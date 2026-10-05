Xalqaro kosmik stansiyada havo tarkibini tahlil qiluvchi yangi qurilma ishga tushirildi

·27·Texno
Xalqaro kosmik stansiyada havo tarkibini tahlil qiluvchi yangi qurilma ishga tushirildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xalqaro kosmik stansiyada havoning kimyoviy tarkibini avtomatik nazorat qiluvchi va 35 turdagi qo'shimchalarni aniqlay oladigan «Gazoanalizator FS» qurilmasi ishga tushirildi.
  • Ushbu zamonaviy texnologiya Fure-spektroskopiyasi metodiga asoslanib, fazogirlarning xavfsizligini ta'minlash va atmosfera holatini uzluksiz kuzatishga yordam beradi.

Xalqaro kosmik stansiyada havoning kimyoviy tarkibini avtomatik ravishda nazorat qiluvchi va oʻnlab turli qoʻshimchalarni aniqlay oladigan zamonaviy uskunadan foydalanish boshlandi. Kosmik tadqiqotlar va orbital stansiyalar faoliyati uchun muhim boʻlgan ushbu yangi texnologiya fazogirlarning xavfsizligini taʼminlash hamda atmosfera holatini uzluksiz kuzatib borishda muhim qadam hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Fazoda havoni nazorat qilishning yangi texnologiyasi

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur yuqori texnologiyali qurilma stansiyaga «Progeress MS-35» yuk kemasi orqali yetkazib berilgan. U «Gazoanalizator FS» deb nomlangan ilmiy tajriba doirasida stansiya atmosferasini uzluksiz kuzatib borishga moʻljallangan. Tizim asosiy gazlar bilan bir qatorda, havodagi barcha yot komponentlarni ham doimiy ravishda qayd etib boradi.

Yangi gaz analizatori ishining asosiy prinsipi Fure-spektroskopiyasi metodiga asoslanadi. Qurilma havo namunasidan infraqizil nurlanishni oʻtkazadi va oʻziga xos yutilish spektrini tahlil qiladi. Bu jarayon havodagi mavjud gazlar hamda ularning aniq konsentratsiyasini tezkorlik bilan aniqlash imkonini beradi.

Dasturiy taʼminot avtomatik tarzda 35 xil mikroqoʻshimchani tanib olishga qodir. Shuningdek, Yerga uzatiladigan interferogramma mutaxassislarga stansiya atmosferasidagi boshqa qoʻshimcha komponentlarni ham qoʻshimcha ravishda aniqlash uchun imkoniyat yaratadi. Bu esa orbital stansiyadagi havo muhitini yanada chuqurroq oʻrganishga yoʻl ochadi.

Yuk kemasi keltirgan foydali yuklar va kelgusi rejalar

Eslatib oʻtamiz, «Progress MS-35» fazoviy kemasi Bayqoʻnur kosmodromidan muvaffaqiyatli uchirilib, uch kundan soʻng Xalqaro kosmik stansiyaga tutashgan edi. Anʼanaviy yuklar — yonilgʻi, suv, oziq-ovqat mahsulotlari va kisloroddan tashqari, kema bortida qator ilmiy tadqiqotlar uchun zarur boʻlgan uskunalar ham olib kelingan.

Xususan, ushbu reys orqali stansiyaga «Teledroid», «Gazoanalizator-FS», «Biopolimer», «Virtual», «Vampir», «Uragan» va «Separatsiya» kabi tajribalar uchun ilmiy jihozlar hamda sarf materiallari yetkazib berilgan. Bu esa stansiya oʻzining soʻnggi yillarini yashayotganiga qaramay, ilmiy-tadqiqot ishlari qizgʻin davom etayotganini koʻrsatadi.

Maʼlumot uchun, NASA prognozlariga koʻra, SpaceX kompaniyasi Xalqaro kosmik stansiyani orbitadan chiqarishga moʻljallangan United States Deorbit Vehicle (USDV) apparatini yaratish ishlarini 2028 yilning ikkinchi yarmida yakunlashi kutilmoqda. Shunga qaramasdan, stansiya oʻz faoliyatining yakuniy bosqichida ham eng soʻnggi zamonaviy uskunalar bilan boyitilishda davom etmoqda.

KosmosMKSTexnologiyaIlmiy tajribaYangiliklar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Progress MS-35 kosmik yuk kemasi sinovdan oʻtkazildiProgress MS-35 kosmik yuk kemasi sinovdan oʻtkazildi11 avgust 19:28Xalqaro kosmik stansiyani orbitadan chiqarish jarayoni maʼlum qilindiXalqaro kosmik stansiyani orbitadan chiqarish jarayoni maʼlum qilindi10 avgust 21:24Kosmik kema okeandan qaytmoqda: Starship S40 TX bazasiga yetib boradiKosmik kema okeandan qaytmoqda: Starship S40 TX bazasiga yetib boradi6 sentabr 02:29NASA astronavti MKSdan Somon yoʻlining noyob suratini qanday oldiNASA astronavti MKSdan Somon yoʻlining noyob suratini qanday oldi2 avgust 17:22Bayqonurdan “Progres MS-35” yuk kemasi MKS sari muvaffaqiyatli uchirildiBayqonurdan “Progres MS-35” yuk kemasi MKS sari muvaffaqiyatli uchirildi16 sentabr 20:27Starship kosmosdan qaytdi, biroq okeandagi shiddatli boʻron sinovidan oʻtdiStarship kosmosdan qaytdi, biroq okeandagi shiddatli boʻron sinovidan oʻtdi18 avgust 16:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...