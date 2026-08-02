NASA astronavti MKSdan Somon yoʻlining noyob suratini qanday oldi
NASA astronavti Don Pettit Xalqaro kosmik stansiyadan turib Somon yoʻlining eng taʼsirchan suratlaridan birini olish sirini ochib berdi. ixbt.com nashrining yozishicha, mutaxassis kosmik parvoz paytida yulduzlar harakatini muvozanatlashga yordam beruvchi maxsus mexanizmdan foydalangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumki, Xalqaro kosmik stansiya Yer atrofida soatiga taxminan 17 000 mil tezlikda harakatlanadi va sayyoramizga nisbatan doimiy oʻrnini saqlab qoladi. Shu sababli, ochiq fazoda uzoq vaqt davomida ekspozitsiya qilinganda yulduzlar oddiy suratlarda yoy shaklidagi chiziqlarga aylanib ketadi. Ushbu murakkablikni bartaraf etish uchun Don Pettit Yer yuzida qoʻllaniladigan yulduz trekerlari prinsipini kosmik sharoitga moslashtirishga qaror qildi.
Maxsus mexanizm va uning tuzilishiAstronavtning gʻoyasini hayotga tatbiq etish uchun Rochester texnologiya institutida maxsus mahkamlash moslamasi tayyorlandi. Mazkur qurilma hech qanday elektronikasiz, faqatgina tishli gʻildiraklar va purjinali mexanizm yordamida ishlagan.
Ushbu moslama stansiyaning orbital harakatiga teskari ravishda taxminan 90 daqiqalik davr bilan aylanib turgan. Bu esa Nikon Z9 kamerasi va Arri Zeiss 15 mm obyektiviga yulduzlarni xira chiziqlar emas, balki tiniq nuqtalar shaklida muhrlab olish imkonini berdi.
Tarixiy kadr va uning kelajagiKosmik ekspozitsiya yakunlangach, ushbu noyob mexanizm Yerga qaytarildi. Mutaxassislar uning qiymatini eʼtiborga olib, kelgusida uni universitet muzeyida keng omma uchun namoyish etishni rejalashtirmoqda.
Ushbu surat zamonaviy texnologiyalar va injenerlik yechimlari kosmosni tadqiq qilishda qanchalik muhim ahamiyat kasb etishini yana bir bor isbotladi. Oddiy mexanik detallar yordamida erishilgan bu natija astrofotografiya tarixidagi eng qiziqarli yutuqlardan biri boʻlib qoldi.
…