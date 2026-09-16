Bayqonurdan “Progres MS-35” yuk kemasi MKS sari muvaffaqiyatli uchirildi

·5·Texno
Bayqonurdan “Progres MS-35” yuk kemasi MKS sari muvaffaqiyatli uchirildi

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Bayqonur kosmodromining 31-maydonchasidan “Soyuz-2.1b” tashuvchi raketasi “Progres MS-35” yuk kemasi bilan birga muvaffaqiyatli fazoga koʻtarildi. Mazkur parvoz uchinchi bosqichdagi texnik muammolar sababli biroz kechiktirilgan edi, biroq mutaxassislar barcha kamchiliklarni bartaraf etgach, rejalashtirilgan muhim kosmik missiya muvaffaqiyatli boshlandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu kosmik kema Xalqaro kosmik stansiyaga (MKS) zarur boʻlgan muhim zaxiralar, yoqilgʻi va ilmiy jihozlarni yetkazib berishga moʻljallangan. Mutaxassislar kemaning MKS bilan tutashuvi belgilangan vaqtda amalga oshishini kutilmoqda, bu esa stansiyadagi ekipajning uzluksiz faoliyatini taʼminlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Fazoga yetkazilayotgan muhim yuklar hajmi

Umumiy ogʻirligi qariyb 7,4 tonna boʻlgan “Progres MS-35” kemasi bortida stansiya ehtiyojlari uchun jami 2,4 tonnaga yaqin turli xil yuklar mavjud. Ushbu yuklar qatoriga stansiyani keyingi operatsiyalar uchun zarur yoqilgʻi bilan toʻldirish maqsadida 842 kilogramm yoqilgʻi kiritilgan.

Shuningdek, kema bortida kosmonavtlar uchun 420 kilogramm ichimlik suvi, 50 kilogramm kislorod hamda 1275 kilogramm oziq-ovqat va boshqa zarur oziqa zaxiralari mavjud. Ekipajning kundalik hayoti va salomatligini taʼminlash uchun 357 kilogramm sanitariya-gigiyena jihozlari hamda vaznsizlikning salbiy taʼsirini oldini olishga qaratilgan 20 kilogramm dor-darmonlar yetkazilmoqda.

Ilmiy tajribalar va kelajakdagi “Teledroid” texnologiyasi

Yukning alohida qismini “Teledroid”, “Gazoanalizator-FS”, “Biopolimer”, “Virtual”, “ Vampir”, “Uragan” va “Separatsiya” kabi ilmiy tajribalar uchun moʻljallangan asbob-uskunalar tashkil etadi. Ular orasida “Teledroid” eksperimenti alohida qiziqish uygʻotib, kosmonavtlarga stansiyadan tashqarida masofadan turib yordam beradigan antropomorf robot texnologiyasini rivojlantirishga qaratilgan.

Kema orbitaga kosmonavtning ish joyi hisoblangan maxsus ekzoskeletni yetkazib bermoqda. Operator ushbu qurilma yordamida kelgusida robot harakatlarini boshqarishi mumkin boʻladi. Robotning oʻzi esa stansiyaga keyingi yuk kemalaridan birida yuborilishi rejalashtirilgan boʻlib, kelgusida xavfli yoki zerikarli ochiq fazo amaliyotlarini bajarishda insonlarga yaqindan yordam beradi.

Soyuz-2.1bProgres MS-35MKSKosmonavtikaTeledroid
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA sunʼiy intellektga ega avtonom robotlar guruhini sinovdan oʻtkazdiNASA sunʼiy intellektga ega avtonom robotlar guruhini sinovdan oʻtkazdiBugun, 19:58Onyx Boox Android 16 boshqaruvida ishlaydigan uchta yangi elektron kitobni taqdim etdiOnyx Boox Android 16 boshqaruvida ishlaydigan uchta yangi elektron kitobni taqdim etdiBugun, 18:26Nancy Grace Roman kosmik teleskopi 22 yilgacha xizmat qilishi mumkinNancy Grace Roman kosmik teleskopi 22 yilgacha xizmat qilishi mumkinBugun, 17:51Sunʼiy intellekt agentlari ish topish uchun ommaviy ravishda xat yubormoqdaSunʼiy intellekt agentlari ish topish uchun ommaviy ravishda xat yubormoqdaBugun, 16:51Interlune Oyda geliy-3 qazib olish uchun yana 5 million dollar mablagʻ jalb qildiInterlune Oyda geliy-3 qazib olish uchun yana 5 million dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 15:27SpaceX Starship uchun qayta ishlangan issiqlik plitalarini sinovdan oʻtkazmoqdaSpaceX Starship uchun qayta ishlangan issiqlik plitalarini sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 14:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi