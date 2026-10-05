Xalqaro kosmik stansiyada havo tarkibini tahlil qiluvchi yangi qurilma ishga tushirildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xalqaro kosmik stansiyada havoning kimyoviy tarkibini avtomatik nazorat qiluvchi va 35 turdagi qo'shimchalarni aniqlay oladigan «Gazoanalizator FS» qurilmasi ishga tushirildi.
- Ushbu zamonaviy texnologiya Fure-spektroskopiyasi metodiga asoslanib, fazogirlarning xavfsizligini ta'minlash va atmosfera holatini uzluksiz kuzatishga yordam beradi.
Xalqaro kosmik stansiyada havoning kimyoviy tarkibini avtomatik ravishda nazorat qiluvchi va oʻnlab turli qoʻshimchalarni aniqlay oladigan zamonaviy uskunadan foydalanish boshlandi. Kosmik tadqiqotlar va orbital stansiyalar faoliyati uchun muhim boʻlgan ushbu yangi texnologiya fazogirlarning xavfsizligini taʼminlash hamda atmosfera holatini uzluksiz kuzatib borishda muhim qadam hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Fazoda havoni nazorat qilishning yangi texnologiyasiixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur yuqori texnologiyali qurilma stansiyaga «Progeress MS-35» yuk kemasi orqali yetkazib berilgan. U «Gazoanalizator FS» deb nomlangan ilmiy tajriba doirasida stansiya atmosferasini uzluksiz kuzatib borishga moʻljallangan. Tizim asosiy gazlar bilan bir qatorda, havodagi barcha yot komponentlarni ham doimiy ravishda qayd etib boradi.
Yangi gaz analizatori ishining asosiy prinsipi Fure-spektroskopiyasi metodiga asoslanadi. Qurilma havo namunasidan infraqizil nurlanishni oʻtkazadi va oʻziga xos yutilish spektrini tahlil qiladi. Bu jarayon havodagi mavjud gazlar hamda ularning aniq konsentratsiyasini tezkorlik bilan aniqlash imkonini beradi.
Dasturiy taʼminot avtomatik tarzda 35 xil mikroqoʻshimchani tanib olishga qodir. Shuningdek, Yerga uzatiladigan interferogramma mutaxassislarga stansiya atmosferasidagi boshqa qoʻshimcha komponentlarni ham qoʻshimcha ravishda aniqlash uchun imkoniyat yaratadi. Bu esa orbital stansiyadagi havo muhitini yanada chuqurroq oʻrganishga yoʻl ochadi.
Yuk kemasi keltirgan foydali yuklar va kelgusi rejalarEslatib oʻtamiz, «Progress MS-35» fazoviy kemasi Bayqoʻnur kosmodromidan muvaffaqiyatli uchirilib, uch kundan soʻng Xalqaro kosmik stansiyaga tutashgan edi. Anʼanaviy yuklar — yonilgʻi, suv, oziq-ovqat mahsulotlari va kisloroddan tashqari, kema bortida qator ilmiy tadqiqotlar uchun zarur boʻlgan uskunalar ham olib kelingan.
Xususan, ushbu reys orqali stansiyaga «Teledroid», «Gazoanalizator-FS», «Biopolimer», «Virtual», «Vampir», «Uragan» va «Separatsiya» kabi tajribalar uchun ilmiy jihozlar hamda sarf materiallari yetkazib berilgan. Bu esa stansiya oʻzining soʻnggi yillarini yashayotganiga qaramay, ilmiy-tadqiqot ishlari qizgʻin davom etayotganini koʻrsatadi.
Maʼlumot uchun, NASA prognozlariga koʻra, SpaceX kompaniyasi Xalqaro kosmik stansiyani orbitadan chiqarishga moʻljallangan United States Deorbit Vehicle (USDV) apparatini yaratish ishlarini 2028 yilning ikkinchi yarmida yakunlashi kutilmoqda. Shunga qaramasdan, stansiya oʻz faoliyatining yakuniy bosqichida ham eng soʻnggi zamonaviy uskunalar bilan boyitilishda davom etmoqda.
Izohlar 0
…