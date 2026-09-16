Bayqonurdan “Progres MS-35” yuk kemasi MKS sari muvaffaqiyatli uchirildi
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Bayqonur kosmodromining 31-maydonchasidan “Soyuz-2.1b” tashuvchi raketasi “Progres MS-35” yuk kemasi bilan birga muvaffaqiyatli fazoga koʻtarildi. Mazkur parvoz uchinchi bosqichdagi texnik muammolar sababli biroz kechiktirilgan edi, biroq mutaxassislar barcha kamchiliklarni bartaraf etgach, rejalashtirilgan muhim kosmik missiya muvaffaqiyatli boshlandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu kosmik kema Xalqaro kosmik stansiyaga (MKS) zarur boʻlgan muhim zaxiralar, yoqilgʻi va ilmiy jihozlarni yetkazib berishga moʻljallangan. Mutaxassislar kemaning MKS bilan tutashuvi belgilangan vaqtda amalga oshishini kutilmoqda, bu esa stansiyadagi ekipajning uzluksiz faoliyatini taʼminlashda muhim ahamiyat kasb etadi.
Fazoga yetkazilayotgan muhim yuklar hajmiUmumiy ogʻirligi qariyb 7,4 tonna boʻlgan “Progres MS-35” kemasi bortida stansiya ehtiyojlari uchun jami 2,4 tonnaga yaqin turli xil yuklar mavjud. Ushbu yuklar qatoriga stansiyani keyingi operatsiyalar uchun zarur yoqilgʻi bilan toʻldirish maqsadida 842 kilogramm yoqilgʻi kiritilgan.
Shuningdek, kema bortida kosmonavtlar uchun 420 kilogramm ichimlik suvi, 50 kilogramm kislorod hamda 1275 kilogramm oziq-ovqat va boshqa zarur oziqa zaxiralari mavjud. Ekipajning kundalik hayoti va salomatligini taʼminlash uchun 357 kilogramm sanitariya-gigiyena jihozlari hamda vaznsizlikning salbiy taʼsirini oldini olishga qaratilgan 20 kilogramm dor-darmonlar yetkazilmoqda.
Ilmiy tajribalar va kelajakdagi “Teledroid” texnologiyasiYukning alohida qismini “Teledroid”, “Gazoanalizator-FS”, “Biopolimer”, “Virtual”, “ Vampir”, “Uragan” va “Separatsiya” kabi ilmiy tajribalar uchun moʻljallangan asbob-uskunalar tashkil etadi. Ular orasida “Teledroid” eksperimenti alohida qiziqish uygʻotib, kosmonavtlarga stansiyadan tashqarida masofadan turib yordam beradigan antropomorf robot texnologiyasini rivojlantirishga qaratilgan.
Kema orbitaga kosmonavtning ish joyi hisoblangan maxsus ekzoskeletni yetkazib bermoqda. Operator ushbu qurilma yordamida kelgusida robot harakatlarini boshqarishi mumkin boʻladi. Robotning oʻzi esa stansiyaga keyingi yuk kemalaridan birida yuborilishi rejalashtirilgan boʻlib, kelgusida xavfli yoki zerikarli ochiq fazo amaliyotlarini bajarishda insonlarga yaqindan yordam beradi.
Izohlar 0
…