. Qatorning eng ilgʻor va qimmat modellaridan biri boʻlgan RS Ultimate Design versiyasi titan va bazalt materialidan tayyorlangan korpus hamda IP68/IP69 darajasidagi suv va changdan himoya texnologiyasiga ega.
Foto imkoniyatlari va unumdorlikAsosiy kamera oʻzgaruvchan diafragma va oʻlchami 1/1,28 dyuymli sensorga tayanadi. Ushbu modul 18 EV oʻta keng dinamik diapazon texnologiyasi bilan jihozlangan boʻlib, murakkab yorugʻlik sharoitida ham mukammal suratga olish imkonini beradi. Shuningdek, ilgʻor versiyalar 4 karrali optik yaqinlashuvga ega 200 megapikselli telefotokamera hamda uchinchi avlod Red Maple tizimi bilan boyitilgan.
Smartfonlarning ishlash unumdorligi modellariga qarab Kirin 9030, Kirin 9035 va Kirin 9050 Pro protsessorlari zimmasiga yuklatilgan. Jumladan, eng yuqori oʻrinni egallovchi Kirin 9050 Pro chipi avvalgi avlodga nisbatan 40 foizdan ortiq unumdorlik oʻsishini taʼminlaydi va qurilmaning oʻzida mahalliy tarzda katta til modellarini (LLM) ishlatish imkonini beradi.
Batareya va quvvat olish tizimiYangi seriyadagi qurilmalar 6800 mA•soat sigʻimli ulkan akkumulyatorlar bilan taʼminlangan. Qizib ketishning oldini olish maqsadida esa zamonaviy va kengaytirilgan bugʻlanish kamerasi oʻrnatilgan samarali sovutish tizimi tatbiq etilgan.
Qurilmalarni quvvatlantirish uchun quvvati 100 vattgacha boʻlgan tezkor simli quvvat olish texnologiyasi hamda tezkor simsiz quvvatlash funksiyasi mavjud boʻlib, bu foydalanuvchilarga katta qulaylik yaratadi.
Izohlar 0
…