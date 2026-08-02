NASA astronavti MKSdan Somon yoʻlining noyob suratini qanday oldi

·0·Texno
NASA astronavti MKSdan Somon yoʻlining noyob suratini qanday oldi

NASA astronavti Don Pettit Xalqaro kosmik stansiyadan turib Somon yoʻlining eng taʼsirchan suratlaridan birini olish sirini ochib berdi. ixbt.com nashrining yozishicha, mutaxassis kosmik parvoz paytida yulduzlar harakatini muvozanatlashga yordam beruvchi maxsus mexanizmdan foydalangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumki, Xalqaro kosmik stansiya Yer atrofida soatiga taxminan 17 000 mil tezlikda harakatlanadi va sayyoramizga nisbatan doimiy oʻrnini saqlab qoladi. Shu sababli, ochiq fazoda uzoq vaqt davomida ekspozitsiya qilinganda yulduzlar oddiy suratlarda yoy shaklidagi chiziqlarga aylanib ketadi. Ushbu murakkablikni bartaraf etish uchun Don Pettit Yer yuzida qoʻllaniladigan yulduz trekerlari prinsipini kosmik sharoitga moslashtirishga qaror qildi.

Maxsus mexanizm va uning tuzilishi

Astronavtning gʻoyasini hayotga tatbiq etish uchun Rochester texnologiya institutida maxsus mahkamlash moslamasi tayyorlandi. Mazkur qurilma hech qanday elektronikasiz, faqatgina tishli gʻildiraklar va purjinali mexanizm yordamida ishlagan.

Ushbu moslama stansiyaning orbital harakatiga teskari ravishda taxminan 90 daqiqalik davr bilan aylanib turgan. Bu esa Nikon Z9 kamerasi va Arri Zeiss 15 mm obyektiviga yulduzlarni xira chiziqlar emas, balki tiniq nuqtalar shaklida muhrlab olish imkonini berdi.

Tarixiy kadr va uning kelajagi

Kosmik ekspozitsiya yakunlangach, ushbu noyob mexanizm Yerga qaytarildi. Mutaxassislar uning qiymatini eʼtiborga olib, kelgusida uni universitet muzeyida keng omma uchun namoyish etishni rejalashtirmoqda.

Ushbu surat zamonaviy texnologiyalar va injenerlik yechimlari kosmosni tadqiq qilishda qanchalik muhim ahamiyat kasb etishini yana bir bor isbotladi. Oddiy mexanik detallar yordamida erishilgan bu natija astrofotografiya tarixidagi eng qiziqarli yutuqlardan biri boʻlib qoldi.

NASAMKSSomon yoʻliKosmosFotografiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Florida shtati elektromobillar zaryadlash mablagʻini aerotaxilarga yoʻnaltirmoqdaFlorida shtati elektromobillar zaryadlash mablagʻini aerotaxilarga yoʻnaltirmoqdaBugun, 16:55Eynshteyn nazariyasi yana tasdiqlandi: fazo-vaqt burilishi o‘lchandiEynshteyn nazariyasi yana tasdiqlandi: fazo-vaqt burilishi o‘lchandiBugun, 16:30Asus kompaniyasi yangi VM31 kompakt mini-PK qurilmasini taqdim etdiAsus kompaniyasi yangi VM31 kompakt mini-PK qurilmasini taqdim etdiBugun, 15:52Redmi K100 Pro Max flagmani: texnik xususiyatlar va test natijalariRedmi K100 Pro Max flagmani: texnik xususiyatlar va test natijalariBugun, 15:23Crussis e-Full 12.11 Pro X taqdim etildi: 12 ming yevrolik flagmanCrussis e-Full 12.11 Pro X taqdim etildi: 12 ming yevrolik flagmanBugun, 14:56Xitoyda 25 milliard dollarlik yirik atom energetikasi loyihalari boshlandiXitoyda 25 milliard dollarlik yirik atom energetikasi loyihalari boshlandiBugun, 14:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi